Bitcoin’in yanı sıra Ethereum (ETH), piyasa değeri bakımından dijital varlıklar arasında en hızlı büyüyenlerden biri olup, yapabildikleri karşısında insanları hayretler içerisinde bırakmaktadır. Ama çevrim içi alım satımın yanı sıra, bu dijital koinle Ethereum mining yaparak da para kazanabilirsiniz. Daha ileri gitmeden önce, Ethereum’un ne olduğu ile ilgili hızlı bir hatırlatma yapalım.

Ethereum bir “teknik” alan uzmanlık çılgınlığıdır

Özetle bahsedecek olursak, Ethereum, dünya çapında pek çok kripto paranın, dijital uygulamanın ve ödeme hizmetinin arkasında bulunan güçlü bir teknolojidir. Merkezsizleştirilmiş ağı sayesinde Ethereum, herkese, her yerde, İnternet’e bağlı oldukları sürece çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

Bunun sağlam ağı, Ether (ETH) olarak bilinen kendi dijital parasını da içinde barındırır ve biz, bu koinleri elde etme sürecine odaklanacağız. Sizi sürece başlatmak için eğer teknik ve detay düşkünü araştırmacılık ev ödevinizi yapmadıysanız, başlamanıza yardımcı olmak için Ethereum gerçekten de nedir paylaşımımızı gözden geçirebilirsiniz.

ETH madenciliği yapmadan önce

Madencilik, oldukça yüksek seviyede dikkatli planlamalar gerektirir. Ethereum madenciliği operasyonunu yürütebilme yolları konusunda detaylara inmeden önce, bilmeniz ve göz önünde bulundurmanız gereken şeylere bir bakalım.

🖥️ Ekipman maliyeti

Kripto madenciliği, özel ekipmanlar gerektiren kompleks matematiksel denklemleri çözmeyi içerir. Böyle bir makine yapmak, yazılımı ve donanımı özellikle kripto para madenciliği için tasarlanmış olan ağır-görev bilgisayarlar gerektirir. Mesele şu ki, bu ekipmanların bir maliyeti vardır ve bu maliyet, gerçekleştirebildikleri işlevlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Yazının ilerleyen bölümlerinde bunların maliyetleri ile ilgili fikir oluşturacak bilgiler sunacağız.

⚡ Güç tüketimi

7/24 çok kompleks kodları çözen kripto madencilik makineleri, büyük miktarlarda elektrik enerjisi tüketmektedir. Bu güç tüketimi yüksek olan makineler toplamda yılda yüz terawatt-saat (TWsaat) seviyelerine kadar tüketim gerçekleştirebilir, ki bu, bazı ülkelerin yıllık tüketiminin bile çok daha üzerinde olabilir.

❄️ Hava koşulları

Madencilik makineleri, neredeyse hiç durmaksızın çok komplike dijital işlemleri gerçekleştirmektedir ve herhangi bir başka cihazda da söz konusu olacağı şekilde, bu cihazlar aşırı ısınmaya karşı hassastır. Yıl boyunca kazak giyilen havalara sahip ülkelerin avantajını kullanmak, bu makinelerin soğumasına yardımcı olmanın bir yoludur, tüketilen enerjinin maliyetini düşürür ve diğer potansiyel ısınma sorunlarının üzerinden gelirsiniz.

📍 Madencilik çiftliğinin (tesisinin) konumu

Madencilik çiftlikleri, birden çok yüksek güçlü bilgisayarı içerisinde barındırabilecek büyük bir alana ihtiyaç duyar. Soğutma fanları ve madencilik rig’leri(ekipman düzenekleri), fazla gürültü oluşturmaktadır, bu yüzden meskun bölgelerde madencilik çiftliği kurmak pek ideal değildir. Kripto madenciliği için diğer potansiyel konumlar aramak, operasyonunuzun kapanmasına neden olabilecek potansiyele sahip gürültü şikayetlerinden korunmanızı sağlayacaktır.

⚖️ Kripto paranın yasallığı

Kripto para adaptasyon seviyesi artışta olsa da, bazı kuruluşlar, ülkeler ve yargı bölgeleri, bu varlıklar ve gelecek vadeden özellikleri hakkında şüpheci yaklaşımlarını sürdürmektedir. Bu yüzden herhangi bir kripto ile ilişkili aktivite başlatmadan önce, bir ülkenin bu konulardaki duruşunu bilmek de önemlidir.

Başlangıç yapmak

Şimdi Ethereum madencilik operasyonunuzda yapmanız gereken şeylerle ve ihtiyacınız olacak bir dizi şeyle ilgili konuşalım.

Adım 1. Bir kripto para cüzdanı edinin

Burası, ETH fonlarınızı depolayacağınız, yöneteceğiniz ve takip edeceğiniz yerdir. Kripto cüzdanları, dijital paranızı gönderip almak için de kullanabileceğiniz özel türde bir depolama yeridir. Burada söz konusu olan sizin fonlarınız, bu yüzden güvenilir ve güvenli bir tanesini kullandığınızdan emin olun. Piyasada farklı türlerde kripto cüzdanları mevcuttur, bu yüzden madencilik ve depolama ihtiyaçlarınıza en uygun olanın hangisi olduğunu değerlendirdiğinizden emin olun. En güvenli seçenekleriniz arasında Ledger Nano S ve Trezor One olacaktır.

Adım 2. Bir madencilik donanımı seçin

Ethereum madencilik donanımı, Ethereum madencilik rig’i olarak da adlandırılır. Bu güçlü makineler, ETH madenciliği için özel olarak tasarlanmıştır ama bazı detaylara aşina arkadaşlar bunları oyun oynama veya diğer masaüstü bilgisayar aktiviteleri için de kullanabilmektedir. Uygun madencilik donanımı seçmek, üretim masraflarınızı azaltmak suretiyle daha fazla kazanç getirmenize yardımcı olabilir.

ETH madencilik rig’leri (ekipman düzenekleri), bir güç kaynağını, soğutma sistemini, anakartı, ve grafik kartlarını içerir ve genellikle bunların hepsi bir alüminyum kasa içerisine yerleştirilmiş olur. Bunlar iki türde olabilmektedir:

CPU madencilik rig’leri – Merkezi işlem birimi (CPU) madencilik rig’leri, eskiden yeni başlamış madenciler için en popüler ETH madencilik donanımı idi. Neden? Bunlar çok daha ucuz ve kullanımı kolay idi. Hikayenin diğer tarafı ise şudur ki, bunlarla elde edilen sonuçlar sönük seviyede kalmaktadır. Bunun prosesinin bitmesi aylar hatta yıllar alabilir, bu yüzden CPU madencilik rig’leri, günümüzün kripto madencilerinin ilk seçimi değildir.

GPU madencilik rig’leri – Grafik işleme birimi (GPU) madencilik rig’leri ise, CPU madencilik donanımlarından daha güçlüdür ve bu yüzden daha pahalıdır. Bunlar ne kadar pahalı? Pek çok GPU madencilik donanımının satışı 600 USD ile 4.000 USD arasında gerçekleşmektedir.

Spesifik bir sıralama olmaksızın en üstün madencilik donanımlarının bir listesi şu şekildedir:

AMD 5700 XT AMD RX Vega 64 AMD RX 580 (8GB) Nvidia RTX 3090 Nvidia RTX 3080 Nvidia GTX 1060 Nvidia GTX 1080 Ti



Bazı madenciler, Ethereum ASIC (Uygulamaya-Spesifik Entegre Devreler) madenci ekipmanları denen bir başka donanım türünü kullanmaktadır. ASIC madenci ekipmanları da pahalıdır ama bunlar daha popüler ve Bitcoin madencilik işlemleri için daha uygundur. Donanımınızı kişiselleştirmek veya yükseltmek isterseniz başka ana kartlara da göz atabilirsiniz. Bu ekipmanlar farklı özelliklere ve işlevsellik seviyelerine sahiptir, bu yüzden sizin madencilik operasyonları ihtiyaçlarınıza hangisinin en uygun olduğunu belirlemek için bunları keşfedip karşılaştırmak en iyisi olabilir.

Buna ek olarak, bu makineler son derece yüksek sıcaklıklara çıktığı için, kaliteli bir soğutma sistemine sahip olanları tercih etmenizi öneririz. Madencilik rig’lerinize ekstra havalandırma sağlamak istiyorsanız, çevrim içi alım satım platformlarından veya favori teknoloji mağazanızdan soğutma ekipmanlarını inceleyebilirsiniz.

Adım 3. Bir madencilik yazılımı seçmek

Donanımınızı aldıktan sonraki adım, itibarlı bir madencilik yazılımı bulmaktır. ETH madenciliğinde ETH’nin dijital mağarasında hangi sanal aleti kullanacağınıza karar vermek, madencilik donanımınızı seçmek kadar hayati öneme sahiptir. Madencilik yazılımı, kompleks matematiksel problemleri çözmede kaynaklar olarak GPU’larınızla Ethereum madenciliği yapmanıza imkan sağlayan bir programdır.

Göz atabileceğiniz piyasadaki en popüler madencilik yazılımlarından bazılarının listesi şu şekildedir:

WinETH – Kendi kendisini otomatik olarak güncelleyen basit ve kullanımı kolay bir yazılım istiyorsanız, WinETH en iyi seçeneklerden birisidir. Bunu Windows cihazlar üzerinden Nvidia veya AMD grafik kartları ile kullanabilirsiniz. Bunun aynı zamanda bir “arka planda madencilik yapma modu” vardır ve bu mod, yalnızca bilgisayarınız boşta iken ETH kazmanıza imkan sağlar.

Claymore – Claymore Ethereum kazıcı hem Ethereum, hem de diğer türde kripto paraları eş zamanlı olarak kazmanıza izin veren bir çifte madencilik seçeneği sağlar ve Windows ve Linux cihazlarında mevcuttur.

ETHmine – Bu, Windows işletim sistemleriyle uyumlu bir başka yazılımdır. Bunun bir satış ortaklığı programı mevcuttur ve “Dakika başına Kazanç” ve “Gün başına Kazanç” gibi farklı özellikleri ve farklı bonus oranları mevcuttur.

MinerGate – Bu madencilik yazılımı, 2014 yılında tamamen kripto para heveslileri tarafından oluşturulup tasarlanmıştır ve Mac kullanıcıları arasında çok popülerdir. Bu ayrıca 7/24 destek hizmeti sağlamanın yanı sıra ETH, Ethereum Classic (ETC), Monero (XMR), Monero-Classic (XMC), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Zcash (ZEC), Bytecoin (BCN), AEON, ve Grin gibi 10 dijital koini destekler—geniş bir aralıkta kripto madenciliği yapmak isteyen madenciler için bu harikadır.

CGMiner – C++ programlama dili kullanılarak yapılan bu program, en kullanışlı ve en kullanımı kolay programlardan biri olarak övgü almaktadır. CGMiner, farklı madencilik havuzlarıyla ve birden çok cihazla çalışmanıza izin vermektedir ve pek çok kriptoya yeni başlayan kişi için tercih edilen programdır.

Adım 4. Madencilik stratejinizi seçin

Madencilik donanımınız ve yazılımınız hazır hale geldiğinde, artık Ethereum madencilik operasyonlarınızı nasıl yürüteceğinize karar verme zamanıdır. Madenciliği kendi başınıza mı yapmak istiyorsunuz, yoksa kıymetli kripto heveslilerinden oluşan bir grupla mı? Ayrıca hangisi daha karlı: tek başına madencilik mi, yoksa bir havuzda yapılan madencilik mi?

⛏️ Tek başına madencilik

Kendi başınıza yapabileceğiniz çok sayıda eğlenceli şey mevcuttur. Ancak, kripto madenciliği bunlardan birisi değildir. Madenciliğinizin sonucu olan ödüllerinizi paylaşmak zorunda kalmayacağınız için bir madencilik çiftliğini işletmek kulağa çekici gelebilir—ama bu zorlayıcı yönleri olan bir gerçektir. Ama diğer yönden bakıldığında ise bu, maliyeti yüksek ve pratik olmayan bir seçenek olabilir.

1000-parçalı bir yapbozu beş dakika içerisinde çözme yolunda 100 kişilik bir gruba karşı tek başınıza yarıştığınızı hayal edin. Akla pek yatmıyor, değil mi… Evet, ama gerçekten de öyle. Mümkün olduğunca fazla yardım almazsanız, yapbozu ilk çözen olma şansınızı hızlı bir şekilde kaybedebilirsiniz.

Aynı şey tek başına madencilik için de geçerlidir. Tek başına madencilik yaparken, kripto dünyasındaki binlerce diğer Ethereum madencisine karşı yarışıyorsunuz—burada devasa madencilik tesisleri işleten gruplar ve şirketler hakkında konuşuyoruz. Komplike matematiksel yapbozu çözmek, pek çok madencilik kaynağından önemli miktarlarda hesaplama gücü gerektirmektedir—bu durumu ancak madencilik cihazlarınızda yüz adet grafik kartı çalıştırıyorsanız sağlayabilirsiniz.

Tek başına madencilik operasyonlarının pahalı maliyetlerine ek olarak, gelecekte söz konusu olabilecek bakım maliyetlerini de göz önünde bulundurmalısınız—bu bile tek başına büyük bir yük olacaktır.

⚒️ Havuzda madencilik

Bir madencilik havuzuna katıldığınızda, birlikte çalışırsınız ve diğer ETH madencileriyle ödülleri paylaşırsınız. Birçok insan birlikte çalışıp bloklar bulma ve son derece komplike matematik problemlerini çözme yönünde birlikte çalıştığı için, bu sayede çalışıldığında ödüller kazanma ihtimalleri de artmaktadır.

Bu, kripto madenciliğinde başlangıç için en hızlı ve en kolay yol olarak bilinmektedir. Ama bir tanesine katılmadan önce, aşağıdaki faktörleri düşünmeniz gerekecektir:

Havuz boyutu – Bazı madencilik havuzlarının az sayıda üyesi varken, başkalarının çok sayıda üyesi olabilmektedir. Başlangıç için, büyük madencilik havuzlarına katılabilirsiniz. Derhal çok büyük ödüller kazanmanız mümkün olmayabilir ama gün veya hafta içerisinde ödemenizi almış olursunuz.

Havuz ücretleri – Madencilik havuz operasyonları pahalıdır, o yüzden her havuz, madencilerden ücret toplar. Bu ödemeler yüzde bazlıdır ve ödüllerinizden otomatik olarak kesilir—bunları hesaplayıp manuel olarak ödeme gibi bir strese gerek olmaz. Güvenilir madencilik havuzlarında ücretlerin seviyesi, madenciliğini yaptığınız kriptoya bağlı olarak genellikle %1 ile %3 arasında değişir.

Minimum ödeme – Bu, ödülünüzü hesabınıza almadan önce kazımını yapmanız gereken en küçük miktardır. Küçük minimum ödemelere sahip havuzlar, mümkün olduğunca sık ödeme almak istiyorsanız idealdir.

İlgileniyorsanız, aktif Ethereum madencilik havuzlarının listesine göz atın ve size ve ekipmanınıza en uygun olanın hangisi olduğunu değerlendirin.

Çevrim içi olarak daha fazla madencilik havuzu bulabilirsiniz, bu liste ile kendinizi sınırlandırmayın!

Artık madencilik kazısı başlasın

Bir Ethereum madenciliği operasyonu kurmak istiyorsanız bunlar, değerlendirmeye almanız gereken temel şeylerden sadece bazılarıdır. Alacağınız ödüllerin, kullanacağınız madencilik operasyonu türüne bağlı olarak değişkenlik göstereceğini unutmayın. Ne kadar kazandığınızı hesaplamak için bir Ethereum madencilik hesaplayıcısı kullanabilirsiniz. Bazı teknik bilgiler gerektireceği için bu, sizin madencilik hakkındaki hassas detaylara dalmanızı ve keşifler yapmanızı gerektirebilir—başlangıçta zor gelebilir ama kısa sürede üstesinden gelebileceğinizden şüphemiz yok.

Ayrıca, madenciliğin ETH ile para kazanmanın tek yolu olmadığını aklınızda tutmalısınız. ETH madenciliğine başlamak için halen daha “en iyi zamanı” bekliyorsanız, Paxful gibi alım satım platformlarında kripto alım satımında şansınızı deneyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, bir hesap oluşturmak, dünya çapında milyonlarca kripto alım satımcısından en iyi Ethereum teklifini seçmek ve tercih edilen ödeme yöntemini kullanarak alıp satmaya başlamaktır.

Bu seçenekleri keşfedin ve Ethereum ile sizi bekleyen harika fırsatları en iyi şekilde nasıl değerlendirebileceğinizi öğrenin. Bol şans!