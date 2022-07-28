İyi zamanlarda da kötü zamanlarda da ülke değiştirme kolay olmaz. Buna bir de geleneksel finansal kuruluşların bu süreci daha kolay hale getirmiyor olması eklenir ve mevcut durumlarını daha iyi hale getirmek isteyen kişiler için göçü biraz daha zor bir işlem haline getirir.

Neyse ki Bitcoin (BTC), hedeflerinde etkili olagelmiştir; özellikle de piyasaya fayda sağlamaktan çok insanlara fayda sağlama hedefinde.

Göçmenler neden Bitcoin kullanmalıdır?

Peki neden Bitcoin? Sonuçta bu problem ile ilgili başka çözümler yok mu?

Bitcoin’in göçmenler için ideal olmasının arkasındaki ana neden, Bitcoin’in tasarımıdır. Daha fazla kişiye erişim sunmak suretiyle bu kişilerin geleneksel bankacılıkta mevcut olan engeller olmaksızın istedikleri herhangi bir türde işlemi yapabilmeleri mümkün olur. Herhangi bir kişinin şimdi telefonu ele alıp Paxful’da hesap açtırması ve masraflarını ödemek için Bitcoin satın almaya başlaması mümkündür.

Ve tam da burası, Bitcoin’in avantajının kaynağıdır—erişilebilirlik. Göçmenlerin yaşamlarını, girişlere bariyerler ekleyerek daha zor hale getirmek yerine Bitcoin, kişilerin elini bu bariyerleri yıkarak ve kişinin kendi parasal varlıklarına tam erişim sunarak güçlendirebilir.

Bu konuda işleri kolaylaştıran bir başka şey, Bitcoin’in blok zincirinin üzerine yeni bir tabaka olarak kurulmuş olan Lightning Ağıdır. Bu ağ, Bitcoin’in kullanımına katkıda bulunmuştur çünkü insanlar artık Bitcoinleri ödemeler ve gönderi işlemleri için eskisinden daha hızlı ve ucuz bir şekilde kullanabilmektedir.

Hadi şimdi neden göçmenlerin Bitcoin’i kullanmasının iyi olacağı ile ilgili beş sebebi detaylarıyla ele alalım ve sizin yaşamınızda nasıl etkiler oluşturabileceğini görelim.

Hızlı ve kolay ödeme gerçekleştirme

Bazı göçmenlerin arkalarında desteklemeleri gereken aileleri vardır; bazen de bu tam tersi doğrultuda gerçekleşir. Her iki durumda da Bitcoin ödemeleri, uzaktan destek sağlama konusunda harika bir seçenek haline gelir. Bitcoin yoluyla insanların sevdiklerine para göndermesinin ödemeleri daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz hale getirdiği bilinmektedir.

Bitcoin kullanarak ödemeler göndermek için hem gönderen hem de alan kişilerin kendilerine birer Paxful hesabı oluşturması gerekir. Kayıt işlemini tamamlamaları sonrasında ücretsiz bir Bitcoin cüzdanı elde ederler. Bunun sonrasında gönderen kişi, mevcut olan 350’den fazla ödeme yöntemini kullanarak Bitcoin (BTC) satın almak suretiyle parayı dönüştürmelidir. Bu işlemi tamamlaması sonrasında gönderen taraf, BTC’yi alıcı tarafın cüzdanına bu cüzdanın adresini kullanarak gönderebilir.

Alıcı tarafın Bitcoin gönderisini alması sonrasında yalnızca kendisine uygun olan para birimine BTC’yi dönüştürmesi gerekecektir. Paxful ana sayfasından Bitcoin Sat seçeneğini seçilmeli ve gönderiyi alacak olan tarafın ihtiyaçlarına uygun olan bir alıcı bulunmalıdır. Önceki adımda da olduğu gibi, BTC’yi dönüştürmek için 450’nin üzerinde ödeme yönteminden herhangi birisi kullanılabilir.

Varlık koruması

Enflasyon, göçmenler için gerçek bir problem olabilir, özellikle de ulusal krizler sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalanlar için. Ülkenin para birimi yerlere çakılıyorken kendi paralarını yerel bankalarında tutmaları yerine itibari para birimini Bitcoin’e dönüştürmek daha güvenli bir seçenek gibi duruyor.

Bitcoin, paralarını güvenli bir yerde tutup korumak ve hatta daha arttırmak isteyen kişiler için popüler bir seçenek haline gelmiştir—geleneksel finansal kuruluşlarla karşılaştırıldığında bu, iyi bir avantajdır. Kişinin sadece tasarruflarından kazanç beklemesi, özellikle de düşük faiz oranları ve enflasyon dikkate alındığında artık eskiden olduğu kadar etkili bir yöntem değildir.

Daha kolay seyahat

Nereye seyahat ediyor olursanız olun, paranıza istediğiniz zaman ulaşabiliyor olmak her zaman iyi bir durum olacaktır. Yani bir şeyler için ödeme yapmanız gerektiğinde ödemeye hazır olmak büyük rahatlıktır. Bu bazen problemlere yol açabilir çünkü çok fazla miktarda nakitle seyahat etmek bazen epey riskli olabilmektedir.

Bu durumlarda paranızın BTC’de olması duruma fayda sağlayabilir. BTC cüzdanınıza erişiminiz olduğu sürece Bitcoin’inizi itibari para birimine veya hediye kartlarına kolayca dönüştürebilir ve bunları uçuş bileti alma, yiyecek hatta elbise alma gibi şeylerde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bitcoin’in popülerliği gittikçe artmaktadır ve işletmelere BTC ile ödeme yapma konusunda daha fazla güven vermektedir.

Daha iyi forex kurları elde etme

Göçmen olmak demek, doğrudan hedef bölgenize seyahat edeceksiniz demek değildir. Bazen uzun mesafeli uçuşlar önemli seviyede aktarma beklemelerine sahip olur ve bu da seyahat eden kişilerin paralarını dönüştürmelerini gerektirir ve burada dönüştürme kurlarından büyük miktarlarda kayıplar gerçekleşir.

Burada Bitcoin devreye girer. Paranızı Bitcoin’e dönüştürmek suretiyle paranızı gerekli para birimine telefonunuz üzerinden birkaç kolay tıklamayla dönüştürebilirsiniz. Bu durum, ödemeniz gereken ücretleri minimize ederek masraflarınızı önemli ölçüde azaltabilir.

Şeffaf bir şekilde bağış toplama

Herhangi bir kişiye ve hatta bir ülkeye parasal yardım göndermek saygı görecek bir davranıştır ama bu, istismara da açıktır. Bunun yanı sıra, toplanan paranın doğru ellere ulaşmasından önce çeşitli para gönderi ve işleme masrafları, bağışınızın büyük bir kısmını kesip alabilir.

Bu sebeple bağış toplayanlar, yardım göndermek isteyenler için Bitcoin’i alternatif bir metot olarak kullanırlar. Sonuçta Paxful gibi platformlardaki cüzdandan cüzdana transferler ücretsizdir, yani göndermek istediğiniz paranın tamamı alıcının eline ulaşır.

Bir başka ek fayda da, alıcı tarafın bu BTC’yi ister gıda, isterse de mülteciler için tıbbi yardım olsun, ihtiyaç duyacağı herhangi bir şey için kullanabilecek olmasıdır.

Nasıl başlangıç yapabilirsiniz

Neredeyse 450 ödeme yöntemi sayesinde Paxful, BTC’nizi kolayca dönüştürmenize ve itibari para biriminde banka hesabınıza transfer etmenize veya kullanabileceğiniz hediye kartlarına dönüştürmenize imkan sağlar. Hadi Bitcoin ile nasıl başlangıç yapabileceğinize bir göz atalım.

İlk olarak bir hesaba ihtiyacınız olacak. Bir hesap oluşturmak için Paxful’un ana sayfasına gidin—bu işlemi tamamladığınızda bir ücretsiz Bitcoin cüzdanına da erişim sahibi olursunuz. Zaten bir hesabınız varsa, bunu doğrulayarak daha fazla ayrıcalığın kilidini açmayı unutmayın. Giriş yapmanız sonrasında ana sayfanıza gidin ve Bitcoin’i, satın almak istediğiniz para birimi olarak seçin. Mevcut ödeme yöntemlerini gözden geçirmek için biraz zaman ayırdıktan sonra ihtiyaçlarınıza en uygun olan bir tanesini belirleyin. Ne kadar BTC almak istediğinizi girin ve gerekirse bir bütçe belirleyin. Sonrasında Teklifler Bul seçeneğine tıklayın.

Bir sonraki sayfada aramanıza uygun tüm teklifleri göreceksiniz, her birinde detayları okumak için gereken zamanı harcayın. Seçeneklerinizi daha da daraltmak istiyorsanız, yan çubukta mevcut olan filtreleri kullanabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza uygun olan bir teklif bulmanız halinde bunu daha detaylı bir şekilde görüntülemek için Satın al seçeneğine tıklayın.

Bir teklifte karar kılmanız sonrasında Şimdi satın al seçeneğine tıklayın. Bu sizi BTC satıcısıyla işlemi tamamlamanız için bir sohbet penceresine götürecektir. Pürüzsüz bir işlem deneyimi için talimatlarını takip ettiğinizden emin olun. Anlaşmanın size düşen tarafını tamamladığınızda bu işlemi Ödendi olarak işaretleyin. Satıcı öncelikle transferin kendisine ulaştığını teyit etmek zorundadır, bu teyit tamamlandıktan sonra Paxful’un işlem emanetinde tutulan BTC otomatik olarak cüzdanınıza transfer edilir.

İşlem tamamlandığında satıcıya bir yorum bırakmayı unutmayın. Bu, gelecekte diğer alıcılara (ve satıcının kendisine) yardımcı olacaktır. Şimdi cüzdandan cüzdana ücretsiz bir şekilde BTC gönderebilirsiniz. Bu noktadan sonra gönderiyi alan tarafın yapması gereken tek şey, platformda satmak suretiyle BTC’yi itibari para birimine dönüştürmek olacaktır.

Bunu gerçekleştirmek için Paxful’un ana sayfasına gidin ve en üstteki seçeneklerden Sat seçeneğini seçin. Tercih ettiğiniz ödeme yöntemini seçin ve ne kadar BTC satmak istediğinizi belirtin. Geri kalan işlemler, satın alma ile benzer şekilde ilerler ve yan çubukta mevcut benzer filtrelerle seçenekleri daraltabilirsiniz. Anında dönüştürme sağlamak için yakın zamanlarda aktif olan bir seçenek seçtiğinizden emin olun.

BTC’nizi satarken 450’nin üzerinde ödeme yöntemini kullanabileceğinizi tekrardan vurgulamak isteriz. Bu sayede ister itibari para birimleri isterse de hediye kartları olsun herkes BTC ile ihtiyaç duyduğu şeyi alabilmektedir.

Finansal erişim yoluyla güç kazandırma

Tüm bunlar bize, Bitcoin’in gerçekten de insanlara, sahibi oldukları paraya daha fazla erişim sahibi olmalarını sağlamayı amaçlandığını göstermektedir. Bu, geleneksel finansal kuruluşlardan farklı bir deneyimdir ve bu yüzden de Bitcoin topluluğunda kişilerin kendi araştırmalarını yapmaları önemle teşvik edilmektedir. Günün sonunda faydalar herkesin kullanımına açıktır—yapmamız gereken tek şey, fırsatı yakalamaktır.