Kripto paralardaki dalgalılık, çift taraflı bir kılıçtır. Bir taraftan bu, yatırımcıların para kazanma potansiyeli bağlamında ağızlarının suyunu akıtır. Diğer taraftan ise bu, bir kripto paranın değer depolama aracı olarak kullanım durumunu sarsıp ortadan kaldırmaktadır.

Peki bu kılıcın keskin taraflarından negatif olanını ortadan kaldırmanın bir yolunun olduğunu söylesek? Stablecoinler, Tether (USDT) örneği gibi,

tam olarak buna yönelik olarak tasarlanmıştır. Nasıl mı? Hadi biraz daha detayına inelim.

USDT’nin detaylı incelemesi

Çiftliklerde genellikle hayvanlar bir yerlere bağlanıp sabitlenir örneğin bir direğe veya benzeri şeylere; bu sayede bir iple bağlanmış olurlar. Teknoloji yönünden bakıldığında, bu terimi pek kullanmasak da aslında akıllı telefonlarımız çoğu zaman bağlanma işlemiyle başka cihazlara WiFi ağları veya Bluetooth teknolojisiyle bağlı haldedir.

Burada bu Bağlanma (tether’in türkçesi) konusunun

Tether isimli kripto para ile ne alakası vardır peki? Buradaki bağlanma yani ingilizcede karşılığı olan “tether“, kripto alanında da benzer şekilde kullanılır. Bir ineği ahırda bağlama veya telefonunuzu WiFi’ye bağlama yerine, Tether kripto ile itibari para birimleri (yani fiat para birimleri) arasında yeni bir köprü bağlantısı oluşturur.

USDT, yeni bir kripto para türünün bir parçası olarak değerlendirilir: stablecoinler. Burada stablecoin, rezerv varlıklara bağlantılı olan ve minimum seviyelerde fiyat dalgalılığı sağlayan bir tür kripto paradır.

Tether itibari para birimlerini kripto paralarla entegre eder, bu sayede blok zincir tabanlı olmanın tüm avantajlarına sahip ama kripto paranın dalgalılığına sahip olmayan yeni bir dijital varlık oluşturur—bize kalırsa bu, harika bir orta yolu bulma durumu olmuştur. Her bir token, buna karşılık gelen ABD doları, Euro veya Japon Yeni gibi bir itibari para birimine bağlantılı halde olduğundan, koin, 1:1 oranını korur (1 USDT = 1 USD)—ve burada rezervler Hong Kong’da Tether Limited içerisinde tutulmaktadır.

Bu 1:1 oranı sebebiyle, Tether herhangi bir tedarik üst sınırına sahip değildir. Bu, aynı zamanda insanlara bir değiş tokuş ortamı ve değer depolama modu olarak kullanılabilecek bir kripto para da sağlar.

Diyelim ki 50 USD’nizi USDT‘ye dönüştürmek istiyorsunuz

. Aynı tutarı USDT’de alırsınız. Ancak, artık fonlarınız, bir kripto para olarak kolay bir şekilde alım satıma, değiş tokuşa ve kullanmaya hazır hale gelir.

Bir başka örnek verelim; bu sefer gözü açık bir alım satımcıyı hayal edelim: Bitcoin (BTC) piyasasında açık pozisyonları olduğunu düşünelim. Eğer piyasa ayı piyasasına dönerse, alım satımcı, BTC’sini USDT’ye dönüştürebilir ve bunu kan kaybetmemek ve fonlarını ayı sezonunda korumak için bu sezonun (tahmini olarak) sonlanmasına kadar sürdürebilir. Bu da USDT’yi kullanarak aynı BTC’yi daha düşük bir fiyattan geri satın alma fırsatını kendisine sunar ve sonrasında fiyatın tekrar yukarı doğru harekete geçmesi için beklemeyi sürdürebilir.

Peki siz neden Tether‘i kullanmayı düşünmelisiniz?

Faydaların kapsamı, alım satım yapan bireylerden koca borsalara kadar değişkenlik gösterecektir.

Bunun entegrasyonunun her bir kripto alım satım seviyesine nasıl yardımcı olabileğini ele almaya başlamamız öncesinde hadi bunun anahtar özelliklerine bir göz atalım:

Bu stabildir ve %100 desteklidir. Her bir token spesifik bir itibari para birimine çapalanmış/sabitlenmiş olduğundan değeri her zaman stabil olacaktır. Değerin stabilitesi, 1:1 seviyesinde bir oranı garantiler, bu da 1 USDT ‘nin her zaman 1 USD’ye eşit olacağı anlamına gelmektedir.

Bu şeffaftır. İtibari para biriminin güvenliği hakkında biraz gergin hissediyorsanız endişelenmeyin! Tether günlük olarak bir rapor yayınlayarak , sirkülasyondaki tüm USDT ‘lerin, kendi rezervleri ile eşleşmesini sağlar.

Blok zincir teknolojisi ile desteklenmiş olmak, bunu daha da güvenli (ve daha da şeffaf) hale getirir. Tether , açık blok zincir ve diğer teknolojiler üzerine inşa edilmiş olup, blok zincir teknolojisini güvenli ve şeffaf hale getiren özelliklerden faydalanır.

Bu özellikler birbirlerini nasıl etkiler? Temelde, Tether üç seviyede avantajlara sahiptir: borsalar, bireyler ve satıcılar.

Sonuçta Tether‘in borsalara entegrasyonu, daha rahat ve kesintisiz işlemlere imkan sağlayacaktır. Bazı durumlarda, itibari para biriminizi kriptoya bir borsa yoluyla dönüştürme sırasında pek çok adım, engele dönüşebilir. Ayrıca bazı bekleme süreleri de mevcuttur—çoğu, dönüştürme sırasında doğrulama ve onaylama ile ilgilidir. Bu iki can sıkıcı etki, bir alım satımcıyı, özellikle de yeni başlamışsa oldukça yıpratabilir. Bunu düzeltmek için, borsalar Tether çiftleri sunup, herhangi bir alım satımcının varlıklarının (blok zincirler vasıtasıyla) sınırlar ve ağlar arasında mümkün olan en etkili şekilde hareketini mümkün hale getirebilir.

Bireyler seviyesinde ise Tether, alım satımcıların kriptodaki amansız dalgalılık dönemlerinde endişelenmeden HODL (yaşama sarılır gibi dalgalı dönemin geçmesini beklemek) stratejisini uygulamasına bir fırsat sunabilir. Az önce vermiş olduğumuz ayı piyasası örneğini yaşadığınızı varsayalım, bu durumda dijital varlıklarınızı fiyattaki ani düşüşlerden koruma fırsatınız olacak ve cebinizde dar boğazlar yaşamaktan korunacaksınız.

Satıcılar, kripto ödemelerini kabul etme girişimlerini bu sayede çok daha rahat ve çok daha az endişeli olacak şekilde deneyimleyebilirler. Fiyat dalgalılığından endişelenmeleri gerekmeyeceği için satıcılar, kendi işlerine odaklanabilir. Burada Tether entegrasyonu, ters ibraz dolandırıcılık girişimi risklerinden, fiyatın çakılmasından, merkezileştirilmiş para sistemlerinin sunduğu zorluklardan ve itibari para birimleri arasındaki kesintili ve aksak ilerleyen dönüşümlerden koruma sağlayabilir.

Umut vaat eden bir gelecek olarak

Tether, kripto paraları görüş ve tutuş şeklimizi dönüşüme uğratabilir—ayrıca pek çok zaten var olan kripto ile de çalışacak şekilde tasarlanmış haldedir. USD Tether veya diğer ifadesiyle USDT, ilk Tether para birimidir, ama daha fazlasının geliştirilmekte olduğundan emin olabiliriz.

Ama bu teknoloji, halen daha kendi erken gelişim aşamalarındadır. Herşeyle entegre hale gelmeye başladığında, fonlarımızı nasıl kullandığımızı nasıl etkilediğini gerçek anlamda o zaman görmeye başlayacağız. Kripto endüstrisinde daha hızlı öne çıkan böylesi yapıları görmek bizi heyecanlandırıyor ve bizim gibi bu işe gönül vermiş kişiler için çok daha fazla gerçek-kullanım fırsatlarına dönüşecek şekilde filizlenmelerin zamanla gelişimini izlemeye sabırsızlanıyoruz.

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