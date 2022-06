Girişimcilik, Çalışma ve Organize Teknoloji Kentsel Yönetimi Enstitüsü (Institute of Urban Management of Entrepreneurship, Work and Organized Technology) (GUETTO Enstitüsü), Brezilya’da kurumlar genelinde ırk ve cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi hedeflemiş bir kâr amacı gütmeyen organizasyondur.

Kendileriyle Brezilya’nın en zayıf topluluklarından bazılarında Bitcoin eğitimini ve daha iyi finans eğitimini yaymayı amaçlayan bir proje olan AfroBit_lab‘ı devreye alıyor olduğumuzu ilan etmekten dolayı son derece heyecanlıyız.

AfroBit_lab tarafından teknoloji, aktivizm ve girişimcilik gibi alanlardan 12 uzman, Bitcoin teknolojisi, topluluk etkileşimi, veri analitiği ve ırkçılık-karşıtlığı eğitimi için 10 saatlik bir kursa katılım amacıyla seçilecektir. Kursu tamamlamaları sonrasında bu uzmanlar, bu dersleri topluluk üyelerine aktaracak ve bu sayede geçmişte erişimleri olmamış finansal özgürlüğe ulaşmaları için gerekli olan Bitcoin’e dair bilmeleri gereken her şeyle donatılmalarını sağlayacaklar.

Bu yeni partnerlik, Kenya, Gana, Fransızca Konuşan Afrika, Güney Afrika ve Bostvana’daki atölyeler, Nijerya’daki PaxNaija Eğitim Merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Dijital Finansal Devrim Turunun sponsorluğu dahil olmak üzere Bitcoin eğitimini Afrika Diasporasındaki topluluklardan dünya geneline yayma konusunda başlatmış olduğumuz girişimler arasında yerini alacaktır.

GUETTO Enstitüsü ile birlikte çalışarak dünyaya Bitcoin’in nasıl gerçekten yaşamları değiştirebileceği ve eğitimin, küresel adaptasyonun yolunu açacağını gösterme konusundaki çabalarımızı güçlendirebileceğimize inanıyoruz.

“Bitcoin, finansal özgürlüğe giden yoldur ve bu yüzden Paxful, Latin Amerika geneli boyunca Bitcoin eğitimi sağlamaya bağlılığını sürdürmektedir. AfroBit_lab, Brezilya’daki siyahi nüfusun gelişmeleri için gereksinim duyacakları daha iyi araç ve kaynaklara erişebilme seviyelerini devrim seviyesinde geliştirecektir. Küresel piyasayı genelde geleneksel finans sistemi tarafından ihmal edilen gerçek insanlara açma yolunda GUETTO Enstitüsü ile iş birliği başlatmaktan gurur duyuyoruz.” – Ray Youssef, Paxful’un kurucusu ve CEO’su

“Bitcoin’i kullanarak işlemler yapmak, siyahi nüfusun çoğunluğu tarafından uzak bir olasılık gibi görünebilir. Hatta genel insanlar için bile dijital dünyayı, kripto paraları ve merkezsizleştirilmiş para modelini anlamanın zor olduğuna dair bir inanç olagelmiştir. Ama bu artık değişmektedir. 15 yıldır finansal piyasalar, teknolojide öne çıkan atılımlarla eş zamanlı olarak daha demokratik hale gelmeyi sürdürmektedir. Pek çok insan artık bu alandan para kazanmaya başlamıştır ve siyahi nüfusun önünde de belirli engeller söz konusu olmuştur. Eğer bu topluluk jenerasyonel dönüşüm ve daha yüksek kârlılıkla finansal özgürlük istiyorsa, parayla ilgili yeni yolları öğrenmek de gerekli olacaktır. Paxful ile iş birliği ile AfroBit_lab’ı yapmak suretiyle sunmak istediğimiz de budur.”– Alabê Nunjara, GUETTO Enstitüsü Halkla İlişkiler Direktörü