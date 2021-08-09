Zirvelere çıkan bir fiyat ve hızla gelişmekte olan kabul görme hızı, Bitcoin’in (BTC) pek çok kripto sever ve yatırımcı için neden halen daha popüler kalmasının pek çok sebeplerinden sadece bazılarıdır. Ama finans ve teknoloji dünyasındaki insanların dışında siber hackerler de internette durmadan çalışıp dünyanın en çok alım satımı yapılan dijital para birimine tırnaklarını geçirebilmenin yollarını aramaktadır.

Kripto fonlarınızı potansiyel çevrim içi saldırılardan korumanın yollarını arıyorsanız, paranızı Bitcoin donanım cüzdanlarında saklamak en iyi çözümlerden birisi olabilir. Hadi bunlar hakkında bilmeniz gereken temel şeylerle ilgili sizi bilgilendirelim.

Kısa anlatımla Bitcoin donanım cüzdanları

Bitcoin donanım cüzdanları, soğuk kripto cüzdanlar kategorisine girer. Bu tür dijital cüzdanlar, herhangi bir internet bağlantısı olmaksızın erişilebilir olan fiziksel cihazlar olup bu durum, bunları piyasadaki en güvenli seçenekler haline getirmektedir. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için bir donanım cüzdanı kurmak için şu üç önemli bileşeni aklınızda tutmanız zorunludur:

Herkese açık adres – Bu, kripto cüzdanınız için bir kullanıcı adı işlevi görür.

Özel anahtarlar – Bu, cüzdanınıza erişmek için ihtiyaç duyacağınız şifredir. Bu bilgiyi yalnızca sizin bilmeniz gerektiğini asla unutmayın.

Çekirdek cümle – Bu, anahtarlarınızı yanlış yere koymanız, unutmanız veya kaybetmeniz durumunda cüzdanınızı tekrar elde etmek için kullanabileceğiniz 12 ila 24 arası bir sayıda kelime içeren bir listedir.

Günümüzde, seçebileceğiniz çok sayıda Bitcoin donanım cüzdanı mevcuttur ama siz hangisini seçmelisiniz?

En İyi Bitcoin donanım cüzdanları

Gözden geçirebileceğiniz en iyi Bitcoin donanım cüzdanlarından bazılarının rastgele bir listesi şu şekildedir.

Fiyat: 119 USD

Avantajları:

100’e kadar uygulama depolayabilmektedir

Birden çok bağlantı seçeneği sunar

Birden çok kripto para birimini destekler

Dezavantajları:

Bluetooth entegrasyonu, bu cihazda hacklemeye karşı zayıflık getirebilir

En uygun olduğu durum:

Birden çok türde ve yüksek tutarlarda kripto biriktiren kullanıcılar

Bu Bitcoin cüzdanı türü, kripto alanındaki en popüler teknoloji markalarından biri tarafından üretilmektedir. Ledger Nano X, kriptonuzla daha fazlasını yapmanıza imkan sağlar. Bitcoin’inizi güvenli bir şekilde depolamanın yanı sıra, koinlerinizi akıllı telefonunuzdan veya kişisel bilgisayarınızdan Ledger Live ve şirketin partner platformları yoluyla satın alabilir, satabilir, yönetebilir ve takip edebilirsiniz.

Halihazırda bu; BTC, Ethereum (ETH), Ripple (XRP) ve Stellar (XLM) olarak bazılarını sayabileceğimiz 27 koin ve 1500’ün üzerinde varlığı destekler. Bunu Windows, macOS ve Linux cihazlarının yanı sıra mobil cihazlar üzerinde iOS ve Android ile de kullanabilirsiniz. Bu, aynı zamanda bir USB C-Türü kablo ve Bluetooth ile birlikte gelir, bu da cihazın bağlantılarını daha kolay ve hızlı hale getirir. Bunun dışında, depolama ve güvenlik ihtiyaçlarınıza bağlı olarak 100’e kadar uygulama kurabilirsiniz.

Fiyat: 181 USD

Avantajları:

Birden çok uygulamayı ve yazılımı destekler

Birden çok kripto para birimini destekler

Dezavantajları:

Fiyatı yüksektir

Küçük dokunmatik ekranı vardır

iOS ve Windows cihazlarında mevcut değildir

En uygun olduğu durum:

Kullanımı kolay ve güvenilir bir cihaz arayan yeni başlangıç yapmış kişiler için

Trezor Model T, bu listedeki ilk cüzdana oldukça benzerdir. Bu da bir USB C-Türü kabloyla gelir ve bunu da bir bilgisayara veya akıllı telefona bağlayabilirsiniz. Bu da BTC, ETH, Litecoin (LTC), Ethereum Classic (ETC), Dash (DASH), Bitcoin Cash (BCH), Zcash (ZEC) ve çok daha fazlası dahil 1.200’ün üzerinde kripto parayı destekler.

Bu da kripto paranızı ve dijital kimlik güvenliğinizi yönetmek için Password Manager, Secure Sock Shell (SSH), GNU Privacy Guard (GPG), Universal 2nd-Factor (U2F) ve çok daha fazlası dahil farklı uygulamaları ve yazılımları destekler.

Trezor Model T’de bir dokunmatik ekran özelliği vardır, bu da bunu yeni başlayanlar için ideal yapar. Bunda aynı zamanda bir MicroSD kart yuvası vardır ve burada PIN’ınızı şifreleyebilir ve cihazınızı potansiyel saldırılardan koruyabilirsiniz. Bu Bitcoin donanım cüzdanı Windows, macOS ve Linux cihazlarını ve Android mobil cihazları destekler—evet, henüz iOS ve Windows telefonlarında mevcut değildir.

Fiyat: 59 USD

Avantajları:

Düşük fiyat

Birden çok kripto para birimini destekler

Dezavantajları:

6’ya kadar uygulama depolayabilmektedir

Kablosuz bağlantı özelliği yok

Sınırlı depolama

En uygun olduğu durum:

Daha düşük maliyetle oldukça yüksek güvenliğe sahip bir cihaz isteyen kullanıcılar için

Bu, piyasadaki Bitcoin donanım cüzdanlarından en iyi satan modellerden birisidir. Bu, bazı güvenlik özellikleri bakımından Ledger’in en yeni modeline benzerdir. Ancak, Ledger Nano S, uygulama boyutuna bağlı olarak yalnızca altı uygulama depolayabilir.

Bu, BTC, ETH, XRP, BCH, XLM ve çok daha fazlasının yanı sıra Ledger Live uygulaması üzerinden ECR20 tokenleri de dahil 27 kripto parayı da yönetebilir. Ledger Nano X’de olduğu gibi Windows macOS ve Linux cihazları ile de uyumludur. Nano S’i Android cihazlarınıza ve masaüstü bilgisayarlarınıza bağlamak için yalnızca bir on-the-go(OTG) kitinizin olması zorunludur.

Fiyat: 133 USD

Avantajları:

Birden çok kripto para birimini destekler

Kapasitif dokunmatik sensör özelliği

Dezavantajları:

Dokunmatik sensörler hassaslığı ve doğruluğu zamanla kaybedebilir

iOS cihazlarında mevcut değildir

En uygun olduğu durum:

Yalnızca BTC için donanım depolaması isteyen kullanıcılar için

İsveç-mühendisliğinin ürünü olan bu cihaz, yeni başlayanlar için en iyi kripto donanım cüzdanlarından biri olarak adlandırılmaktadır. Cihazla etkileşim kurmak ve cihazı kullanmak için kapasitif dokunmatik sensörleri kullanır. BitBox02 de bir kolay yedekleme ve yeniden yükleme özelliğine sahiptir, bu da yedeklemeyi anında cihaz üzerinden yönetmek için bir mikroSD kart kullanır. Bu ayrıca 24 kurtarma kelimesini veya çekirdek cümlenizi görüntüleme imkanı sağlamaktadır.

Bu; BTC, ETH, LTC ve ayrıca Chainlink (LINK), Dai (DAI), Tether (USDT) ve çok daha fazlası gibi ERC-20 tokenlerini destekler. BitBox02 ayrıca U2F desteğine ve cihazınızı ve kripto fonlarınızı fiziksel kurcalamalardan koruyan güvenli bir çipe sahiptir. Bu, Windows, macOS, Linux ve Android cihazları ile uyumludur.

İlginç bir şekilde BitBox’un iki sürümü vardır: birden çok kripto parayı destekleyen Çoklu sürüm ve yalnızca BTC için olan “yalnızca Bitcoin” (Bitcoin-only) sürümüdür. Halihazırda her iki cihaz da aynı fiyatla satışa sunulmuş haldedir bu yüzden yalnızca bir kriptoya odaklanma veya daha fazlasıyla işlem yapma kararını sizin vermeniz gerekecektir.

Fiyat: 49 USD

Avantajları:

Birden çok kripto para birimini destekler

Listedeki en ucuz cihazdır

Büyük dokunmatik ekran

Dezavantajları:

Dokunmatik ekran hassaslığı ve doğruluğu zamanla azalabilir

En uygun olduğu durum:

Kolay yedekleme ve geri kurtarma özellikleriyle daha ucuz depolama arayan kullanıcılar için

KeepKey Bitcoin donanım cüzdanı, listemizdeki en ucuz cihazdır. Doğrudan yedekleme ve kurtarma, güzel biçimli ve sade ekran, çaba gerektirmeden borsalara erişim ve çok daha fazlası.

KeepKey cihazları başlangıç sırasında 12 kelimeli bir kurtarma cümlesi oluşturur ve bunlar, özel anahtarlarınızı geri kurtarmak için kullanılabilir. Bu ayrıca güzel şekilli bir stile ve büyük bir ekrana sahiptir, bunlar da gezinti yapmayı ve kullanmayı daha kolay hale getirir.

KeepKey’in desteklediği 40 kripto parayı tutabilir, gönderebilir ve alabilirsiniz. Buna BTC, ETH, BCH, Dash, LTC ve çok daha fazlası dahildir. Bu ayrıca cihazınız üzerinde işlem hızlarını özelleştirmeye ve cüzdanınızda sınırsız cüzdan adresleri oluşturmanıza izin verir.

Bir donanım cüzdanı seçmeden önce

Donanım cüzdanları, bazı çevrim içi borsalarda ve cüzdanlarda mevcut olan potansiyel teknik tehlike riskini minimize ederken, bu tür cihazların %100 güvenli olmadığını belirtmek de önemlidir—özellikle de bu durum, sizin kripto aktiviteleri türünüze bağlı olduğu için bu durum böyledir.

Zorluklarla kazanılmış kripto fonlarınız için hangi donanım cüzdanını seçeceğinize karar vermeden önce, şirketin tedarikçi geçmişini gözden geçirmeyi unutmayın. Burada mevzu bahis sizin paranız, bu yüzden donanım cüzdanınızı kredibilitesi ve güvenilirliği olan bir tedarikçiden almalısınız. Ayrıca bunun güvenlik özelliklerine ve cihazınızla ilgili herhangi bir acil durum sorgulaması söz konusu olduğunda kullanabileceğiniz şekilde müşteri desteğinin var olup olmadığına da göz atmalısınız. Son olarak, erişilebilir olan ve sizin için kullanımı kolay olan bir tanesini seçmek daha iyi olacaktır.

Bunlar piyasadaki Bitcoin cüzdanlarından sadece bazılarıdır, bu yüzden bu listeyle kısıtlanmış hissetmeyin. Dikkatli bir şekilde her bir cihazın özelliklerine göz atın ve sizin depolama ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayan seçeneğe yol alın. Bir donanım cüzdanınız olduğunda, kriptonuzu nasıl bir çevrim içi cüzdandan bir donanım cüzdanına transfer edebileceğinizle ilgili kılavuzumuzu okuyun.

Bu listeye hangi diğer donanım cüzdanı cihazlarını koymalıyız? Yorumlarda bize bildirin!