İster giriş yapmayla isterse de Bitcoin’inizin serbest bırakılmasıyla ilgili olsun Paxful ile ilgili herhangi bir sorun yaşıyor olmanız halinde ne yapmalısınız? Müşteri destek ekibimize bir bilet göndermenizin birden çok yolu mevcuttur.

Paxbot Yoluyla

PaxBot, web sitemizde ekranın sağ alt köşesinde görebileceğiniz otomatikleştirilmiş asistanımızdır (içinde beyaz konuşma balonu olan turuncu halka).

Bu, genellikle çoğu kullanıcı için en rahat yoldur çünkü bu, en kullanıma hazır olan seçenektir. PaxBot yoluyla bir bilet göndermek için giriş yapmış halde iken sorununuzu yazmanız yetecektir. PaxBot’a gönderilen mesajların İngilizce olmasının zorunlu olduğunu unutmayın.

PaxBot’u kullanarak bir destek bileti oluşturma sonrasında [email protected] adresinden bir e-posta alırsınız. Alacağınız destek e-postasını gözden geçirmeyi unutmayın. Bu e-posta yalnızca [email protected] adresinden gelmelidir.

Lütfen [email protected] adresine gönderilen sorunlar alınır ama kullanıcıya yanıt vermek için bu adres kullanılmaz. Anında güncellemeler almak için bunun yerine PaxBot’u kullanın.

Resmi sosyal medya hesaplarımız yoluyla

Paxful topluluğu her zaman yardım etmeye hazırdır. Herhangi bir sorunuzun olması halinde resmi sosyal medya hesaplarımız yoluyla bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Buna rağmen size vurgulamalıyız ki PaxBot, destek bileti göndermenin halen daha en iyi yoludur, özellikle de acil sorunlarda.

Ayrıca resmi sosyal medya kanalları yoluyla güncellemeler de alabilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz

Unutmayın, Paxful müşteri destek ekibi her zaman size yardıma hazırdır. Kullanıcılarımızın platformumuzdaki deneyimleri en üst önceliğimizdir ve bize ulaşmanız ve bizi şu konularda herhangi bir sorun veya endişeniz hakkında bilgilendirmeniz bizi mutlu eder:

Alım satım platformu

Ürünlerimiz (Earn, Paxful Cüzdanı, uygulama, vb.)

İtirazlar

Paxful hesabınız

Sahte Paxful müşteri destek hesaplarını tespit etmek

Maalesef birden fazla kişi (veya grup) tarafımızdan kullanıcılarımıza sahte sosyal medya hesapları ve destek e-postaları yoluyla iletişim kurma girişimi söz konusu olmuştur. Hadi bazı örnekleri gözden geçirip her birindeki kırmızı bayrakları ortaya koyalım ve bu sayede neye benzedikleri konusunda bir fikriniz olsun.

*Bilginiz olsun ki burada göreceğiniz tüm şüpheli hesaplar artık yoklar ve icaplarına zaten bakılmış halde.

Sahte Instagram hesapları

Instagram, Bitcoin sevdalıları için popüler bir platform olup şüpheli bireyler burada dolanmakta ve kullanıcılarımızın hesaplarını oltalama saldırısına maruz bırakmaya çabalamaktadır. Örneğin bu hesap, en son gönderilerimizi kopyalamak suretiyle resmi hesabımızı taklit etmeyi denemiştir.



Söylediğimiz gibi, bunları biraz dikkatle gerçeklerinden ayırmak çok da zor değil. Hesabın adı yanlış gramerle yazılmış halde ve bu, hesabı onaylamadan önce ekibimizin mutlaka gözden geçirmiş olacağı bir isimdir—işte bu kırmızı bayrak 1.

Sonrasındaki bu resimde bu hesabın bir potansiyel müşteriyle bir sohbet başlattığını ve bir çekilişi kazandığını söylediğini görüyoruz.

İlk olarak başlangıçtaki mesajın resmi olmayan dili çok büyük bir kırmızı bayraktır. İkincisi de, Paxful tarafından yönetilen herhangi bir çekilişin e-postalarımız, sosyal medya hesaplarımız veya Paxful Üniversitesi yoluyla bildirilmiş olması gerekirdi. Son olarak da mesajın yazılışı özensiz (Paxful’un ilk harfi büyük bile yazılmamış). Paxful olduğunu iddia eden herhangi bir Instagram hesabından bir mesaj aldığınızda bunları dikkate alın.

Sahte Facebook hesapları

Facebook, kötü aktörlerle dolu olabilecek bir başka sosyal medya platformudur. Bu hesap kendine Paxful App ismi vermiş olup bir kullanıcının 0,25 BTC bonusun kazananı olduğunu ifade etmiş ve yapması gereken tek şeyin kısaltılmış bir bağlantıya tıklamak olduğunu belirtmiştir.



Bu olguda mesajın ne kadar kötü bir şekilde yazılmış olduğunu görebiliriz. Formatı tamamen bozuk halde, bu da bu hesabın arkasındaki kişinin metni bir başka uygulamadan doğrudan kopyalamış olabileceği anlamına geliyor olabilir. Bir başka kırmızı bayrak ise mesajın cümle yapısı—sözcük dizilimi ve gramer, sosyal medya içeriğinin geri kalanı ile tutarlı değil. Ayrıca unutmayın ki biz hiçbir zaman kullanıcılara şüpheli bağlantılara tıklama konusunda baskı kurmayız, bu yüzden bunu asla yapmamayı unutmayın.

Benzer bir durumda, Paxful olduğunu iddia eden bu hesap (“u” harfinin üzerindeki ekstra kısmı göz ardı etmeyin), bağış çağrısı yapıyor. İlk olarak istek, bir Facebook yorumu üzerinden gerçekleştiriliyor. Ayrıca Paxful asla bağışa teşvik gibi şeyler yapmaz, asla bağış istemez, ve Facebook yorumları kısmı, bunu anons edeceğimiz en uzak ihtimalli yerdir. Şimdiye kadar belirtilmiş olan kırmızı bayraklara benzer şekilde bu içeriğin cümle yapılandırması oldukça başarısız ve sorunlu. Özel isimlerin ilk harflerinin büyük harfle yazılması kuralına uyulmamış, formatı berbat halde ve emojilerin ve boşlukların fazlaca kullanılmış olması son derece resmi dilden uzak bir mesajın oluşmasına katkıda bulunan faktörler olmuş.

Sahte Twitter hesabı

Twitter, sahte hesapların bolca söz konusu olabileceği bir başka platformdur. Bu durumda @Paxfuly (ekstra “y” gözünüzden kaçmasın) isimli bir hesap, bir kullanıcıya iletişim kurması için bir e-posta vermiştir. Geçmişte sunduğumuz resmi e-posta adreslerinin listesine göz atarsanız bu tweet içerisinde belirtilen e-posta adresinin bu listeye dahil olmadığını görürsünüz.

Oltalama dolandırıcıları tarafından sıkça kullanılan ve sadece Paxful kullanıcılarına karşı kullanılmayan yaygın bilinen bir stratejidir. Bu yüzden hangi e-postaların resmi olduğunu bilmek ve bu sayede hesap detaylarımızın çalınmasına yol açabilecek durumlara girmekten kaçınmak oldukça önemlidir.

Sahte Paxful Destek e-postası

Konu e-postalara gelmişken, e-posta gelen kutularınıza doğrudan gönderilmiş olan dolandırıcı e-postaları yoluyla dolandırılmak yine de mümkündür. Yukarıdaki fotoğrafa bakabilirsiniz—oltalama dolandırıcılığı girişimlerinde kullanılan kurnaz bir taktik olarak bu durumda bir bilet göndermiş bulunan bir kullanıcıya bir e-posta gönderilmiştir.

Paxful’un resmi e-posta adreslerini dikkate aldığımız sürece bunları ayıklamak oldukça kolaydır. Bu e-posta [email protected] ile gönderilmiştir, resmi listemizde bu adres yoktur. Bir başka kırmızı bayrak ise, şirketimizin adını vurgulamaları gereken her bir yerde logomuzun kopyalı bir fotoğrafını kullanmış olmalarıdır. Yine bu eposta içeriğinde de gramer ve sözcük dizilimi sorunları mevcut, bu yüzden içeriği düzgünce okuduğunuzdan emin olun, en azından e-postanın kredibilitesini kendiniz görebilmek için de olsa bunu yapın.

Benzer şekilde yukarıdaki fotoğraf benzer bir girişimi göstermektedir. Burada dolandırmaya çalışan taraf, öncelikle 600 USD yatırması ön şartıyla kullanıcıyı 20.000 USD ödül vaadiyle köreltmeyi denemektedir. Bu, İnternet’in erken dönemindeki günlerden kalan eski bir strateji olup Bitcoin’e de adapte edilmiş bulunmaktadır. Yine burada da bu mesajın arkasındaki e-posta adresi, resmi e-posta adresleri listemizde bulunmamaktadır.

Yardım etmeye hazırız

Paxful’da alım satım yapmak son derece kolaydır—dünyanın her yerinden insanlarla kolayca ve hızlı bir şekilde alım satım yapın. Tüm bu faydalara rağmen her kullanıcının karşısına biraz kafa karıştırıcı olabilecek durumlar çıkabilecektir.

Paxful’da müşteri destek ekibimiz her zaman size yardım için hazırdır. Önceden de belirtildiği üzere, ister basit bir soru için isterse de bir acil sorun için kullanıcılarımızın resmi kanallarımızın herhangi biri üzerinden bizimle iletişime geçmesini dört gözle bekleriz.