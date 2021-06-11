Nispeten yeni olsa da, kişiler arası (P2P) kripto alım satımının oldukça fazla yol kat etmiş olduğunu söylemek doğru bir tespit olacaktır. Artık kişiler arası (P2P) alım satım platformları, kriptoya ulaşmanız için kullanabileceğiniz en iyi yollardan biridir.

Burada önemli soru şudur: Kişiler arası (P2P) alım satım, neden daha geleneksel alternatiflerinden daha iyi?

Önemli noktalar:

P2P alım satım platformları, kripto alım satımında en iyi ödeme esnekliğini sunmaktadır—hem de düşük masraflar ve sağlam güvenlik özellikleriyle birlikte

P2P alım satımlarının yeni yüksek rekorlara erişmesi ve alım satım platformlarının kendi platformlarını düzenli olarak geliştirmesi ile finansal özgürlük, eskiden olduğundan çok daha fazla erişilebilir hale gelmiştir

Dünya çapında gücünü insanlardan alan öncü alım satım platformu olan Paxful, kullanıcılarının güvenliğini garanti altına almak için son teknoloji blok zincir analiz araçlarına ve geliştirilmiş itiraz çözümleme proseslerine sahiptir

Kişiler arası işlemler uyanışına bir bakış

Son birkaç yılda küresel P2P işlemler hacmi önemli ölçüde gelişim göstermiştir. P2P alım satımların popülerliğindeki bu zirve yapmanın üç ana nedeni vardır:

İlki ödeme esnekliğidir. P2P alım satım platformlarında seçebileceğiniz yüzlerce ödeme seçeneği mevcuttur. Alıcılar, nasıl ödeme yapmak istediklerini seçebiliyorlar ve satıcılar, nasıl ödeme alacaklarını belirleyebiliyorlar—platformun yaptığı şey ise bu iki dünyayı bir araya getirmek. Bu basit fikir sebebiyle, her gün daha fazla ödeme seçeneği ortaya çıkmaktadır çünkü satıcılar, zaten oldukça uzun olan ödeme seçenekleri listesine her gün yenilerini eklemeye devam etmektedir.

Dünya’nın önde gelen kişiler arası alım satım platformu olan Paxful neredeyse 400 ödeme seçeneğine sahiptir—bu sayede daha kolay, daha hızlı ve daha rahat alım satımlar mümkün hale gelmektedir. Bu ödeme seçeneklerine banka havaleleri, çevrim içi cüzdanlar, nakit ve daha fazlası dahildir.

Bu ödeme esnekliğine ek olarak P2P(kişiler arası) alım satım platformları, geleneksel kripto borsalarıyla karşılaştırıldığında daha düşük olan ücretlerle işlem imkanı sunarak kripto dünyasına giriş için bariyeri daha da aşağı çekmiş bulunmaktadır. Bu bariyerin daha aşağı çekilmesi suretiyle kripto, daha erişilebilir hale gelmektedir ve kim olduğuna ve nereden olduğuna bakılmaksızın herkesin alma, satma ve alım-satım işlemleri yapmasına imkan sağlanmaktadır.

Paxful’da en iyi fiyatlarla ve sıfır ücretle kripto alımı yapabilirsiniz ve 10 USD kadar düşük paralarla bile başlangıç yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, platformumuz dahilindeki güvenli satıcılarımızdan gelen binlerce mevcut teklif içerisinden istediğinizi bulmak için arama yapmaktır.

İşlemlerdeki artışın üçüncü sebebi ise P2P’nin çok daha güvenli hale gelmiş olmasıdır. Hem alıcıyı, hem de satıcıyı koruyan işlem emaneti sistemleri, iki adımlı doğrulama (2FA) ve kimlik doğrulama sistemleri gibi güvenlik özelliklerini ve itirazları hızla çözüme kavuşturan müşteri destek ekipleri gibi ekstra koruma katmanlarını kullanmak suretiyle günümüzün platformları, oyunu bir üst seviyeye taşımış haldedir.

P2P alım satımın bu üç yönü bir arada olunca kullanıcılara üstün gücü sunar: finansal özgürlük. Giriş bariyeri düşük olduğu için kripto erişilebilir haldedir. Ödemeler esnek olduğu için, alım satımlar daha hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Mevcut olan ekstra güvenlik sistemlerinin yardımıyla herkes güvenli bir şekilde alım satım yapacağı bir ortama kavuşmuş olur. Erişilebilirlik, hızlı alım satımlar ve güvenli bir işlem ortamı—kullanıcının başka neye ihtiyacı olabilir ki?

Paxful herkes için nasıl bir güvenli ortam oluşturur

Paxful’da kripto alım satımını, geniş yelpazedeki ödeme seçenekleri arasında arbitraj yapmak suretiyle para kazanmak için kullanabilirsiniz. Gerçekten de bazı insanlar, bunu tam zamanlı iş olarak yapacak kadar fazla kazanç elde edebilmektedir ve herkesin zor kazanılmış parasını korumak için, platformdaki kötü aktörleri belirleyip platformdan çıkarmamıza yardımcı olacak sıkı bir güvenlik sistemini uygulamaya almış haldeyiz.

Paxful’da, paranızın güvenliği en üst önceliğimizdir. Sürekli kulağımız sizdedir ve genel Paxful deneyimini iyileştirmek için gereken düzenlemeleri yapmak için geri bildirimlerinizi dikkatle ele alıyoruz. Paranızı güvende tutmak için yaptığımız birkaç şeyi şöyle sıralayabiliriz:

Kötü kişileri yakalamak ve itirazları daha hızlı çözümlemek

Kaynaklarımızı yükseltmek ve size hızlı, yardımcı ve adil bir çözümlemeyi tüm işlem itirazları ve e-posta meselelerinde sunmak suretiyle proseslerimizi iyileştirdik. 7/24 sürekli hizmetinizde olan müşteri hizmetleri ekibimizle, itirazlarda çözümleme sürelerini önemli ölçüde azalttık. Tüm bunların üstüne, tüm alım satım platformunu izleyen ve şüpheli teklifleri ortadan kaldırmak suretiyle platformun güvende kalmasını sağlayan 7/24 çalışan bir görev gücünü de devreye aldık.

Riskleri değerlendirmek

Sağlam güvenlik sistemimizin arkasında, son teknoloji blok zincir analiz araçlarını kullanmaktayız. Bunların sayesinde, kötü adresleri belirleyebiliyor ve bunlarla birlikte gelebilecek riskleri de değerlendirmiş oluyoruz. Bunun anlamı, size gelen kriptonun geçmişi hakkında endişelenmenize gerek kalmamasıdır, çünkü bu değerlendirmeyi biz gerçekleştiriyoruz. Buna ek olarak, değerlendirmeler yapıp yüksek riskli hesapları da kapatıyoruz.

Kullanımımızdaki bu araçlara ek olarak bu bahsedilen özelliklerle (işlem emaneti, 2 adımlı doğrulama ve 7/24 müşteri destek ekibi) birlikte, Paxful’da alım satım yaparken ihtiyacınız olan kafa rahatının keyfini sürebilirsiniz.

Sonuç

Paxful, kullanıcıları için her şeyi daha güvenli ve daha etkili hale getirmek için güvenlik sistemini ve sürekli gelişen alım satım platformunu iyileştirmeye devam ettikçe, kişiler arası (P2P) alanında işler daha iyi hale gelmeyi sürdürecektir. Kripto alım satımının çok uzun olmayan tarihi bakımından geleceğin nasıl olacağı konusuna gelince, kişiler arası (P2P) yönler burada nasıl bir rol oynayacak bekleyip göreceğiz. Ancak, geleceğin parlak olduğunu ve hatta P2P devriminin başladığını söylemek abartı olmayacaktır.