Paxful’da kriptonuzun güvenliğini ciddiye alıyoruz. Bu konuda o kadar ciddiyiz ki önde gelen bankaların ve hükumetlerin güvendiği bir blok zincir analizi uzmanı ekibi olan Chainalysis bizi dünyadaki en güvenli borsalardan biri ilan etmiş bulunmaktadır.

Platformumuzda güvende kaldığınızdan emin olmak için kripto yolculuğunuz boyunca size yardımcı olabilecek bazı kılavuzlar hazırlamış bulunmaktayız. Kripto alım satımında nasıl güvende kalabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Doğrulama Durumu

Kolayca ve güvenli bir şekilde alım satım yapmanın hızlı ve işe yarar bir yolu, bir kullanıcının doğrulama durumuna göz atmaktır. Paxful’da ekibimizin yakın bir incelemeyle kontrol ettiği çeşitli doğrulama seviyeleri mevcuttur ve kullanıcı ne kadar doğrulanmış olursa bu durum, alım satımcının o seviyede dürüst ve istekli olduğunu gösterecektir.



Bir teklif oluştururken işlem ortağının kimlik doğrulamalı olmasını veya adını soyadını tam göstermesini bir işlem ön zorunluluğu olarak bile belirleyebilirsiniz. Alım satımcının adı soyadı tam görünürse her zaman alım satım yaptığınız kişinin kimliğinin fonları gönderdiğiniz kişinin kimliği ile aynı olduğundan emin olun.

Alım satım işlemi öncesi gereklilikler

İşlem ortağınızın kimliğinin doğrulanmış olmasını garanti altına alan bir teklif oluşturmanın yanı sıra Trade Lite kullanırken birkaç başka gerekliliği de kontrol edebilirsiniz. Trade Lite, sadece PayPal’ı ödeme yöntemi olarak kullanan alım satımcılar için olsa da yine de bunu bilmekte de fayda vardır.



Trade Lite, işlem ortağınızla sohbetin gerekli olmadığı otomatikleştirilmiş bir işlem akışıdır ve burada alıcının kimliğini doğrulamayı sağlayabilecek birkaç zorunlu gereklilik belirleyebilirsiniz. Şunları isteyebilirsiniz:

Kimliğini tutar şekilde partnerinizin bir selfie’si

Bir makbuz, ödeme veya transfer doğrulaması

Pozitif geri bildirim

Kullanıcının geri bildirimine kendileriyle işlem yapmadan önce göz atmanız önemlidir. Kullanıcının yüksek sayıda pozitif geri bildirimi olması genellikle oldukça iyi bir işarettir. Sonuçta hızlı ve alım satım yapması kolay bir işlem ortağı hakkında kim ne kötü şey söyleyebilir ki? Daha ileri bir adım atmak isterseniz, alım satımcının negatif geri bildirim skoruna göz atabilir ve kendisi hakkında başkalarının neler söylediklerini görebilirsiniz.

Geri bildirim ve bir başka kullanıcının skorunu görüntüleme hakkında daha fazla bilgi öğrenmek için Geri Bildirim ve İtibar seçeneğine göz atın.

Güvenilen kullanıcılar

Birilerinin güvenilir bir kullanıcı olup olmadığını anlamanın tek yolu pozitif geri bildirim değildir. Paxful Girişimcisi, Temsilcisi veya şirket hesabına sahip herhangi bir kişi, Paxful’un ek güvenlik kontrolü seviyelerinden geçecektir. Bu spesifik kullanıcılar ayrıca bu ayrıcalıklı durumlarını başarılı bir şekilde işlemleri tamamlayarak ve Paxful kılavuzlarına uyarak elde etmişlerdir. Rozetler şöyle görünür:

Bu logolar kullanıcının profilinde görüntülenecektir. Yukarıdaki rozetlere sahip kullanıcıların aynı zamanda alım satım platformunda kendi tekliflerini görüntülediğiniz sırada kullanıcı adlarının yanında Güvenilen ikonunun da olacağını aklınızdan çıkarmayın.

Sohbet etiketi

İşlem ortağınızla bir sohbet başlattığınızda, profesyonel ve konuyla alakalı kalmanız önemlidir. Bu, sohbette yalnızca söz konusu işlem ile ilgili konuların konuşulmasını ve işlem ortağınızla daha verimli bir şekilde işlemi gerçekleştirmenizi sağlar. Ancak herhangi bir problemle karşılaşmanız halinde, işlemi iptal etmenizi ve Destek Ekibimize ulaşmanızı tavsiye ederiz. Ekibimize neler olup bittiğini ve işlem ortağınızın kim olduğunu anlatın. Sonrasını biz hallederiz.

İşlem emaneti

Paxful’un işlem emaneti sistemi satıcının BTC’sinin bir işlem başlatıldığında içerisinde tutulduğu bir üçüncü taraf sistemdir. BTC işlem emanetine alındığında Paxful bunları kendisi tutmamaktadır.

İşlem emanetini sanal kilitli kutu gibi düşünün, burada güvenilen bir kişi BTC’yi her iki taraf için de güvenli bir yere koyar ve yalnızca ödeme alındıktan ve doğrulandıktan sonra erişime izin verir. Bu yüzden şiddetle işlem emaneti dışında asla işlem yapmamayı tavsiye etmekteyiz.

İşlem emaneti dışına çıkıp başka mesajlaşma platformlarında işlemi devam ettirirseniz paranızın güvende olduğuna dair hiçbir garanti söz konusu olmayacaktır. Ancak, Paxful’da alım satım yaparken herhangi bir şey yolunda gitmezse kolayca bir itiraz başlatabilirsiniz. Bir itiraz açıldığında moderatörlerimiz itirazı incelerler ve haklı tarafa fonları teslim ederler.

Moderatör veya Paxful çalışanıymış gibi davranan birilerinden bir mesaj alırsanız ve sizden işlem emanetinin dışından işlem yapmanızı isterlerse derhal bir itiraz açmanızı tavsiye ederiz. Asla hiçbir moderatör sizden işlem emaneti dışında işlem yapmanızı istemez.

İki adımlı kimlik doğrulama (2FA)

Kendinizi korumanın kolay bir yolu hesabınızda 2 adımlı kimlik doğrulamayı(2FA) etkinleştirmektir —tüm girişlerinizi, işlemlerinizi, gönderilerinizi ve çekimlerinizi doğrulamanın en iyi yolu budur. Ayrıca bu, siz olmayan herkese karşı ilk savunma hattınız da olacaktır. Ayrıca güvenlik sorularınızı da etkinleştirip cevap olarak sadece sizin bildiğiniz cevaplar seçmelisiniz.

2 adımlı kimlik doğrulamayı etkinleştirme konusunda yardıma ihtiyacınız olması halinde Yardım Merkezi‘ni ziyaret edebilirsiniz.

Makbuzlar

BTC’nizi satarken kağıt makbuz göstermeniz gerekmeyecek olsa da, satın alma kanıtına ihtiyacınız olacaktır. Kendinizi bir itiraz durumunda bulursanız bu itirazı kazanmanın en iyi yolu, bu tür “makbuzları” saklamanız olacaktır.

Paxful’da iyi bir makbuzun özellikleri nelerdir? Bu gerçekten de kullanmakta olduğunuz ödeme yöntemine bağlıdır. Örnek olarak bir hediye kartı işlemini ele alalım. İyi ve kabul edilebilir bir makbuz olarak hediye kartını aldığınız yerden aldığınız gerçek makbuzun arka planda göründüğü şekilde kartın kodunun da göründüğü iyi kalitede bir fotoğrafı olabilir. Banka transferi için bir para yatırma makbuzu olabilir.

Sahte iddialar ve yanlış bilgilendirmelere karşı iyi bir satın alma kanıtını elde tutmak her zaman iyi bir uygulamadır.

İtirazlar

Şimdiye kadar artık itiraz konusunda epey bilgi okumuş olmalısınız. İtiraz düğmesi herhangi bir sorunla karşılaşmanız halinde size yardımcı olacaktır. Ancak ne zaman itiraz başlatılacağı konusu sadece sizin paranızı korumakla kalmaz, aynı zamanda zamanınızı da korur.

Paxful’da verimli bir şekilde alım satım gerçekleştirmek için kendinizi belirttiğimiz herhangi bir güvenlik bilgisi konusunda aşina hale getirmek ve bu sayede ne zaman moderatör yardımı istemeniz gerektiğini bilmek önemlidir.

Güvenliğiniz bizim için en yüksek önceliğe sahiptir

Paxful’da güvenliğiniz, en yüksek önceliğimizdir. Herkes için güvenli bir alım satım ortamı oluşturmak için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmanız halinde sistemlerimizin mevcut durumunu her seferinde kontrol edin veya Destek Ekibimizle iletişime geçin.

Bu ipuçlarını ciddiye almak suretiyle paranızı ve kendinizi güvende tutabilirsiniz. Bunlar, tüm belirtilenlerin üstüne bir tecrübeli alım satımcı olmanıza yardımcı olabilecek harika alım satım uygulamalarıdır. Hadi şimdi alım satıma başlayalım!