Bitcoin’in fiyatı zirvelere oynarken, dahili gönderi ücretlerimizde değişiklik yapmak suretiyle kripto paranızı göndermeyi sizin için daha uygun fiyatlı hale getirmeye karar verdik. Dahili gönderinin anlamı, Paxful Cüzdanınızdan bir başka Paxful Cüzdanınıza kripto göndermektir.

Peki bu güncellemeden ne bekleyebilirsiniz? Artık her ay, Paxful Cüzdanınızdan bir başka Paxful Cüzdanına 1.000 USD seviyesine kadar kıymette kripto para gönderebilirsiniz.

1.000 USD limite ulaşırsanız, 1 USD kıymetinde kripto para veya gönderilen tutarın %1’i kadar bir ücret tarafınıza uygulanacaktır (bunlardan hangisi daha büyük ise).

Bu, geçmişte uygulanmakta olan ayda ücretsiz olarak yalnızca 5 dahili gönderi durumunun ardından uygulanan bir değişikliktir. Buradaki hedef, Paxful cüzdanını kullanmayı mümkün olduğunca kolay hale getirmektir. Bu değişiklik, kripto paranızı kullanmak için size daha fazla fırsat sağlayacaktır.

Paxful hesabınıza giriş yapın ve gönderim yapmaya başlamak için alım satıma başlayın!

Not: Bu ücret değişikliği, Paxful dışı cüzdanlara gönderi ücretlerini etkilemez.