Geçen yıl, Human Rights Foundation(HRF)(İnsan Hakları Vakfı) ile, yerel Nijeryalı yetenekler bulup geliştirmeyi hedefleyen bir program olan Qala Bursunu fonlamada iş birliğine gitmiştik. Bu yıl da para ve insan hakları konularına ışık tutmak için kendileriyle tekrar iş birliğine gittiğimizi duyurmaktan heyecan duyuyoruz.

Bağışımız Afrika’da, Asya’da ve Latin Amerika’da bağımsız gazeteciliği fonlamaya yardımcı olacaktır. Spesifik olarak bu bağış, bağımsız olarak yönetilen, yüksek itibarlı ve küresel sahneye çeşitlilik sahibi yerel hikayeler getirmeye odaklı haber odaları olan Güney Afrika’daki Daily Maverick‘e, Küba’daki El Toque‘a ve Burma’daki Democratic Voice‘e iletilecek.

Bu iş birliği ve bağış yoluyla bu organizasyonların, Bitcoin’in ve dijital para birimlerinin kendi topluluklarının yaşamlarını ve günlük hayatlarını nasıl etkilediği ve özellikle de Merkez Bankası Dijital Para Birimlerinin gelecekte beklenen yükselişi de göz önünde tutularak finansal özgürlüğe karşı devlet kısıtlamalarının devam eden etkileri hakkında özgürce haber yapabilmeleri mümkün olacaktır.

Bu iş birliğinin, Bitcoin eğitimi ve adaptasyonu konularında bizi ileri taşıyacağına inanıyoruz. Eğitimin güven oluşturduğuna birinci elden şahitlik etmiş haldeyiz ve herkes için Bitcoin hedefine de işte böyle ulaşacağız.

Bu alanın keşfine yardımcı olacak daha fazla fırsat oluşturmak için diğer bağımsız medya organizasyonlarına gelecekte bağışlar yapmayı planlamaktayız.

“%100’e hizmet için Bitcoin, eğitimle başlar. Bu haber odaları gerçekleri dile getiren kuruluşlar olup kendi yerel topluluklarının güven ve saygısını kazanmış haldedirler. Artık kendi hikayeleriyle Bitcoin eğitimini ve adaptasyonunu teşvik etme gücüne sahip seviyedeler. Bu bağımsız yayın kuruluşlarına bağış yaparak herkese hizmet için Bitcoin için bir ışık olabilmelerine imkan sağladığımız için son derece gururluyuz.” – Ray Youssef, Paxful’un Eş Kurucusu ve CEO’su

“Dünya genelindeki otoriteryan rejimlerde hükûmetlerin kişilerin finansal özgürlüklerini daraltma yolunda baskı çabaları kurduklarını görmekteyiz. Dondurulmuş banka hesaplarıyla, bara birimi değerinin düşürülmesi veya para kontrolleri yoluyla devletler, halklarını kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağışlar, bu alışkanlığa karşı daha bağımsız raporlamayı mümkün hale getirirken aynı zamanda insanların bundan kaçmak için nasıl Bitcoin ve stablecoinleri kullandıklarına derinden bir göz atma imkanı sunmaktadır.”– Alex Gladstein, İnsan Hakları Vakfı’nda Baş Strateji Görevlisi