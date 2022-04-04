Paxful hesabınızı başarılı bir şekilde doğruladınız, bir sonraki adım nedir? Alım satımlara başlamadan önce, hesabınızı doğrulanmış hale getirdiğinizden emin olun. Paxful hesabınızı doğrulamanız, ayrıcalıklı platform faydalarının keyfini çıkarmanıza izin verir ve kendinizi zorlayıcı bir durumda bulursanız ekibimizin size yardımcı olabilmesini daha kolay hale getirir.

Paxful’da dört farklı hesap doğrulama seviyesi mevcuttur ve seviyenizi arttırdıkça işlem ve cüzdan gönderi limitleriniz de artar. Paxful hesabınızı tamamen doğrulamanıza yardımcı olmak adına şu basit adımları takip etmeniz yeterli olacaktır:

Kimlik doğrulama

Lütfen devam etmek için telefon numaranızı ve e-posta adresinizi doğrulamış olduğunuzdan emin olun. Kimliğinizi doğrulamak, işlem ve cüzdan gönderi limitlerinizin her birini 10.000 USD seviyesine çıkarır.

1. Adım. Hesabınıza giriş yapın

Paxful hesabınıza giriş yapın ve profil resminizin sağ tarafındaki oka tıklayın. Beni Doğrula seçeneğine tıklarsanız doğrulama sayfasına yönlendirilirsiniz.

2. Adım. Gerekli bilgileri girin

Bir sonraki doğrulama seviyesine devam edebilmeniz için henüz yapmadıysanız telefon numaranızı ve e-posta adresinizi doğrulayın. Kimlik doğrulamayı tamamlamak için, devlet tarafından verilmiş kimlik, pasaport veya sürücü belgenizi hazırlayın.

İkamet ülkenizi ve kimlik türünüzü seçin. Dikkatli bir şekilde Kimlik Türü alanının altındaki mesajı okuyun ve onaylamak için anladım seçeneğine tıklayın. Tamamlandığında başlamak için Doğrulama Prosesini Başlat seçeneğine tıklayın.

3. Adım. Belgenizi yükleyin

Sonrasında belgenizi yüklemeniz istenecektir. Bunu cep telefonunuzla, web kameranızla veya yerel disk sürücünüzle gerçekleştirebilirsiniz.

Mobil üzerinden devam et seçeneğine tıklarsanız, e-posta ile bir bağlantı gönderebilir veya QR kodunu tarayabilirsiniz

Web kamerasını kullanarak bir fotoğraf çekmek isterseniz, kimlik kartınızın veya sürücü belgenizin hem ön hem de arka taraflarını yüklemeniz istenecektir. Bir pasaport yüklüyorsanız hemen bir sonraki adıma devam edebilirsiniz.

Resmin net ve okunaklı olduğundan emin olun, bu sayede ekibimizin bilgilerinizi hızlı bir şekilde gözden geçirmesi mümkün olacaktır. Bunları tamamladığınızda Onayla seçeneğine tıklayın.

Cihazınızdan bir dosya yüklemek istiyorsanız, belgenizin tamamının renkli bir fotoğrafını JPG, JPEG veya PNG formatında yüklediğinizden emin olun. Belge yüklemeniz tamamlandığında Onayla seçeneğine tıklayın.

4. Adım. Bir selfie çekin

Belge yüklemeniz tamamlandığında bir selfie çekmek için devam edin. Başla seçeneğine tıklayın ve ekrandaki talimatları çok dikkatli bir şekilde takip edin. Sonrasında, taramayı tamamlayın ve resmin doğrulanmasını bekleyin.

Adres doğrulama

Kimliğinizi başarılı bir şekilde doğrulama sonrasında Adres Kanıtı (PoA(Proof of Address)) ile devam edebilirsiniz. Adresinizi doğrulamak, 50.000 USD alım satım limitinin keyfini sürmenize imkan sağlar. Başlangıç yapmanıza yardımcı olacak adımlar şu şekildedir:

1. Adım. Paxful profiline gidin

Paxful profilinize gidin ve doğrulamalar bölümünden Alım Satım Limitini Yükselt seçeneğine tıklayın.

2. Adım. Gerekli bilgileri girin

Bu adım, sizin adınıza bir ev elektrik, su, vb. faturası, telefon faturası veya banka veya kredi kartı ekstresi gerektirecektir. Tam adınızı soyadınızı ve girdiğiniz bilgiyle eşleşen bir adresi içeren bir belge kullandığınızdan emin olun.

Gerekli alanları tamamlamanız sonrasında Doğrulama Prosesini Başlat seçeneğine tıklamanızla birlikte yükleme sayfasına yönlendirileceksiniz.

3. Adım. Belgenizi yükleyin

Dosyayı seçmeniz öncesinde belgenin Latin veya Kiril karakterleriyle yazılmış olduğundan emin olun. Bunun böyle olmaması durumunda çevirisini yapın ve Adres Kanıtı Doğrulama talimatlarında yazılı olan beyanı ekleyin. Paxful üç (3) aydan daha eski, siyah beyaz, kırpılmış, ekran resmi olan veya posta kutusuna gönderilmiş olan belgeleri kabul etmez.

Bir dosya seçin ve belgenizi inceleyin. İşlem tamamlandığında Devam Et seçeneğine tıklayın, bir doğrulama mesajı görüntülenecektir.

Belgenizin doğru olduğundan emin iseniz Onayla seçeneğine tıklayın ve bunun doğrulanmasını bekleyin.

Paxful hesabınızı bugün doğrulatın

Gönderdiğiniz bilgiler ya manuel olarak veya otomatik olarak gözden geçirilir. Otomatik doğrulama 24 saat sürebilecekken manuel doğrulama yedi (7) güne kadar süre alabilir. Paxful’da hesap doğrulama ile ilgili daha fazla bilgiyi buradan öğrenebilirsiniz.

Alım satım oyununuzun seviyesini yükseltmeye hazır mısınız? Hesabınıza ilerleyin ve şimdi doğrulayın. Mutlu alım satımlar!