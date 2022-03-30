New York, NY, 30 Mart 2022 – Bir küresel kişiler arası fintech platformu olan Paxful, bugün ikinci yıllık Time100 En Etkili Şirketler listesine dahil edildiğini duyurdu. Bu liste, dünya genelinde sıra dışı etki yapan 100 şirketi öne çıkarmaktadır.

Paxful, yalnızca %1’e değil %100’e hizmet veren bir finansal sistem kurarak gerçek anlamda küresel bir ekonomiyi öne çıkarmakta ve desteklemektedir. Bu platform yoluyla dünyanın her yerinden herhangi bir kişi, ödemeler, işlemler ve para gönderi işlemleri yapmak için bir değişim aracı olarak Bitcoin ve diğer dijital para birimlerinin alım, satım ve ticaretini yapabilir. Paxful halihazırda dünya genelinde neredeyse tüm kıtalardan 9 milyon kişiye hizmet vermektedir ve platformda bugüne kadar 6 Milyar $ kıymetinde alım satım yapılmış bulunmaktadır.

Paxful’un CEO’su ve kurucusu Ray Youssef şunları belirtmiştir: “Dünya genelinde 9 milyonun üzerinde kişiye küresel Bitcoin adaptasyonu ve finansal özgürlük getirme yolunda yetenekli bir grup insanla birlikte çalışıyor olmaktan çok gurur duyuyorum. Finansal erişim bir insan hakkı olmalıdır ve Paxful olarak daha yüksek seviyede finansal dahil edicilik ve ekonomik uçuruma köprü olma yolunda kişiler arası finansı yaygınlaştırma alanında yaptıklarımız sebebiyle Time100 Listesine dahil edildiğimizden dolayı heyecanlıyız.”

Paxful’un gelişmekte olan piyasalara destek misyonunun bir parçası olarak Ray Youssef, bir insani yardım kuruluşu olan Built With Bitcoin Vakfı’nın eş kuruculuğunu yapmıştır ve bu vakıf, tamamı Bitcoin ile işlemekte ve ödenmekte olan temiz su, kaliteli eğitime erişim, sürdürülebilir tarım ve insani yardım desteği sağlamak suretiyle adil fırsat oluşturmaya yoğunlaşmış bir kuruluştur. Günümüze kadar Vakıf, sekiz ülkeden 110.000 kişinin hayatına etki etmiş olup dünya genelinde 8 okul, 7 solar proje, 4 teknoloji merkezi ve 6 çiftlik sistemi kurmuştur.

Listeyi düzenlemek için TIME, hem dünya genelindeki editörlerinden ve temsilcilerinden, hem de endüstri uzmanlarından, sağlık bakımı alanından eğitime, taşımacılıktan teknolojiye tüm sektörlerden adaylar göstermelerini istemiştir. Sonrasında her bir şirket, alakalı olma, etki, inovasyon, liderlik ve başarı gibi kritik faktörlere göre değerlendirilmiştir.

Tam listeyi buradan görebilirsiniz: time.com/100companies

Paxful hakkında

Paxful, dünya genelinde dokuz milyondan fazla kişiye finansa eşit erişim imkanı sunan bir küresel kişiler arası fintech platformudur. Paxful, kullanıcılarının Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) gibi dijital para birimlerinin alım satım ve ticaretini yapması için neredeyse 400 farklı ödeme yöntemine erişim sunar—ve bu sayede bir değişim aracı olarak kullanıp ödemeler, para işlemleri ve para gönderi işlemlerini yapmalarına olanak sağlar. Paxful ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: https://paxful.com/