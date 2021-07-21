Altı milyonluk kripto topluluğumuz aralıksız büyümeye devam ediyor, bu yüzden hak ettiğiniz en iyi güvenlik ve alım satım deneyimini garanti altına alabilmemiz için Paxful üzerindeki PayPal teklifleri için bir güvenlik teminatını zorunlu tutmaktayız.

Paxful güvenlik teminatı, eski adıyla teminat, Paypal tekliflerini aktif hale getirmek isteyen tüm kripto satıcıları için zorunludur. Güvenlik teminatı, yalnızca iyi niyetli tedarikçilerden gelen gerçek tekliflerin alım satım platformunda listelenmiş olmasını garanti altına alır.

Bunun nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olmak için bilmeniz gereken bazı şeyler şu şekildedir:

Güvenlik teminatına yetecek kadar BTC hesabınızda yoksa, teklifiniz aktif hale gelmeyecektir

Paxful güvenlik teminatları 0,005 BTC gibi düşük seviyelerden başlar ve alım satım aktivitelerinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir

Paxful güvenlik teminatları kullanıcı başınadır, teklif başına değildir—bir teminat, tüm PayPal tekliflerinizi tek başına kapsayacaktır

Son PayPal alım satım işleminizin üzerinden yedi (7) gün geçtikten sonra teminatınızı çekebilirsiniz—buna başarılı ve iptal edilmiş işlemler de dahildir

Ayrıca herhangi bir PayPal işleminiz olmadıysa teminatınızı istediğiniz zaman çekebilirsiniz

Güvenlik teminatınızı nasıl yatırabilirsiniz

Bir PayPal teklifini aktif hale getirmek mi istiyorsunuz? Güvenlik teminatınızı derhal yükleyebilmek için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Adım Paxful hesabınıza girin ve Panellere tıklayın. Güvenlik teminatınızı Klasik veya Tedarikçi Panelinizden yönetebilirsiniz.

2. Adım Panelinizde Tekliflerim seçeneğine tıklayın, sonrasında gerekli tutarın tamamını yüklemek için Güvenlik teminatı bölümünden Teminat seçeneğine tıklayın. Ayrıca PayPal tekliflerinizin teklif alanındaki Teminat seçeneğine tıklayarak bunu aktif hale getirmek için gerekli olan tam tutarı yükleyebilirsiniz. Tamamladıktan sonra bir doğrulama penceresi görüntülenecektir.

3. Adım Dikkatli bir şekilde mesajı okuyun ve işlemi doğrulamak için Teminatı yatır seçeneğine tıklayın. Bunun sonrasında BTC’nizin başarılı bir şekilde cüzdanınızdan Paxful’un güvenli işlem emanetine yatırıldığını doğrulayan bir bildirim alırsınız. Yatırdığınız tutar, tedarikçi panelinizde de derhal görünür hale gelecektir.

Güvenlik teminatınızı nasıl çekebilirsiniz

Paxful’da güvenlik teminatınızı çekmek mi istiyorsunuz? Kolayca yukarıda listelenmiş talimatları takip edin ama Panelinizdeki Yatır seçeneği yerine Çek seçeneğine tıklayın ve 3’üncü Adıma gelene kadar devam edin.

Paxful güvenlik teminatı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bilgi tabanımızdaki makalemizi buradan okuyun. Mutlu alım satımlar!