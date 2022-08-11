Bitcoin gibi kripto paraların popülerliği son yıllarda sürekli olarak artmıştır. Bu spesifik dijital para birimine olan ilgi artmaya devam etmektedir ve daha fazla insan bunlara girmenin yolunu aramaktadır.

Artık pek çok yeni başlayan kişinin bildiği üzere başlangıç yapmak için tonlarca yol vardır—bu da zamanla insanı tıkanmışlık duygusuna sürükleyebilir. Size yardımcı olması için Bitcoin’de başlangıç yapmanızın en popüler bazı yollarının bir listesini yaptık. Çok lafı uzatmadan işte karşınızda seçtiğimiz en iyi yollardan bazıları:

1. Bitcoin Satın Almak

Hem basit, hem de dolambaçsız olması sebebiyle yeni başlayanlar için Bitcoin satın almak en iyi yoldur. Aslında iki farklı yolla Bitcoin satın alabilirsiniz.

Paxful gibi kişiler arası Bitcoin alım satım platformları yoluyla gerçek insanlardan ilk Bitcoin’inizi satın alın ve ödemenizi 450’nin üzerinde ödeme yöntemiyle ve sıfır ekstra masrafla yapın. Bitcoin’i elde etmek için banka transferleri, e-cüzdanlar, hediye kartları ve daha fazlasını kullanabilirsiniz.

Ayrıca merkezileştirilmiş borsalardan (CEX) satın almak suretiyle de Bitcoin edinebilirsiniz. CEX’ler yoluyla olan proses biraz daha kolaydır ama ekstra ücretler sebebiyle daha fazla ödeme yaparsınız.

2. Ödül programlarından yararlanın

Paxful dahil Bitcoin borsaları ve alım satım platformlarında genellikle sadece başka kullanıcıları platforma getirmek suretiyle Bitcoin kazanmanıza olanak tanıyan ödül programları bulunur.

Her bir platformun kendi ödül programı sisteminin farklı olacağını göz ardı etmeyin ve herhangi bir şirketin farklı programını kendiniz incelediğinizden emin olun. Bu sayede yolunuzu görmeniz ve hangisinin sizin en çok kazanmanıza yardımcı olacağını bilmeniz mümkün olacaktır.

Paxful’da kazançları maksimize etmenin yollarına bakıyorsanız bizim de katılım sağlayıp Bitcoin kazanabileceğiniz kendi Bitcoin Satış Ortaklığı Programımız ve Girişimcilik Programımız vardır.

3. Mağazanız için Bitcoin ödemelerini kabul edin

Ürünler veya hizmetler satan bir iş yeri sahibi iseniz ve ilk Bitcoin’inizi edinmenin yollarını arıyorsanız, neden bunu bir ödeme olarak kabul etmeyesiniz? Son yıllarda hızla büyüyen adaptasyon seviyesi sayesinde pek çok işletme sahibi BTC ödemeleri almaya ve liste her geçen gün büyümeye devam etmektedir.

En iyi tarafı ise Bitcoin’i işletmenize entegre etmenizin hiç de zor olmadığı gerçeğidir—başlangıç yapmak ve her bir işlemden en yüksek seviyede faydayı elde etmek için kendi Paxful Cüzdanınızı Lightning Ağıyla birlikte bile kullanabilirsiniz. Eğer fiziksel bir mağaza işletiyorsanız, yapmanız gereken tek şey, Bitcoin cüzdanınızın QR kodunu da içeren bir ilan asmanız ve Bitcoin dostu müşterilerinizin yanıtlaması için beklemenizdir. İşletmenizin önemli ölçüde çevrim içi olarak işler yapıyor olması halinde web sitenize Paxful Pay gibi aracıları entegre edebilirsiniz.

Bitcoin ödemeleri kabul etmek, sadece gönderileri daha kolay hale getirmekle kalmayıp erişiminizi de genişletecek ve banka hesaplarına ve kredi/banka kartlarına sahip olmayan kişilere işlemleri daha erişilebilir hale getirecektir.

4. Bitcoin muslukları

Bitcoin muslukları, reklam izleme, anketleri yanıtlama, mini-oyunlar oynama ve pek çok benzer mikro görevi tamamlama karşılığı kullanıcıları küçük Bitcoin tutarlarıyla (çoğu zaman satoshiler seviyesinde tutarlarla) ödüllendiren programlardır.

Bunlar genelde çok fazla Bitcoin vermez ama yeterince görev tamamlamanız durumunda iyi tutarlarda Bitcoin kazanabilirsiniz.

5. Mikro işler ve pay-to-click web siteleri

Bitcoin musluklarında olduğu gibi bağlantılara tıklama ve reklam izleme gibi küçük görevleri tamamlama karşılığında küçük Bitcoin tutarları (bu tutarlara Satoshi veya sats da denir) ödeme yapacak pek çok web sitesi de mevcuttur. Coinpayu, adBTC, Bitcoinget ve Coin Tasker gibi pek çok web sitesi, binlerce görev arasından seçim yapıp küçük tutarlarda Bitcoin ödemeleri almanıza izin verecektir.

6. Bahşiş alın

Tatlı bir ödül karşılığı başka insanlarla paylaşabileceğiniz bilgileriniz mi var? Twitter yakın zamanda platformuna bir bahşiş aracı entegre etmiş olup, bunun sayesinde takipçilerinizden bazılarından Bitcoin kazanabilirsiniz. Bunun anlamı, Tweetlerinizi daha fazla takipçi kazanmak ve muhtemelen daha fazla bahşiş kazanmak için kullanabilecek olmanızdır.

Buna ek olarak, eğer video oyunları yayını yapmayı seviyorsanız, içeriğinizi beğenen izleyicilerden gelen bahşişlerle Bitcoin edinebilirsiniz. Twitch gibi yayın platformlarında tamamen entegre Bitcoin bahşişi hizmetleri de vardır ve bunlar da size yardımcı olacaktır.

7. Bitcoin ile ödeme yapan işler alın

Önceden de belirtildiği üzere, Bitcoin adaptasyonu son yıllarda büyümektedir ve pek çok kazanç fırsatına kapılar açmaktadır—buna tam zamanlı ve yarı zamanlı maaşı Bitcoin ile ödeyen tam zamanlı işler de dahildir.

Tam zamanlı işlerin yanı sıra Bitcoin kazanmanızı sağlayabilecek freelance işler de mevcuttur. Bu tür işlerde ilerlemenin yollarını arıyorsanız becerilerinize uygun işler bulmak için laborX ve CryptoJobs gibi web sitelerini kontrol edebilirsiniz.

8. Bitcoin ve kripto paralar dünyası hakkında yazılar yazın

Bitcoin’in ve kripto paraların nasıl çalıştıkları hakkında derin bir anlayışa sahipseniz unutmayın ki bazı insanlar bu bilgiler karşılığında Bitcoin ile ödeme yapmaya hazırdır. Bu alan göreceli olarak yeni olduğu için kripto paraların nasıl çalıştığını gerçek anlamda bilen ve daha da önemlisi yeni başlayanları eğitmek için gereken becerilere sahip olan çok az sayıda yazıcı ve bu işin heveslisi kişi vardır.

Bu şekilde bir başlangıç yapmak için Cryptocurrency News gibi web sitelerini katkı sunan olmak için gözden geçirebilirsiniz. Daha freelance bir yolla çalışmak isterseniz Upwork ve Freelancer gibi platformlar da size yardımcı olabilir.

9. Bitcoin madenciliği

Aslında ilk zamanlarda Bitcoin elde etmenin tek yolu olan Bitcoin madenciliği, güçlü bir bilgisayar kullanarak kompleks matematiksel problemleri çözme ve Bitcoin blok zincir işlemlerini doğrulama prosesidir. Gönderileri doğrulama karşılığında madenciler, yeni basılmış bir Bitcoin’den ödüller alır. Temelde madencilik, bir işlemi ilk önce kimin doğrumayı tamamlayacağı yolunda bir yarıştır.

Bitcoin halen daha yeni olduğu başlangıç dönemlerinde piyasada pek fazla madenci yok idi. Şimdi ise Bitcoin’in popülerliği arttığı için çok fazla rakiple bu doğrultuda yarışırsınız. Yarışta geri kalmamak için en ileri ekipmanlardan kullanmalı ve son derece verimli bir operasyon yürütmelisiniz. Bu kavgada şansınızı yükseltmek için madencilik havuzlarına veya bulutlara katılabilirsiniz ama madencilikten Bitcoin kazanmayı planlıyorsanız yapılması gereken oldukça fazla iş olduğunu bilin—bu yüzden kesinlikle başlangıç yapmadan önce kendi araştırmanızı güzelce yaptığınızdan emin olun.

10. Web sitesi ve sistem hataları avlayın

Kodlamayı seviyor ve bir meydan okuma mı arıyorsunuz? Kendiniz için tatlı bir ödül kazanmak için Bitcoin borsaları ve alım satım platformları tarafından sunulan çeşitli bug bounty programlarını gözden geçirin. Sistemlerindeki açıklıkları bulup geliştiricilerine bunları bildirmek suretiyle bir borsayı veya alım satım platformunu güvenli halde tutmak için kendi üzerinize düşen şeyleri yapabilirsiniz—bunu yaparken ödüllendirilirseniz sonuçta herkes mutlu olur.

Güvenlik açıkları bulmak suretiyle Bitcoin’de yolculuğunuza başlamak istiyorsanız Paxful’un Bug Bounty Programını gözden geçirebilir ve platformu daha da iyileştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

11. Bitcointalk forumuna katılın

Doğrudan Satoshi Nakamoto tarafından kurulmuş olan Bitcointalk, en uzun süredir kurulu olan Bitcoin forumlarından biridir. İçerisinde milyonlarca kullanıcısı vardır ve Bitcoin hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz mutlaka buna katılmanızı tavsiye ederiz.

Ayrıca forumda kaliteli gönderiler yapmak suretiyle Bitcoin de kazanabilirsiniz. Yeterli otorite seviyesine ulaşmanız sonrasında yapacağınız her bir gönderinin bir sponsorlu imzası olacaktır. Bu noktadan sonra forumdaki her bir gönderiniz karşılığında ödeme alırsınız—ama bu noktaya gelmenin oldukça fazla çalışma ve bağlılık gerektirdiğini unutmayın.

Başlangıç yapmak pek de zor değildir

Verdiğimiz örnekler, Bitcoin kazanmanın sadece 11 yoludur. Bu alan sürekli olarak büyümektedir ve bunun gibi ve daha fazla pek çok fırsat sürekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapmanız gereken tek şey, yeterince aramaktır, belki bu çabaların sonucu bir gün büyük kazançlar olabilir.

Başlamaya hazır mısınız? Bol şans!