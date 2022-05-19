Geçen birkaç yıl boyunca Bitcoin alım satımı, çok sayıda insanın kripto alanına girişinde popüler bir yol olmuştur. Sonuçta buna başlamak oldukça kolaydır ve kendi istediğiniz şekilde bunu gerçekleştirebilmektesiniz.

Paxful’da kullanıcılara hızlı ve güvenli alım satım imkanı sunuyoruz ve kullanıcıları istedikleri yerden istedikleri kişilerle alım satım yapma konusunda serbest tutuyoruz. Çoğu zaman alım satımlar pürüzsüz bir şekilde gerçekleşiyor olsa da bazen bir hata veya tutarsızlık, işlemlerin biraz sarsıntılı bir hal almasına yol açabilmektedir.

İtiraz denen şey nedir?

Paxful üzerinde alım satım yapan kullanıcılar, yakın zamanlarda yapılan bir işleme, moderatörlerin göz atıp iki taraf arasında ara buluculuk yapmaları ile sonuçlanacak şekilde itirazda bulunabilir. Her bir kullanıcının, işlemde kendisinin üzerine düşeni yaptığını kanıtlamaya imkanı olacaktır.

Bu sarsıntılı işlemler kaybedilmiş vakalar değildir— bazen bunlar yanlış iletişimden ibaret olabilmektedir. Bu durumlarda Paxful üzerinden bir itirazda bulunmak suretiyle bir üçüncü tarafın müdahalesi, siz ve işlem ortağınız arasındaki pürüzleri gidermekte yardımcı olabilmektedir.

Burada işlem emanetimizin kullanışlılığı ortaya çıkmaktadır. Bitcoin halen daha Paxful’un işlem emanetindeyken itirazın gerçekleşmesi halinde moderatörler, bunu hangi taraf kendi pozisyonunu kanıtlayabilirse ona verebilir.

İtiraz başlatma sebepleri

Bir Paxful kullanıcısı olarak bir alım satım işleminde ne zaman itiraz hakkınızı kullanmanız gerektiğini biliyor olmanız önemlidir. Bir alıcı olarak aşağıdaki durumlarla karşılaştığınızda bir itiraz başlatmayı düşünmelisiniz:

Satıcının talimatlarına uygun şekilde ödeme gerçekleştirildiği ve ödeme kanıtı gönderildiği halde satıcının kripto parayı serbest bırakmaması halinde

Ödemenizi göndermeniz sonrasında satıcının yanıt vermeyi durdurması halinde

Satıcının Hizmet Koşullarını ihlal ettiği durumlarda

Satıcılar da şu aşağıdaki durumlara karşı dikkatli olmak durumundadır:

İşlem ortağınızın işlemi Ödendi olarak işaretlemesi ama sonrasında mesajlarınıza yanıt vermeyi reddetmesi durumunda

olarak işaretlemesi ama sonrasında mesajlarınıza yanıt vermeyi reddetmesi durumunda Alıcının gönderinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğinde ısrarcı olmasına rağmen herhangi bir ödeme onayı almamış olmanız durumunda

Alıcının Hizmet Koşullarını ihlal etmeye başlaması durumunda

Paxful’da bir itiraz nasıl başlatılır

Kendinizi önceki bölümde listelenenlere benzer bir durumda bulursanız bir itiraz başlatmanızın zamanı gelmiş olabilir. İtirazın size dair tarafını etkili bir şekilde ortaya koymak için aşağıdaki adımları takip edin.

İşlem sohbetinde İtiraz et düğmesine tıklayın Listelenenler arasından bir sebep seçin ve sorunun daha detaylı bir açıklamasını sağlamak için metin kutusunu kullanın Başlamak için İtiraz başlat seçeneğine tıklayın Bir moderatör, işlem sohbeti yoluyla size mesaj gönderecektir Moderatöre aşağıdakilerden herhangi birisi olabilecek şekilde mümkün olduğunca fazla bilgi ve kanıt gönderin: Gönderi işlemi makbuzu

Ödeme doğrulamasının ekran çıktısı

Yapılan ödemelerin video veya ekran kayıtları

Hediye kartları ile ilişkili işlemlerde çevrim içi veya çevrim dışı sahiplik kanıtı olan makbuzlar

Moderatör tarafından belirleneceği şekilde herhangi bir ek kanıt

Bu sırada, işlem sohbetini başka mesajlarla tıkamaktan kaçının. Böylesi dönemlerin sizin için yorucu bir dönem olabileceğinin farkındayız ama sohbeti fazla mesajla doldurmak, moderatörün işlem geçmişini kontrol etmesini daha zor hale getirmekten başka bir işe yaramayacaktır.

Şimdi ne mi olacak?

Moderatör, her iki tarafın da verdiği kanıtları değerlendirmek için biraz süreye ihtiyaç duyacaktır. Öncelikle işleminizin işlem koşullarını okuyarak itirazın değerlendirmesine başlarlar çünkü bu, anlaşmanın temelini teşkil eden metindir. Moderatörün değerlendirmeye dahil edeceği diğer faktörler satıcının talimatları, canlı sohbet kayıtları, kullanıcı geri bildirimleri, alım satım işlemleri geçmişi ve Paxful’un Gizlilik Politikasına uygun şekilde toplanan veriler olacaktır.

Bu noktada yapmanız gereken tek şey beklemektir. Destek ekibine e-posta göndermeye meyilleniyor olabilirsiniz ama şundan emin olun ki tüm itirazlara, alınır alınmaz gereken dikkat zaten gösterilmektedir. Ne kadar kanıtın gönderilebileceği ve işlem ile ilgili koşullara bağlı olarak itirazların moderatörler tarafından çözümlenmesi üç haftaya kadar bile süre alabilmektedir.

Bir itirazı iptal etmek

Bazı durumlarda ilgili taraflar, sorunu kendi aralarında çözümleyebilir. Bu durumlarda her iki tarafın da ilerlemeye devam edebilmesi için itirazı iptal etmek sizin için bir sonraki adım olacaktır.

Neyse ki ister satıcı isterse de alıcı olarak itiraz yapmış olun, bunu iptal etmek basit bir prosestir. Satıcı olarak itirazı sonlandırmak için Tutarı/bitcoini serbest bırak seçeneğine tıklamanız gerekecektir. Alıcılar için bu, İptal Et olarak görünen düğmedir.

Tüm bunlar bir yana dursun, itirazı etkili ve adil bir şekilde sonlandırmanın en iyi yolu, size atanan moderatörün bir karar vermesini beklemek olacaktır. Paxful’daki moderatörler, böylesi itirazları çözümleme konusunda deneyimli ve bilgilidir, bu yüzden verecekleri karara güvenmek önemlidir.

Bir itirazı kaybetmek

Gerçekçi olarak bakılırsa itirazların bazen sizin istediğiniz şekilde çalışmadığı veya sonuçlanmadığı durumlar da olabilecektir. Bir itirazı kaybederseniz moderatörün yalnızca kendisine verilenlerle çalışabildiğini unutmayın—sağladığınız kanıtın sizin çıkarınıza olacak şekilde iş görmemesi durumunda moderatör sizin aleyhinize olacak şekilde karar vermek zorunda kalacaktır.

Genellikle aşağıdakiler, bir itirazı kaybetmede en yaygın karşılaşılan sebepler olmaktadır:

İddianızı kanıtlamak için yetersiz kanıt sunmanız

Geçersiz kanıt

Sağladığınız sebeplerin belirsiz olması

İtirazın temelinin kusurlu veya geçersiz olması

Tüm itirazların net bir şekilde bu kategorilere dahil olamayabileceğine dikkat edin. Ayrıca moderatörlerin, işlem geçmişinizi gözden geçirmeye izinleri olduğunu da hatırlamalısınız. Moderatörler bunu yalnızca herhangi bir tarafın sıklıkla işlem talimatlarını ve anlaşmalarını takip edip etmediğini ve benzer itirazlara yol açmış başka işlemlere dahil olup olmadığınızı görmek için yapacaktır.

Güvenli bir şekilde yapılan kişiler arası alım satım

Güvenlik, Paxful’un alım satım platformunda oldukça önemli bir yöndür. Alım satımcılar, zorluklarla kazandıkları paraları güvende tutmak için bir yola ihtiyaç duyar. Bu itiraz sistemi, işlem emanetimizle bir arada kullanıldığında alım satımcıların tüm bu gerekliliklere ulaşmasını ve alım satım yapmayı herkes için hızlı, kolay ve güvenli hale getirmeyi mümkün hale getirir.