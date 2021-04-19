Paranın değeri, gizemli yollarla hareket eder—Bir gün zirve yaparken diğer günde dibi boylayabilir. Bu durum, para biriminin değerinin çoğu zaman ekonominin ne kadar güçlü veya zayıf olmasına bağlı olarak belirlenir ve bu belirsizlik de herkesin varlığını riske atar.

Çoğu zaman yatırımcılar, kıymetli metalleri, emlakları ve diğer kıymetli varlıkları, zenginliklerini korumak için kullanırlar. Ama işleri birazcık farklı yapmayı düşünüyorsanız, kendinizi kayıplardan korumak için stablecoinler harika bir seçenektir.

Stablecoinler nedir?

Stablecoin, piyasa değerini bir başka varlığa veya harici referansa bağlantılı halde tutan bir başka tür dijital token veya kripto paradır. Bir stablecoinin fiyatı altın, petrol, gaz ve diğer rezervler gibi emtialar veya devletlerin oluşturduğu dolar, euro, yen ve daha fazlası gibi para birimleri ile bağlantılı halde olabilir.

Bir kripto para türü olarak stablecoinler ayrıca programlarını ve operasyonlarını blok zincir teknolojisi içerisinde gerçekleştirmektedir. Bunlar aynı zamanda geleneksel para ve dijital varlıklarla aynı işlevi görmeyi amaçlar ve bu da ödeme işlemleri için kullanılabilir. Bunlar, hesap birimi, değiş tokuş ortamı ve değer depolama için kullanılan ödeme tokenleri kategorisi altına dahildir.

Stablecoin listesinde en popüler olanlara Tether (USDT), Dai (DAI), USD Coin (USDC), TrueUSD (TUSD), Paxos Standard (PAXOS) ve yüzlerce daha fazlası dahildir.

Ancak, enflasyona açık olan belirli itibari para birimlerinin ve yüksek seviyede dalgalı varlıklar olarak bilinen Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi diğer kripto para birimlerinin aksine, stablecoinler fiyat stabilitesini başarmak için değerini koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, dört farklı yolla başarılır.

Stablecoinler nasıl çalışır?

İtibari para ve kripto para fiyat stabilitesi arasındaki boşluğu doldurmak için, stablecoinler, değerlerini farklı mekanizmalar kullanarak bağlantılı hale getirir. Hadi bunun dört kategorisine bir göz atalım.

1. İtibari para birimi teminatlı stablecoinler

Bu tür stablecoinler Amerika Birleşik devletleri doları (USD) gibi mevcut bir devlet tarafından yürürlüğe koyulan para birimi tarafından desteklenir ve çoğu zaman 1:1 oranına sahiptir. Bunun anlamı, kullanımınıza sunulan her bir dijital koin karşılığında eşit miktarda itibari para, teminat olarak tutulmakta olmasıdır. Bunun için iyi bir örnek Tether (USDT)’dir, 1 USDT, her zaman 1 USD kıymetindedir.

İtibari para birimine dayalı stablecoinler, kripto çevrelerinde en popüler ve yaygın kullanıma sahip stablecoin türüdür. Ancak bunlar, dolandırıcılığa karşı zayıftırlar çünkü merkezileştirilmiş gruplar ve kuruluşlar tarafından piyasaya sürülürler ve bunların kendi kuralları ve protokollerine tabidirler. Bu nedenle, güvenebileceğiniz bir tedarikçinin çıkardığı ürününü kullandığınızdan emin olmak önemlidir.

2. Emtia-teminatlı stablecoinler

Bu stablecoinler itibari para birimi teminatlı koinlere benzerdir ama bu türde, itibari para yerine diğer değiş tokuş edilebilir varlık ve ürün türleri teminat olarak kullanılır. Bunlara kıymetli metaller, altın, gümüş, elmas gibi mineraller; petrol ve doğal gaz gibi emtialar; özel emlaklar ve çok daha fazlası dahildir. Bunlar için iyi bir örnek, Venezuela’nın Petromoneda veya Petro (PTR) olarak bilinen, petrole dayalı kripto para birimidir.

3. Kripto para-teminatlı stablecoinler

Bu durumda, itibari para birimi yerine stablecoin,kripto paralara dayalıdır. Bu, kripto paraları teminat olarak kullandığı için, prosesin tamamı blok zincir üzerinden merkezsizleştirilmiş bir şekilde gerçekleştirilir ve yürütülür. Çoğu zaman, kripto-teminatlı stablecoinler 1:2 oranında bağlantılı halde olur.

Kripto paraların yüksek seviyede dalgalı doğaları gereği, her bir stablecoin için teminat olarak yüksek miktarlarda kripto para birimi tutulur. Bu sayede, stablecoinlerin tedariği, aşırı fiyat dalgalanmalarından etkilenmeyecektir. Maker platformunda teminatla destekli olan Dai (DAI) bunun örneklerinden biridir.

Ancak, kripto paraların kompleksliği sebebiyle bu, itibari para birimi bazlı olan benzerleri kadar popüler değildir. Ayrıca, rezervlerde tutulan yüksek miktar nedeniyle bundan genellikle “fazladan-teminatlı” olarak bahsedilir.

4. Algoritmik stablecoinler

Teminatsız olarak da adlandırılan bu stablecoinler herhangi bir itibari veya kripto para birimi teminatına sahip değildir. Bunun yerine, stabilitelerini bir algoritma veya çalışma mekanizması sayesinde korurlar. Akıllı sözleşmeler, arz ve talep düzenini yöneterek stablecoin’in fiyat stabilitesini garanti altına alır.

Algoritmik sistem, stablecoin çok yüksek fiyattan işlem görüyorsa yeni koinler üretir. Aksi takdirde sistem, piyasadan koinler satın alarak tedavüldeki tedariği keser. Bunun örnekleri arasında Primecoin (XPM) ve şimdi feshedilmiş Basis sayılabilir. Bu, dört tür arasında en komplike olan gibi görünmektedir ama algoritmik sistemler, merkez bankalarının arzı yönetme proseslerine oldukça benzemektedir.

Stablecoinler neden önemlidir?

Günümüz piyasasında mevcut olan binlerce kripto para birimi gibi, stablecoinler de geleneksel paranın geliştirilmiş işlevlerini dünya çapında sağlamayı amaçlamaktadır. Bazı göze çarpan faydalarına birlikte göz atalım.

1. Fiyat stabilitesi

Stablecoinler, herhangi bir süre içerisinde stabil değere sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sebeple, pek çok kripto uzmanı ve yatırımcısı, bunları ideal güvenli liman varlıklar olarak değerlendirir. İtibari paraların ve majör kripto paraların değeri her gün büyük artışlar ve düşüşler yaşamaktadır, bu da neden stablecoinlerin, varlıklarını koruma altına almak isteyen kişiler için harika bir seçenek olduğu konusunu açıklamaktadır. Bunlar sayesinde kişiler, bir varlığı enflasyon sebebiyle olabilecek kayıp riski olmaksızın depolayabilirler.

2. Gizlilik ve merkezsizleştirme

Makalede daha önce öğrendiklerimize göre, stablecoinler, bir tür kripto para birimi türüdür. Bunun anlamı, binlerce diğer kriptoyu çalıştıran aynı güçlü teknolojiyi ve sistemleri paylaşıyor olmalarıdır. Ancak, kripto paraların merkezi olmayan doğası söz konusu olsa da, yine de itibari para biriminin bankacılık sistemi ile bağlantıları olabilir. Diğer taraftan, kriptoya tamamen dalamayanlar için bu iyi bir başlangıç olabilir!

3. Programlanabilir para birimi

Stablecoinler programlanabilirdirler ve “temelde kodlardan oluştukları için” kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanabilirler. Bunu uygulamanın bir yaygın yolu, ödüller ve sadakat programlarını kullanmaktır. Bir şirket, programını kendi stablecoini üzerinde kurarsa, kullanıcıların kolayca ve hızlı bir şekilde kendi stablecoinlerini ve ödüllerini kontrol edebilecekleri bir uygulama tasarlayabilirler.

Her iki dünyanın da en iyi yönlerinin keyfini çıkarın

Yukarıda bahsedilen faydalara ek olarak, stablecoinler ayrıca daha hızlı ve daha ucuz işlemlere de izin verir. Blok zincir teknolojisi ile desteklenmiş dijital doğaları nedeniyle, dünyanın herhangi bir yerine ödeme alma ve göndermeleri, telefonunuzdan birkaç tıklama ile gerçekleştirebilirsiniz. Fonlarınızı ve ödeme işlemlerinizi de gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz!

Kripto para birimleri, günümüzde farklı endüstrilerde hızlı bir şekilde gelişmektedir ve stablecoinler gibi dijital varlıklar, dijital dünyaya geçişimizde temel bir rol oynayabilir. Piyasa dalgalanmalarının sert etkilerinden paramızı korumaktan daha hızlı, adapte olabilen ve güvenli dijital ödemelere, stablecoinler finansal stabilite elde etmemize ve pek çoğumuzun korktuğu dalgalılığa karşı koymamıza yardımcı olabilir.Her iki dünyanın da en iyisini deneyimlemeye hazır mısınız? Yolculuğunuza bugün başlayın ve bugün USDT satın alın!