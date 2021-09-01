Evden çalışacağınız bir iş istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? Hiç yalan söylemeye gerek yok—ilk defa bir işe başlamak ve bunu sürdürmek oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Ancak bu sürecin, her seferinde zor olması şart değildir, özellikle de internetin gücünü, kripto paranın ve Paxful gibi her ihtiyacınızı karşılayacak bir platformun potansiyelini maksimum seviyede kullanmaya başladığınızda.

Paxful üzerinden satın alınan hediye kartlarıyla kendi stoksuz satış (dropshipping) işinizi nasıl başlatabileceğiniz ile ilgili bir basit kılavuzu buradan okuyabilirsiniz.

Stoksuz satış (dropshipping) işiniz için ihtiyaç duyacağınız şeyler

Diğer tüm işlerde olduğu gibi küçük çevrim içi girişiminizi doğru şekilde ayağa kaldırmak için şunun gibi bazı temel şeylere ihtiyacınız olacaktır:

🛒 E-ticaret platformu hesabı

İhtiyaç duyacağınız ilk şey, tercih ettiğiniz e-ticaret platformunuzdan bir hesap hazırlamaktır. Bu konuda bir sürü seçeneğiniz mevcuttur, ülkenizdeki en popüler ve kullanıcı dostu alım satım platformları da dahil. Daha geniş bir piyasaya erişmek istiyorsanız, eBay, Amazon veya Shopify gibi e-ticaret platformlarında bir hesap açabilirsiniz. Ayrıca eğer sosyal medya platformlarıyla çalışma konusunda daha bilgili ve rahat iseniz, Facebook Marketplace üzerinden de ürünlerinizi ve hizmetlerinizi listeleyeceğiniz çevrim içi mağazanızı kurabilirsiniz.

Filipinler’de iseniz, Shopee veya Lazada üzerinde bir satıcı hesabı için kayıt yaptırabilirsiniz. Ayrıca Nijerya’da iseniz Jumia, Konga ve diğer yerel alım satım platformlarını da deneyebilirsiniz. Kendi çevrim içi alım satım platformunuzu oluşturmak istiyorsanız bir e-ticaret web sitesi oluşturabilir ve kendi mağaza şablonunuzu oluşturma özgürlüğünün keyfini sürebilirsiniz.

Kullanmayı düşündüğünüz e-ticaret platformunun talimatlarını, müşteri desteğini, ücretlerini, masraflarını, alım satım platformu trafiğini ve bu platformun diğer kurallarını bilmek son derece önemlidir. Bu şekilde bilgili ilerlemek, platformun şartlar ve koşullarına kolayca uyum sağlamanıza yardımcı olacak ve bir alım satım platformunun, sizin çevrim içi iş operasyonlarınız ve ihtiyaçlarınızı yakın seviyede karşılayıp karşılamadığını anlamanızı kolaylaştıracaktır.

Gözünüze kestirdiğiniz çevrim içi alım satım platformunun ücretli üyelik veya üyelik planları sunup sunmadığını da kontrol etmelisiniz. Üyelik özellikleri çoğu zaman satıcılara ürün listelerinin tanıtımının yapılması, daha düşük satış masrafları, daha fazla iş araçları, özel müşteri destek hizmetleri, kişiselleştirilebilir mağaza ana sayfası ve çok daha fazlası gibi çeşitli faydalar sunar.

🧾 Ödeme işleyici hesabı

Atmanız gereken bir sonraki önemli adım, çevrim içi alım satım platformundaki ürünleriniz için ana ödeme alma aracı olarak iş görecek ödeme işleme platformunda bir hesap oluşturmaktır.

Transfer, yönetme ve ödemeleri takip etme işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirmek için çevrim içi bankacılık kaydı yaptırmayı deneyebilirsiniz. Banka hesaplarının dışında, müşterilerinize daha fazla ödeme seçeneği sunmak amacıyla bölgenizde mevcut olan popüler ve kredibilitesi olan bazı çevrim içi cüzdanları da deneyebilirsiniz.

İşiniz için iki ayrı ödeme işleyici hesabı oluşturmak da ideal olabilir. Bunlardan birincisi, çevrim içi mağazanıza doğrudan bağlı olan ve müşterilerinizin ödemelerinin geldiği ana hesap olmalıdır. İkinci hesap ise, cüzdan veya fon saklama yeri olarak kullanılmalıdır. Buraya, birincil hesabınızdan fonları gönderip burada fonları tutarsınız. Birincil hesabınızdan ikincil hesabınıza fonları derhal transfer etmek, potansiyel ters ibraz durumlarından sizi kurtaracaktır.

☑️ Doğrulanmış Paxful hesabı

E-ticaret platformunuz ve ödeme işleyicinize kavuşmanız sonrasında ihtiyacınız olacak şey, bir Paxful hesabı olacaktır. Buradan farklı markaların hediye kartlarını indirimli fiyatlardan (%50’ye kadar) alabilirsiniz—bu konuyu daha sonra ele alacağız. Henüz halen daha hesabınız yoksa, ücretsiz bir şekilde hesap oluşturabilirsiniz. Hesap oluşturmak, size ücretsiz bir Paxful Cüzdanı da sağlar ve burada Bitcoin’inizi (BTC) kolayca depolayıp saklayabilir, gönderebilir, gönderileri alabilir, yönetebilir ve takip edebilirsiniz.

Kaydolduktan sonra tüm gerekli hesap doğrulama adımlarını tamamladığınızdan emin olun. Buna e-posta adresinizi, telefonunuzu, kimliğinizi ve ikamet adresinizi doğrulamak da dahildir. Hesabınızı doğrulamak, Paxful’u kişisel amaçlar veya iş amaçları için kullanırken çok önemlidir. Bu, ayrıcalıklı platform özelliklerinin ve daha uygun tekliflerin keyfini çıkarmanızı mümkün hale getirmenin yanı sıra bir kripto yatırımcısı olarak kredibilitenizi ve güvenilirliğinizi de önemli ölçüde destekler.

Geri bildirim ve itibar skorları ve işlem geçmişinin yanı sıra, Paxful yatırımcıları bir kullanıcının doğrulanma seviyelerini de dikkate alır. Bu yüzden, —yüksek pozitif geri bildirim skorlarınız ve iyi bir işlem geçmişinizin yanı sıra—doğrulanmış bir hesabınız varsa, rekabetçi teklifleri elde etme ve kredibilitesi yüksek işlem ortakları ile işlem yapabilme imkanınız şüphesiz yükselecektir.

Bir Paxful hesabını nasıl oluşturabileceğiniz ile ilgili hızlı bir video özetini buradan izleyebilirsiniz.

🛍️ Satmak isteyeceğiniz ürünler

Önemli şeylerden birisi ve sonuncusu ise, satmak isteyeceğiniz şeyleri stratejik olarak seçmenizdir. Stoksuz satış işinizi hediye kartlarıyla güçlendirmek için makyaj, ayakkabı, elbise, aksesuar, elektrikli aletler ve ev aletleri, ev ve ofis mobilyaları, video oyunları veya oyun donanımları gibi şeyleri satmanızı öneririz, çünkü bu öğeleri hediye kartlarını kullanarak satın alabilirsiniz. Bunun en güzel yönü de şudur ki bu hediye kartlarını Paxful’da yarı fiyatına kadar indirimli şekilde satın alabilirsiniz. Kârınızı buradan elde edersiniz.

İşinize güç katmak için kripto paraları ve hediye kartlarını nasıl kullanabilirsiniz

Çevrim içi iş kontrol listenizdeki kutucukları işaretlemeniz sonrasında şimdi artık Paxful’u kullanarak hediye kartlarının sizin için çalışacağı şekilde çevrim içi mağazanızı nasıl sıfırdan kurabileceğiniz hakkında konuşalım. Stoksuz satış prosesinin genel görünüşü kısaca şu şekilde olacaktır.

➡ Çevrim içi mağazanızı kurmak

Müşterileriniz için çevrim içi mağazanızda dolaşmayı daha kolay hale getirmek amacıyla mümkün olduğu kadar fazla detayı dahil edebilirsiniz. Bunlara fotoğraflar, ürün adları, açıklamalar, ürün varyasyonları, durumu—yani yeni veya ikinci el olma durumu—ve bu teklifin mevcut olma durumu dahildir.

Çevrim içi alım satım platformlarında satış rekabeti son derece yüksektir. Ürünlerinizi almaları için müşteri çekmenin en etkili yollarından birisi, rekabetçi veya indirimli kurlar sağlamaktır—indirim ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olur. Ürünleri önerilen perakende fiyatından (SRP) yüzde 10 ila 20 arasında daha ucuz satmak müşterilerin dikkatini anında çekebilir.

Ürünlerinizi kategorize etmek de müşterilerinizin çevrim içi mağazanızda kolayca dolaşmasına yardımcı olacaktır. Bazı e-ticaret platformları, ürünlerinizin toptan satışının mümkün olup olmadığını da bildirmenize izin vermektedir.

➡ Tercih ettiğiniz ödeme yöntemini kurmak

Pek çok e-ticaret web sitesi, üçüncü taraf ödeme geçitlerini kullanmanıza izin verirken, bazıları yalnızca yerleşik ödeme işleyicilerini kullanmanıza izin verir. Çoğunlukla üçüncü taraf ödeme işleyicilerini etkinleştiren çevrim içi alım satım platformları, ekstra ücretler yansıtmaktadır—dikkate alınması gereken bir başka şey de budur. Çevrim içi mağazanız için bir ödeme yöntemi kurma meselesi söz konusu olduğunda, siz ve müşterileriniz için en erişilebilir seçenekleri dikkate almak önemlidir.

Buna bankalar, çevrim içi cüzdanlar ve diğer güvenli üçüncü taraf finansal hizmet sağlayıcıları dahildir. Özellikle de ülkeniz dışındaki müşterilere hizmet sağlıyorsanız, küresel olarak kabul edilen ödeme işleyicilerine ihtiyacınız olabileceğini aklınızda bulundurun.

➡ Çevrim içi mağazadan siparişler kabul etmek

Müşterinizin siparişini aldığınızı onaylamanız önemlidir. Bunu yapmak, verdikleri siparişin işleme alınıp alınmadığını kendilerine bildirecektir. Alıcının siparişi iptal etme ihtimaline karşı ön siparişler kabul etmeyi değerlendirebilirsiniz. Ürün bilgilerinize eklemeniz gereken bir başka temel şey ise mevcut gönderi seçenekleri ve ücretleridir.

➡ Müşterinin ödemesini Paxful’da BTC satın almak için kullanmak

Müşterinizin ödemesini birincil ödeme işleyici hesabınıza aldığınızda, muhtemel ters ibrazları engellemek için bu parayı ikincil hesabınıza aktarmak daha iyi olacaktır. Bu fonu, Paxful’da Bitcoin’in küçük oranlarını satın almak için kullanacaksınız. Paxful’da ülkenizdeki en popüler ödeme yöntemi dahil olmak üzere BTC satın almak için 350’nin üzerinde yol mevcuttur.

Paxful’da Bitcoin satın alma ile ilgili bir videoyu buradan izleyebilirsiniz.

➡ Paxful’da hediye kartları satın almak

Paxful ayrıca Bitcoin’inizi satıp dünya çapında 125 markadan hediye kartıyla ödeme almanızı mümkün hale getirir. Kriptoyu çevrim içi işinizde kullanmak için, kriptonun istediğiniz tutarlarını, spesifik markaların hediye kartları karşılığında çok daha düşük bir fiyata gelecek şekilde satabilirsiniz. Örneğin bir müşteri, mağazanızdan kozmetik ürünler siparişi vermiş olsun; 100 USD değerinde bir hediye kartını Paxful üzerinden 70 USD kıymetine karşılık gelen bir kurdan satın alabilirsiniz. Hediye kartını derhal kullanıp tüketmek ve bu sayede hediye kartının değerini ve bakiyesini kontrol edebilmenizi sağlamak çok daha iyi bir yol olacaktır.

Nasıl Bitcoin satabileceğiniz ve hediye kartları satın alabileceğinizle ilgili bir videoyu buradan izleyebilirsiniz.

➡ Hediye kartlarıyla ürünler satın almak

Bir sonraki adım için çevrim içi perakendecinin web sitesine gidin, hediye kartını hesabınıza yükleyin ve müşterinizin siparişini, hediye kartının kredisini kullanarak satın alın. Ürünü sizin kendi adresinize göndermenin daha iyi olacağını unutmayın çünkü pek çok çevrim içi alım satım platformunun, gönderi adresini değiştirme ile ilgili sıkı kuralları vardır ve bunu sık sık değiştirme, hesabınızın yasaklanmasına yol açabilir.

➡ Ürünü müşterinize göndermek

Ürünün size ulaşması sonrasında bunu müşteriye derhal gönderirsiniz. Ürünün gönderi durumunu güncellemeyi unutmayın, böylece müşterinizin tahmini ürün varış tarihini bilmesini sağlamış olun.

Bu adımları gerçek yaşamdaki iş sürecine uygulamak

Diyelim ki Jade (stoksuz satışçı), popüler bir e-ticaret sitesinde bir çevrim içi mağaza oluşturmuş ve burada popüler bir markanın makyaj ve cilt bakım ürünlerini satıyor olsun. Oldukça rekabetçi bir alan olan çevrim içi güzellik piyasasında daha fazla müşteri çekmek için Jade, ürünlerini çok daha düşük fiyatlardan satar ve %10 ila %20 arası bir indirim sunar. Kendisi ayrıca ücretli bir üyeliğe kayıt yaptırmak suretiyle platformun satıcılar için olan özel ayrıcalıklarının keyfini sürerken satın almaların daha kolay ve daha rahat olmasını sağlamak için en popüler ve erişilebilir ödeme seçeneklerinden ödemeler kabul eder.

Kate (müşteri), Jade’in çevrim içi mağazasını görür ve bir far paleti siparişi verir. Jade’in ürünleri, piyasanın altında fiyatlara sahip olduğu için Kate, makyajını %15 indirimle alır. Jade, Kate’in ödemesini, kendi mağazasına doğrudan bağlantılı olan çevrim içi cüzdana alır. Potansiyel ters ibrazdan kaçınmak için Jade, fonları diğer banka hesabına derhal aktarır.

Bunun sonrasında Jade, Paxful hesabına giriş yapar ve banka havalesi kullanarak Bitcoin satın alır. Jade, hesabında yeterli BTC’ye sahip olduğunda, yüzde 20 ila 50 arasında indirimli olan hediye kartı tekliflerini araştırır ve BTC’sini, popüler bir makyaj perakendecisinin hediyesi karşılığında satar. Jade sonrasında hediye kartını, makyaj perakendecisinin çevrim içi mağazasından Kate’in far paletini satın alır ve bunun kendi adresine teslimi için bekler.

Paket Jade’in kapısına ulaştıktan sonra bu paketi Kate’e gönderimini sağlar. Hediye kartı alımı sırasında elde ettiği indirimlere bağlı olarak Jade, bu işlemden %5 ila %35 arasında kar elde edebilecektir.

Çevrim içi girişiminizi başlatmaya hazır mısınız?

BTC ve diğer dijital para birimleri ile ilgili olan tüm yeni girişimler ve finansal fırsatlarda olduğu gibi, hediye kartı alım satımları, son derece dikkatin gerekli olduğu işlemlerdir. Bu yüzden hediye kartlarıyla bir çevrim içi iş başlatmayı planlıyorsanız Bitcoin’in avantajlı ve dezavantajlı yönlerini öğrenmek bir zorunluluktur. Zamanla bu konunun kafanıza yerleşeceğinden eminiz.

Bu, kulağınıza ilgi çekici geliyor mu? Kriptoya ve hediye kartlarına Paxful yoluyla dahil olup stoksuz satış işinizi bu günden kurup geliştirin.

*Bu makalenin içeriği, yalnızca bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır. Burada belirtilmiş bulunan fikirler finansal, yatırımsal veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak değerlendirilmemelidir ve bunlar, Paxful’un fikirlerini ortaya koymaz.

* Paxful’un Amazon, eBay, Shopify, Shopee, Lazada, Jumia, Konga, Facebook veya diğer e-ticaret veya sosyal medya platformlarından herhangi biriyle ilişiği yoktur. Bu hizmetleri destekleme veya bu hizmetler tarafından desteklenme ile ilgili herhangi bir iddiamız yoktur. Bunların sözcük işaretleri ve ticari markaları kendilerine aittir.