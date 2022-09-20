2020’nin son çeyreğinde kripto topluluğu, PayPal’ın kendi platformunda çeşitli dijital para birimlerini destekleme doğrultusunda yaptığı yıl sonu bildirimiyle şaşkınlığa uğramıştı. Dünya çapında milyonlarca kullanıcı ile bu, kripto para endüstrisinin dünya çapında daha fazla kişinin kriptoyla içli dışlı olmasına yol açması bakımından harika bir fırsat olabilir.

Ama konu dijital paraların kullanımının kolaylığı olduğunda, bu finansal devi diğer binlerce kripto para platformundan ayıran nedir? PayPal, düşük miktarlarda BTC satın almak için en iyi yer mi, yoksa bunun yerine Bitcoin’i Paxful’dan mı satın almalısınız? Hadi uzatmadan bu sorunun cevabını bulalım.

PayPal üzerinden kripto satın almalı mıyım?

Finansal konularınız söz konusu olduğunda aklınızda tutmanız gereken oldukça fazla şey mevcuttur. Bu yüzden, bu yeni piyasa oyuncusundan BTC almalı, satmalı veya tutmalı mı, yoksa Paxful gibi bilinen büyük kripto para alım satım platformlarını mı kullanmalı konusunu belirlemede zorluk yaşıyorsanız, göz atmak isteyeceğiniz birkaç avantaj ve dezavantajı sizin için derledik.

Önce avantajlarla başlayalım…

✔︎ Bir hesap oluşturmak ücretsizdir. Diğer mobil cüzdanlarda olduğu gibi PayPal’a kaydolmak size herhangi bir maliyet getirmeyecektir. Sadece ihtiyaç duydukları bilgilerin tamamını sağlamanız ve bazı kayıt prosedürlerini tamamlamanız sonrası hazır hale gelirsiniz.

✔︎ Çeşitli kripto paraları desteklemektedir. Halihazırda PayPal, dört farklı dijital koini desteklemektedir: Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) ve Litecoin (LTC). Farklı kripto paralarda elinizi denemek istiyorsanız bu sizin için harika bir haber olacaktır.

✔︎ PayPal hesabınızı kullanarak sorunsuz bir şekilde kripto satın alabilirsiniz. PayPal Nakit veya Nakit Plus bakiyenizi veya PayPal’a bağlı bulunan herhangi bir banka veya kredi kartını kullanarak BTC’nin istediğiniz kadar küçük olabilecek bir oranını satın alabilirsiniz.

✔︎ Kripto satışından kaynaklı kârlarınız otomatik olarak PayPal hesabınıza eklenecektir. Kazançlarınızı sıradan fonlar gibi kullanabilir veya PayPal hesabınıza bağlantılı halde olan herhangi bir banka kartına veya banka hesabına bu tutarları yatırabilirsiniz.

✔︎ 1 USD kadar küçük tutarlarla bile BTC tutarları satın alabilirsiniz. Kripto paraların fiyatlarındaki artışlara rağmen başlangıç yapmak için binlerce dolara ihtiyaç duymazsınız. Küçükten başlayın ve daha büyük işlemlere doğru işlerinizi genişletin.

✔︎ PayPal, tanınmış ve saygın bir finansal hizmetler sağlayıcısıdır. Halihazırda dünya çapında 300 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermektedir. Platformun kripto hizmetlerini küresel olarak genişletmesi durumunda, BTC ve diğer dijital para birimlerini milyonlarca kullanıcıya kısa süre içerisinde sunup tanıtabilir.

Bu özellikler etkileyici olabilir ama hızlı karar vermeden önce hadi bunun diğer yönünü de göz önüne alalım.

Neden Paypal üzerinden kripto para satın almamalıyım?

✘ PayPal’daki kripto hizmetleri yalnızca ABD’li kullanıcılar içindir. Halihazırda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (Hawaii hariç) PayPal kullanıcıları kripto alabilir, satabilir ve tutabilir. Bu yüzden, eğer Amerika sınırları dışında yaşıyorsanız, ülkeniz içerisinde kullanılabilir olan bir kripto para alım satım platformunu kullanarak işlemlere başlamak isteyebilirsiniz.

✘ Para göndermek veya PayPal ile ödeme yapmak için kriptoyu kullanamazsınız. Henüz platformda kripto bakiyesini kullanarak satın alma ve para transferi yapmaya izin verilmez. Kripto fonlarınızı ödemeler için kullanmak için, bunları PayPal üzerinden USD’ye satıp dönüştürmeniz gerekecektir—ki bu, özellikle düzenli olarak kripto paraları kullanan birisi iseniz ekstra bir komplekslik getirecektir.

✘ PayPal’da BTC satın almanız için yalnızca üç yol mevcuttur. Seçeneklerinize PayPal Nakit, PayPal Nakit Plus ve PayPal ile bağlantılı haldeki banka kartı veya banka hesabı dahildir. İlk defa kullanan bir kullanıcı olmanız durumunda, neyin nasıl yürüdüğünü öğrenmeniz için PayPal platformunu biraz keşfetmeniz gerekebilir.

✘ Kripto fonlarınızı diğer cüzdanlara transfer edemezsiniz. Bu, pek çok kripto meraklısının temel endişelerinden biridir. Şimdilik, PayPal üzerinden satın alınan tüm kriptolar PayPal üzerinde kalır—kendi kripto cüzdanınızda değil. Aynı zamanda, platform dışından satın aldığınız kripto paralar, PayPal cüzdanınıza iletilemez (bu konuda özel olduğumuzu düşünüyoruz).

✘ Kişiler arası alım satımı desteklemez. En azından “şimdilik.” Henüz kripto para bakiyenizi kullanarak PayPal platformunun içindeki veya dışındaki arkadaşlarınızdan kripto paralar satın alamazsınız. Daha önceden de bahsedildiği üzere, önce varlıklarınızı satmanız ve PayPal’ı kullanarak USD’ye dönüştürmeniz gerekir.

✘ Size herhangi bir özel anahtar sağlanmaz. Oldukça merkezileştirilmiş bir platformda alım, satım ve depolama gerçekleştirdiğiniz için, kendi özel anahtarlarınızı yönetmeniz söz konusu olmaz. Hesabınıza giriş yapmanızın hemen ardından BTC fonlarınıza da erişim sağlarsınız.

Peki satın almalı mısınız almamalı mısınız? Bu tamamen size bağlıdır. Eğer ABD’de ikamet eden, PayPal konusunda deneyimli bir kullanıcı iseniz ve BTC, BCH, LTC veya ETH satın almak için doğrudan hesabınızı kullanmak istiyorsanız, bu sizin için iyi bir başlangıç olabilir.

Neden Paxful üzerinden Bitcoin satın almalıyım?

Eğer Hawai veya dünyanın diğer bölgelerinden birinden iseniz ve gerçek Bitcoin sahibi olmak istiyorsanız, Paxful’da BTC satın almayı değerlendirmeye alabilirsiniz. Yukarıda bahsettiğimiz dezavantajları deneyimleme gibi bir durumunuz söz konusu olmayacaktır—sadece alım satım ile ilgili şu gibi kurallar önünüze çıkacaktır:

Minimal ücretler – Paxful, minimal veya sıfır ücretlerle istediğiniz kadar Bitcoin almanıza olanak sağlar!

– Paxful, minimal veya sıfır ücretlerle istediğiniz kadar Bitcoin almanıza olanak sağlar! Kullanılabilirlik – Yerel veya uluslararası olacak şekilde Bitcoin ve diğer kriptoların alım ve satımlarını yapabilir ve fonlarınızı ne zaman isterseniz o zaman çekebilirsiniz.

– Yerel veya uluslararası olacak şekilde Bitcoin ve diğer kriptoların alım ve satımlarını yapabilir ve fonlarınızı ne zaman isterseniz o zaman çekebilirsiniz. Kullanım kolaylığı – Kripto piyasaları hiçbir zaman uyumadığı için, fonlarınızı telefondan birkaç tıklama ile 7/24 kontrol edebileceğiniz bir Bitcoin cüzdanınızın olması gayet faydalı olacaktır. Paxful ayrıca Bitcoin satın almak için 350’nin üzerinde yolu hizmetinize sunar —buna ülkenizdeki en popüler ödeme yöntemleri de dahildir.

– Kripto piyasaları hiçbir zaman uyumadığı için, fonlarınızı telefondan birkaç tıklama ile 7/24 kontrol edebileceğiniz bir Bitcoin cüzdanınızın olması gayet faydalı olacaktır. Paxful ayrıca —buna ülkenizdeki en popüler ödeme yöntemleri de dahildir. Güvenlik ve emniyet – Paxful’da, sizi ve paranızı kötü niyetli aktörlere karşı korumak için tüm kullanıcıların, hesaplarını Müşterinizi Tanıyın (KYC) yönetmelikleri uyarınca doğrulamalar zorunludur. Bu, özellikle dünya çapında diğer yatırımcılarla gerçekleştirilen alım satımlarda önemlidir.

– Paxful’da, sizi ve paranızı kötü niyetli aktörlere karşı korumak için tüm kullanıcıların, hesaplarını Müşterinizi Tanıyın (KYC) yönetmelikleri uyarınca doğrulamalar zorunludur. Bu, özellikle dünya çapında diğer yatırımcılarla gerçekleştirilen alım satımlarda önemlidir. Daha harika fırsatlar – Kripto para alanı genişlemeye devam ettikçe, gün geçtikçe daha fazla finansal fırsat ortaya çıkacaktır. Paxful, ülkeniz içinden ve dışından yatırımcılardan harika BTC fırsatlarını takip edebileceğiniz ve uzun ömürlü bağlantılar oluşturabileceğiniz bir alım satım ortamı sağlamaktadır.

Paxful’un bölgenizde olmaması halinde üzülmeyin—Bölgenizde kullanılabilir olan bir Bitcoin alım satım platformu ararken bu bilgileri aklınızda tutun!

Bu gelişen endüstride yolculuğunuza başlamaya veya belki de bu yolculuğu sürdürmeye hazır mısınız? En önemlisi de PayPal’da yeni hizmete sunulmuş kripto ürünleri olanaklarını mı kullanacaksınız, yoksa bunun yerine Paxful’u kullanıp Paypal yoluyla Bitcoin mi satın alacaksınız?

*Bu makalenin içeriği, yalnızca bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır. Bu tür bilgileri ve diğer materyalleri hukuki, vergisel, yatırımsal, finansal veya herhangi bir başka tavsiye olarak değerlendirmemelisiniz.