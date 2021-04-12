Hayatınızdaki kadınları nasıl tarif ederdiniz? İlham verici, öz güvenli, ağırlığı olan, sezgileri güçlü, güzel, içten—kadınlar tüm bunlar ve fazlasıdır ve hayallerimizin ötesindekileri başarma kapasitesine sahiptir.

Bizimle Kadınlar Tarihi Ayını Kutlayın ve dünyanın her yerinden kadınların güç ve ilham veren başarılarını keşfedin. #WhoIsShe ile 23 Mart 2021 saat 12:00 AM (EST) ila 29 Mart 2021 saat 11:59 PM (EST) arasında Paxful’da çekilişe katılın ve siz ve size ilham olan kadın arasında paylaşılacak şekilde $100 değerinde BTC kazanma şansı yakalayın.

Çekilişe nasıl katılabilirsiniz:

👩 Size ilham olan bir kadını etiketleyin

✅ Her ikinizin de birer Paxful hesabınız olmalıdır

#️⃣ #WhoIsShe ve # WomensHistoryMonth etiketlerini kullanın

31 Mart 2021 tarihinde rastgele seçilmiş 10 kazananı anons edeceğimiz için kulağınız bizde kalsın. Kazananlara Twitter, Facebook veya Instagram üzerinden doğrudan mesajla ulaşacağız. Ödülleri doğrudan kazananların Paxful cüzdanlarına göndereceğimiz için çekilişe katılma hakkı kazanabilmek için bir hesap oluşturduğunuzdan emin olun!

Bugünden büyük hayaller kuran kızların, gelecekte vizyon sahibi kadınlar olacaklarına inanıyoruz. Hayatın tüm alanlarından kadınları ve yapabildikleri harika şeyleri kutlamanın şerefine—Paxful olarak biz, çevremizdeki kadınlara ilham olmak, motive etmek ve yetkinleştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

Mutlu Kadınlar Tarihi Ayı Dileriz!

*Dağıtılacak BTC miktarı, Paxful’un mutlak takdirinde olacak şekilde dağıtım zamanında uygulanabilir kur oranı üzerinden hesaplanacaktır.



*Paxful’un çalışanları, görevlileri ve yöneticileri ve bunların ana ortakları, bağlı ortakları, birimleri, satış ortakları, tedarikçileri, yazıcıları, dağıtıcıları, reklamcıları, tanıtım ajansları (ve ilgili IRS aile efratları, yakın aile üyeleri [ebeveynler, çocuklar, kardeşler ve eş]) ve kendileriyle aynı evde kalan bireyler (akraba olsun ya da olmasın) katılma ve kazanmaya hak sahibi olamaz.

