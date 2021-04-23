Geçmiş birkaç ayın, kripto topluluğu için cidden harika geçtiğinde herkesin hemfikir olduğu söylenebilir. Tüm zamanların en yüksek seviyelerinden yükselen adaptasyona, Paxful, dünyanın her yerinden yeni kullanıcıları bünyesinde ağırlamıştır.

Kullanıcılarımızın oldukça fazla fırsata erişimi olduğundan emin olmak için, ekibimiz düzenli olarak fikirler ve yenilikler üretmekte, platformumuzu geliştirmektedir. Yılın ilk çeyreğinden oyun değiştirici bazı ürün güncellemeleri şu şekildedir.

Ethereum, Paxful’un Web sitesine ve Mobil Uygulamasına getirilmiştir

Kullanıcılar artık BTC’den veya USDT’den ETH’ye dönüştürebilir, Paxful platformunda ETH alıp satabilir ve ETH’yi kullanarak hem dahili, hem de harici gönderiler yapabilir.

Ücretsiz Dahili Gönderiler

1 Nisan itibariyle Paxful kullanıcıları, her ay kendi Paxful Cüzdanlarından başka Paxful Cüzdanlarına toplamda 1.000 USD seviyesine kadar kripto parayı ücretsiz olarak gönderebilecekler. Limite ulaşıldığında ise, kullanıcıdan 1 USD kıymetinde kripto para veya gönderilen tutarın %1’i (arasında hangisi daha büyükse o seviyede) bir ücret kesintisi olacaktır.

Paxful Geliştirici Portalı

Geliştirici portalımızda bazı heyecan verici güncellemeler gerçekleştirdik. Buradan kontrol edin: https://developers.paxful.com. Bu, geliştiricilerin yaratıcılıklarını serbest bırakacak ve API’lerimiz üzerinden uygulamalar geliştirmeleri mümkün hale gelecektir. Bunun mümkün olduğu tek kripto para platformu Paxful’dur!

Öne Çıkan Teklifler

Platformumuzdaki güvenilir alım satımcılardan gelen teklifler, mor renkli şekilde alım ve satım sayfalarında vurgulanır. Öne çıkan teklifler hakkında daha fazla bilgiyi buradan bulabilirsiniz.

Mobil Uygulamada Yerleşik Alım Satım Platformu Özelliği

Kullanıcılar, doğrudan mobil uygulama üzerinden alım satım platformumuzda fırsatlar arayabilme, teklifleri filtreleyebilme, spesifik olarak listelenmiş teklifleri görüntüleyebilme, otomatikleştirilmiş işlemler için hediye kartları yükleyebilme ve herkese açık profilleri görüntüleyebilme fırsatına sahip olacaktır. Bu özellikler beta test sürecinde olup, kısa süre içerisinde kullanılabilir olacaktır. Kulağınız bizden gelecek haberlerde olsun!

Paxful Kullanıcıları Lantern Üzerinden Alım Yapabilecek

Paxful kullanıcıları, Çin’in en büyük VPN’i olan Lantern ile Paxful widget’i üzerinden 350’den fazla ödeme yöntemimizden istediklerini kullanarak Bitcoin satın alabilecek.

İyileştirilmiş Alım Satım Platformu Güvenliği

İşlem sohbetlerinde sosyal mühendislik teknikleriyle kullanıcı hesaplarını çalma girişimlerine karşı otomatik yanıtları uygulamaya almış haldeyiz. Kullanıcılarımız, kimlik hırsızlığı bağlantılarını işlem sohbetinde gönderebilecek dolandırıcılara karşı koruma altındadır.

Yeni Ödeme Yöntemleri

Düzenli olarak eklenmekte olan ödeme yöntemleriyle, 400 ödeme yöntemine gün geçtikçe yaklaşmaktayız. Kullanıcılarımız şimdi şunlara erişim sahibidir:

Paxful, herkes içindir. Yeni kriptolar, para göndermenin yeni yolları, ek ödeme yöntemleri, kazanç fırsatları ve çok daha fazlasıyla herkese, her yerde kapılar açmaya devam ediyoruz.

Daha fazla heyecan verici değişiklik ve platform güncellemesi yolda, bu yüzden bir kulağınız bizde olsun!