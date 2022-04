Built With Bitcoin (Bitcoin İle İnşaa Et) Vakfı ve STK Bitcoin Argentina ile birlikte Arjantin’de 40 orta okulda Bitcoin eğitimini yaymak için tasarlanmış bir program olan Okul ve Bitcoin Projesi‘nin lansmanını duyurmaktan dolayı heyecanlıyız.

Bir sonraki Bitcoin adaptasyonu dalgası için her aşamada eğitimin, çok önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Bunu başarmak için öğretmenleri, kuruluşları ve öğrencileri Bitcoin bilgilerini geliştirmede daha iyi eğitimsel kaynaklarla donatmaya ve bu sayede hakettikleri finansal özgürlüğü başarmalarına imkan sağlamaya hazırız.

“Bir sonraki küresel Bitcoin adaptasyonunun her seviyesi için eğitim, büyük öneme sahiptir. Gençliğe odaklanan ve kitleler için bir kişiler arası finansal araç olarak Bitcoin’in gücünü paylaşan bir hareketi desteklemek için STK Bitcoin Argentina ve Build With Bitcoin (Bitcoin ile İnşaa Et) Vakfı ile birlikte çalışmaya başlamaktan dolayı heyecanlıyız. Bir dönüşüm anındayız ve Bitcoin, daha parlak bir finansal geleceğe giden yolu inşaa etmektedir.” – Ray Youssef, Paxful’un Kurucusu ve CEO’su

“STK Bitcoin Argentina ve Paxful ile birlikte Okullar ve Bitcoin Projesinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Build With Bitcoin (Bitcoin İle İnşaa Et) Vakfında eğitim ve finansal dahil olma, misyonumuzun ön cephesinde bulunan sütunlardır. Bu projeyle, dünyanın buna en çok ihtiyaç duyan alanlarından birinde finansal okur yazarlığı artırmaya yardımcı olmak amacıyla mümkün olduğunca fazla Arjantinliye ulaşmayı umuyoruz.” – Yusuf Nessary, Hayırseverlik Direktörü, Built With Bitcoin (Bitcoin İle İnşaa Et) Vakfı

“Bu ülkeye bu eşsiz eğitimsel projeyi sunabildiğimiz için son derece gururluyuz. Öğrencilerin günümüzde kripto teknolojisinin faydalarını ve avantajlarını anlamalarını ve kripto ekonomisinde ihtiyatlı ve sorumlu bir şekilde işlevsel olmaları için gereken araçları elde etmelerini istiyoruz. Aynı zamanda öğretmenlerin ve eğitim kuruluşlarının, bu dillere ve konseptlere aşina olmalarını sağlayacak şekilde eğitimlerine katkıda bulunmayla da ilgileniyoruz. Bu programın bir diğer hedefi de proje boyunca eğitim topluluğunda ortaya çıkacak girişimleri ve teklifleri destekleyip bunlara eşlik edebilecek pedagojik materyallerin oluşturulmasında içerik oluşturucu olarak iş birliği yapmaktır.” – Javier Madariaga, STK Bitcoin Argentina’nın İcra Direktörü

“Bu program, bu teknolojik dönüşümde karşılaşılan zorluklara karşı genç Arjantinlileri eğitme ve hazırlama yolunda kararlı uzun soluklu bir projedir. Ülkedeki tüm ortaokullar katılım için davetlidir.” – Jimena Vallone, STK Bitcoin Argentina’nın Kurumsal Gelişim Koordinatörü

Bu partnerliğin daha fazla insan için Bitcoin’in yeni bir jenerasyonu harekete geçirmede ne kadar büyük bir etkide bulunabileceğini ve finansal özgürlük için %100’e gerçek anlamda hizmet sunabilecek bir araç olabileceğini görmede bir şans sunmasını umuyoruz.