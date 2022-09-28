Kriptolar düzenli olarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştıkça (evet Bitcoin, senden bahsediyoruz), insanların bu değerlerin nereden geldiği konusunda meraklanması son derece mantıklıdır. Bitcoin (BTC) manşetlerin çoğunu kendisiyle dolduruyor olsa da dikkatimizi vermemiz gereken bir başka yükselen yıldız daha vardır: Ethereum (ETH).

Bu makalenin kaleme alındığı zaman itibariyle Ethereum’un fiyatı 1.300 USD seviyesinin hemen üzerindedir ve perde arkasında çarkların nasıl döndüğüne göz atmanın faydalı olabileceğini düşünmekteyiz.

Kripto fiyatlarını belirleyen faktörler

ETH faktörlerine ve Ethereum’un değerinin neden şu anda olduğu yerde olduğuna başlamadan önce hadi öncelikle genel anlamda kripto paraların fiyatını etkileyen faktörleri gözden geçirelim.

Arz ve talep

Hadi kolay bir tanesiyle başlayalım. Bir kaynağın alıcıları ve satıcıları arasındaki ilişkiyi açıklayan arz-talep yasası, uzun süredir varlığını sürdüren bir ekonomi teorisidir.

Basitçe anlatmak gerekirse, kripto için arzın düşük ve talebin yüksek olduğu durumlarda fiyatlar yukarı çıkabilir. Roller tersine dönerse ve talebin düşük ve tedariğin yüksek olduğu durumlarda fiyatlar düşebilir.

Kurallar ve düzenlemeler

Dünya’nın değişik yerlerindeki otoriteler kripto paralara farklı şekillerde bakabilir ve bunların konu üzerindeki perspektifleri, fiyatları önemli ölçüde etkileyebilir. Perspektiflerin kısıtlayıcı olması durumunda fiyatlar düşebilir. Ama spektrumun karşı tarafı da da sistem benzer şekilde çalışır. Otoritelerin pozitif bir bakış açısına sahip olması durumunda bu durum fiyat artışı için güçlü bir katalizör olabilir.

Ekonomik durum

Bitcoin gibi kripto paraların, zor durumdaki ekonomiler için harika bir değer saklama aracı olma potansiyeli mevcuttur. Bir ekonomi çökmeye başladığında insanlar servetlerini koruma amacıyla diğer varlıklara akın edebilmektedir. Bunun anlamı, dünya genelinde ekonomilerin durumlarının, kripto para fiyatlarını belirlemede önemli bir rol oynayabileceğidir.

Medyanın gücü

Medya, kripto paralara hem yardımcı olabilecek, hem de zarar verebilecek güçlü bir araçtır. Bir bakıma medya, yatırımcıların modlarını kontrol edebilir. Basının kripto parayla ilgili iyi bir resim ortaya koyması durumunda, yeni yatırımcıların gelmesine yol açabilir. Diğer taraftan, kripto parların olumsuz bir şekilde yansıtılması, zihinsel olarak güçlü yatırımcıları bile korkutabilir.

Medya aynı zamanda eğitim anlamında da fiyatı etkileyebilir. Bir kripto para hakkında fikir içermeyen şekilde bilgi sağlanması, bir yatırımcıyı her iki yönde de etkileyebilir. Dikkate alınması gereken bir başka şey ise Bitcoin fiyatının yukarı doğrultuda ilerlediği dönemlerde diğer kriptoların fiyatlarının da çoğunlukla pozitif bir şekilde etkilenmekte olmasıdır.

Ethereum’un fiyatını belirleyen faktörler

Tüm bunlarla birlikte kendinize şunları sorabilirsiniz: “Ethereum’un fiyatı neden şimdi yukarı çıkıyor?”

Gerçek şudur ki, Ethereum diğer hiçbir kriptoya benzememektedir. Bir kayıt defteri sistemi üzerine kurulu ve kullanıcı-destekli bir ürün olduğu için herkes işlem geçmişlerinin tamamını görüntüleyebilir ve bu durum sürekli bir şeffaflık sağlar. Ağlar ve destekçiler geliştikçe, yeni fiyat değiştirme faktörleri de ortaya çıkmaya başlamaktadır.

Sert çatallanmalar

Ethereum sert çatallanmasının ne olduğunun hatırlatılmasına ihtiyaç duyuyorsanız, temelde bu, spesifik bir blok zincire yeni teknik özellikler getiren bir güncellemedir. Bu güncelleme, yeni blok zinciri eskisinden ayırarak aslında tamamen yeni bir kripto para yaratır.

Her şeyin düzgün şekilde çalışması için işleme gücünü herhangi bir ağa ödünç veren her bir kişinin, bu ağın protokolünü %100 takip etmeyi kabul etmesi gerekir. Topluluk büyüdükçe, insanlar ağların nasıl yönetileceği konusunda anlaşmazlık yaşayabilir. Bunun bir sonucu olarak bireyler, sistemlerini güncellemeyi reddedebilir ve eski blok zincirde kalabilirler. Zamanla eski protokolün kullanıcılarının pek çoğu zaman içinde kaybolacak olsa da sert çatallanmaların dalgalılık getirme potansiyelleri vardır. Diyelim ki madencilerin blokları işlemek için daha fazla ücret almasını sağlayan bir güncelleme söz konusu olsun. Bu türde bir güncelleme enflasyona ve nihayetinde fiyatta bir düşüşe yol açabilir.

Ethereum’un İş Kanıtı sisteminden Hisse Kanıtı sistemine yakın zamanda geçtiği için, kullanıcıların ETH’nin geleceği için daha net bir resim elde etmek amacıyla bunun nasıl çalışacağını bekleyip gözlemlemesi gerekebilir.

Spekülasyon

Tüm diğer kripto paralarda olduğu gibi Ethereum herhangi bir merkez bankasına bağlı değildir. Bunun anlamı, fiyat dalgalanmalarının yatırımcı spekülasyonlarından etkilenebileceğidir.

Buna ek olarak, yatırımcı spekülasyonu yeni faktörler getirir. Örneğin, ETH’nin arzında herhangi bir sınır olmadığı için, insanların enflasyon ve kullanıcı ilgisini de hesaba katması gerekebilecektir.

Ama Ether’in doğrudan Ethereum platformuna bağlantılı olması sebebiyle kullanışlılığı garanti altındadır. Bu, insanların merkezsizleştirilmiş uygulamalar ve akıllı sözleşmeler gibi eşsiz özellikleri kullanmasına olanak sağlar.

Ethereum gelecek beklentisi

Bu faktörlerin bazen fazla kompleks olabildiğini ve hatta belki de hepsini sıralamamış olduğumuzu kabul ediyoruz. Gözden kaçırdığımız başka faktörler de olabilir. Ancak bunlar, en görünür faktörlerden bazılarıdır ve bu yüzden güz ardı edilemez.

Ethereum’un geleceğinin nerede olduğu ve fiyatların buradan nereye gideceği konusunda sadece bekleyip görmemiz gerekecek.

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*Sorumluluk reddi: Bu makalenin içeriği, yalnızca bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır. Burada belirtilmiş bulunan fikirler finansal, yatırımsal veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak değerlendirilmemelidir ve bunlar, Paxful’un fikirlerini ortaya koymaz.