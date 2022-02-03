10 yıldan uzun bir zaman önce dünya çok daha farklı bir yer idi. 2009’da Apple iPhone 3S’i piyasaya sürdü ve sosyal medya henüz filizlenmekteydi. Ancak, fintech dünyasına yapılan büyük bir katkı bu dönemde dünyaya geldi ve pek çok kişinin zamanında bundan haberi bile yoktu. On yılın sonlarına doğru, Aralık 2008 veya Ocak 2009’da Bitcoin dünyaya tanıtılmıştır.

Bitcoin’in çıkış ve iniş gösteren yönleri, tarihi ve finans dünyasını nasıl şekillendirdiği ile ilgili bir başlangıç kılavuzunu burada gözden geçirebilirsiniz.

Bitcoin (BTC) Nedir?

Bitcoin (BTC), 2009’dan beridir öncü kripto para olagelmiştir. Bitcoin yeni bir para birimi olup geliştirmesi ve dünyaya tanıtımı gizemli ve kimliği bilinmeyen kurucusu tarafından gerçekleştirilmiştir: Satoshi Nakamoto. Nakamoto’nun kimliği asla ifşa edilmemiş olduğu için halihazırda bilinmemektedir—bu kişi sonuçta tek bir kişi de olabilir, bir grup kripto dehası da olabilir. Günümüze kadar halen daha kimse Bitcoin’in yaratıcısının kim olduğunu bilmemektedir.

Tasarlanışında günlük yaşamda ve parasal işlemlerde kullanılması dikkate alınmıştır. Ancak Nakamoto, 2008 finansal krizinde de ortaya çıktığı üzere geleneksel bankacılık altyapısının hatalarını anlıyordu ve Bitcoin, bu sorunlu yüke çözüm olacak şekilde amaçlanmıştır.

2009’un başlarında geliştirilip piyasaya sürülmesinden beridir Bitcoin yayılıp gelişmiş ve ana akım piyasalara girmiş bulunmaktadır. Halihazırdaki durumuyla Bitcoin, halen daha nispeten yeni ve dalgalılık sahibi haldedir. Buna rağmen, daha fazla popülerlik ve detaylı incelemelere tabi olma durumlarını yaşamaya devam etmektedir.

Bitcoin’i ne değerli yapmakta?

Bitcoin’in neden değerli görüldüğüne dair pek çok sebep mevcuttur. Tipik olarak dijital veya başka formdaki başarılı para birimlerinin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: az bulunurluk, bölünebilirlik, kullanılabilirlik, transfer edilebilirlik ve son olarak sahtesinin yapılamaz olması, Bitcoin bu kriterlerin pek çoğunu karşılamaktadır ve bu yüzden değerli olarak görülmektedir.

Bitcoin nasıl ölçülür?

Bitcoin sekizinci ondalığa kadar bölünebilir, bu da küçük kısımlarını satın almayı mümkün hale getirir. En küçük birime bir Satoshi denir, bu ismi yaratıcısından almıştır. Bir satoshi, 0,00000001 BTC kıymetindedir.

Bitcoin nasıl çalışır?

BTC bir dijital para birimi olduğu için, sadece son derece sağlamlığı ve yeniliği ile ön plana çıkmış bir teknoloji olan blok zincir ile çalışır. Bu, herkese açık bir kayıt defteri olup tüm doğrulanmış Bitcoin işlemlerini kaydeder. Blok zinciri, geleneksel bankalarda eskiden verilen ve üzerinde işlemlerin ve hesap bakiyesi bilgilerinizin kaydedilip takip edildiği banka kitapçığının dijital versiyonu olarak düşünebilirsiniz.

Burada ana fark, Bitcoin blok zincirindeki işlemlerin ağ üzerindeki herkes için görünür ve göz atılabilir olmasıdır. Bu paylaşımlı halka açık kayıt defteri, ağ üzerindeki herkesin bir BTC işleminin kaynak ve hedef adreslerini görüntüleyebilir olması sebebiyle yüksek şeffaflık seviyelerine giden yolu hazırlamıştır.

BTC işlemleri takip edilebilir mi?

Bir işlemin ve bununla ilişkili kişilerin bilgileri özel ve güvende tutuluyor olsa da herkes, ağ üzerinde birilerinin belirli bir tutarı başka birilerine gönderdiğini görebilir.

Bir işlemin herhangi bir spesifik sahip kişi ile bağlantısını koparmak için, Bitcoin’in gizlilik modeli, bir yeni anahtar çifti modelini kullanır. Ancak, ağa giren pek çok yeni işlem sayesinde bağlantının belirlenmesi bazen kaçınılmaz olabilmektedir ve girdilerin veya işlemlerin sahibinin veya gerçekleştiren kişinin aynı kişi olduğu açığa çıkabilmektedir.

Bitcoin’in tanıtım belgesi içerisinde “Risk şudur ki, bir anahtarın sahibi ortaya çıkarsa, bağlantılılık durumunun aynı kişiye ait diğer işlemleri de ortaya çıkarması muhtemeldir” cümlesi geçer. Bu bilgi eşliğinde diyebiliriz ki Bitcoin tam olarak gizlidir denemez, ama takma ad gizliliğine (psedoanonim) sahiptir denebilir.

Ağ ile ilgili göze çarpan bir başka gerçek de ağın merkezsizleştirilmiş doğada olmasıdır. Ticari bankaların, diğer finansal kuruluşların ve merkez bankaları ve diğer devlet ajansları tarafından düzenleme ve gözetime tabi bulunan devletlerin çıkardığı paraların aksine, BTC ve Bitcoin ağı tamamen bağımsızlık sahibi şekilde çalışmaktadır.

Bitcoin, sistemlerinin ve proseslerinin çalışması için herhangi bir ajansa veya yönetim kuruluşuna ihtiyaç duymaz. Herhangi bir merkezi otoriteye sahip değildir. Bunun yerine, kişiler arası (P2P) işlemler yoluyla çalışmaktadır.

İşlemler ve gizli anahtarlar

Bitcoin, “kripto cüzdanları arasında bir değer transferi” olarak tanımlanmaktadır. ATM’lerden veya mobil uygulamalardan nakit alma yoluyla nakit çektiğinizde, nakit serbest bırakılmasını PIN numaranızı girmek suretiyle onaylamış olursunuz. Bu durum BTC işlemlerinde de aynıdır, ama bir PIN yerine sizden gizli anahtarınızı girmeniz istenecektir.

Banka hesabınızın PIN numarasında olduğu gibi, gizli anahtar(özel anahtar), herhangi biriyle asla paylaşmamanız gereken bir gizli bilgidir. Bu, Bitcoin cüzdanınıza erişmeyi ve fonlarınızın harcanmasını mümkün hale getirecektir, bu yüzden bu gizli anahtarın yanlış ellere düşmemesi konusunda ekstra dikkatli olmalısınız. Gizli anahtarlar, kullandığınız cüzdan türüne bağlı olarak ya kişisel bilgisayarlarda veya uzak sunucularda depolanır.

Nasıl Bitcoin edinebilirim?

Size ait olacak ilk küçük Bitcoin küçük kısımlarını elde etmenizin pek çok yolu vardır. Elinizdeki seçeneklere madencilik, kripto para alım satım platformlarından satın almak ve daha fazlası dahildir. Hadi bu ikisini öğrenip biraz açalım.

Bitcoin madenciliği

Kıymetli metal ve yüksek seviyede değerli bir mal olan altın gibi, Bitcoin de madencilik adındaki bir prosesle elde edilir. Ancak, Bitcoin madenciliği, imza koininde olduğu gibi tamamen dijital bir prosestir. Ağır iş ekipmanları ve kimyasalları kullanmak yerine Bitcoin madencileri bu işlemde yüksek güçte bilgisayarları, ilgili uzmanlık yazılımlarını, güvenilir ve sağlam internet bağlantısını ve yüksek miktarlarda elektriği kullanır.

Bitcoin madenciliği, Bitcoin elde etmenin pahalı yollarından biri—hatta belki de en pahalısı—olarak kabul edilir. Bu ayrıca oldukça kompleks algoritmalar kullanır ve bu algoritmalar, madenciler tarafından çözülür. Bu matematiksel problemler komplekstir ve zihinden çözülemez, bu durum da bu işlemi oldukça pahalı ve karmaşık hale getirir.

Madenciler, çözdükleri veya blok zincirde onayladıkları her bir blok için ödeme alırlar ama gün geçtikçe daha fazla bu işe girmeye karar veren kripto madencisi BTC’nin dijital mağarasına girip kazım yapmaya başladığı için rekabet gittikçe daha sıkı hale gelmektedir. Biraz BTC kazmaya meyilleniyorsanız, az önce bahsini ettiğimiz madencilik kaynakları gerekliliğini göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun. Bu işe girecekseniz yalnızca en iyi ekipmanlar için fonlarınızı getirmekle kalmayın, madencilik operasyonunuzu ideal bir ülkede kurun ve son olarak da madencilik piyasasında oldukça sabırlı ve rekabetçi olduğunuzdan emin olun!

Bitcoin madencilik havuzu

Bitcoin madenciliği yaparken, gruplar içerisinde madencilik yapma olanağı da mevcuttur. Bu, Bitcoin madencileri havuzu olarak da bilinmektedir. Bitcoin madenci havuzu terimi, bir grup madencinin, bir bloğu bulup çıkarma şanslarını yükseltmek için bir araya gelmesi durumuna denir. Madenciler çabalarını birleştirdiklerinde daha hızlı çalışmaları mümkün hale gelir ve Bitcoin bulma şanslarının yükselmesi imkanı bu yolla meydana gelir.

Ancak, madencilik havuzlarının dezavantajı, Bitcoin bulduğunuzda bunun grupta paylaşılıyor olmasıdır. Bunun anlamı, gruplarda madencilik yapan madencilerin tek başlarına madencilik yapmaları durumundan daha az kazanıyor olmalarıdır.

Bitcoin yarılanması

Madenciler işlemleri başarılı bir şekilde doğruladıktan sonra Bitcoin ödemesi alırlar. Madencilik prosesi sırasında belirli sürelerde meydana gelmesi beklenen Bitcoin yarılanması isimli bir durum söz konusudur. Yarılanma, tüm madenciler tarafından artık kazanılan ödüllerin yarı seviyesine çekilmesi işlemidir. Bu, her dört yılda ve 210.000 blok kazıldıktan sonra meydana gelir.

Kripto para alım satım platformları

Eğer ayağınızı Bitcoin madencilerinin havuzunda ıslatmak içinizden gelmiyorsa, kullanabileceğiniz binlerce çevrim içi kripto para alım satım platformundan istediğinizi BTC satın alırken kullanabilirsiniz. Güvenilir bir borsa ararken aklınızda tutmanız gereken şeyler arasında şunlar sayılabilir:

Güven veren güvenlik özellikleri – özellikle iki adımlı doğrulama (2FA) gibi çok katmanlı güvenlik özelliklerine imkan sağlayan bir platform bulmak daha iyi olacaktır.

Coğrafi kısıtlamalar – Bazı ülkeler ve yargı bölgeleri halen daha Bitcoin’in kullanımlarını ve kısıtlamalarını benimseme konusunda geri kalmaktadır. Dijital varlıklarınızı maksimize etmenizi ve çoğaltmanızı mümkün kılacak bir platform bulun.

Varlık likiditesi – BTC’nizi istediğiniz itibari para birimine herhangi bir zorluk söz konusu olmadan dönüştürmenize izin verecek bir borsa platformu bulun. İnternette bu özellikleri karşılayan çok seçenek mevcuttur.

İşlem ücretleri – BTC satın alma, satma, yatırma ve çekme için ücretler, her bir borsa için değişiklik göstermektedir, bu yüzden hangisinin daha düşük ücrete sahip olduğunu bulmak için bunları karşılaştırmayı ve uygun olanını seçmeyi deneyin.

Platform otantikliği ve itibarı – Kendi araştırmanızı doğru şekilde yaptığınızdan ve şirketin gerçek ve itibar sahibi bir şirket olup olmadığı konusundan mutlaka emin olun. Web üzerinde araştırma yapabilir ve şirkete e-posta veya arama yoluyla ulaşabilirsiniz.

Bu oldukça fazla zaman alacak bir çaba gibi görünebilir ama bunlar, bir kripto piyasasına girmeden önce değerlendirmeniz gereken en hayati faktörlerdir. Bu yönde yukarıdaki tavsiyelerimize güvenin, pişman olmayacaksınız. Hatta gelecekte kendinize teşekkür bile edeceğinizden bile şüpheniz olmasın.

Bitcoin çatallanmaları nedir?

En basit tabiriyle Bitcoin çatallanmaları, blok zincirin protokolünün değiştirilip yükseltilmesi durumlarıdır. Bu durum, yeterli sayıda madencinin yeni bir kuralı ağ için kabullenmesi ile meydana gelir. Bilinen iki türde çatallanma mevcuttur: sert çatallanmalar ve yumuşak çatallanmalar.



Sert çatallanmalar önceki blok zincir protokolünün yeni blok zincir protokolünden ayrılmış hale gelmesi durumudur. Bir sert çatallanma oluştuğunda, eski blok zincir sürümü geride kalır ve yükseltilmiş olan blok zincirle yapılmış herhangi bir işlem, önceki blok zincir sürümü ile okunamaz. Sert çatallanmalar ile artık söz konusu olan iki kripto para mevcut hale geldiği için madenciler bunlardan hangisini kullanacaklarına kendileri karar verirler.



Yumuşak çatallanmalar sert çatallanmalara benzer olup, yumuşak çatallanmalarda yeni bir blok zincir protokolü kullanılmaya başlar. Ancak, sert çatallanmaların aksine yumuşak çatallanmalar, yeni blok zincir protokolü ile eski protokolün aynı zamanda var olmasına izin verir. Bir blok zincirin altyapısını oluşturan düğümler, zamanla yeni blok zincir protokolü ile çalışacak şekilde güncellenir. Eski blok zincir düğümlerini kullanarak gerçekleştirilen işlemler işlemeye devam eder ve blok zincire yeni protokolü kullanarak yeni bloklar itmeye devam eder.

Sert çatallanmalara örnek olarak şunlar verilebilir:

Bitcoin Cash (BCH) : Bu, en başarılı sert çatallanmalardan biridir. Gerçekleştirme tarihi Ağustos 2017’dir ve sekiz megabaytlık bloklara izin verir ve SegWit (Segregated Witness(Ayırt Edilen Şahit)) sistemini takip etmemektedir

Bitcoin Gold (BTG): Bu, 2017’de gerçekleştirilmiş bir sert çatallanma olup önceki madencilik işlevlerini geri getirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. BTC madenciliğinin anlamı, uygulamaya spesifik entegre devreler (ASICs) olarak bilinen ekipmanları değil grafik işleme kartlarını (GPU’lar) kullanmaktır. Özellikle de büyük ekipmanlar gerektirmeden evde BTC kazan madenciler anlamına gelmektedir.

LiteCoin (LTC) Bu çatallanma, orijinal Bitcoin algoritmasından farklı türde bir algoritma olan SHA-256’yı kullanır. LTC işlemlerinin daha hızlı onaylandığı ve geleneksel Bitcoin’den daha düşük ücretlere sahip olduğu söylenir.

Çatallanmalar ile ilgili kararları kim verir?

Çatallanmalar ile ilgili kararları veren üç grup insan mevcuttur:

Geliştiriciler: Bu grup, kodu oluşturur ve günceller. Eğer bir geliştirici iseniz, diğer geliştiricilerin gözden geçireceği değişiklikler önerebilirsiniz. Geliştiriciler, sistemdeki herhangi bir hatayı tamir eder ve herhangi bir yazılım veya özellik değişikliğini ekler.

Madenciler: Bu grup, blok zincire yeni bloklar ekler ve kod sistemini çalışıp sürdürür. Madenciler blok zincirin güvenliğini ve sistemi çalışır halde tutmayın sağlar.

Tam düğüm kullanıcıları: Bu kullanıcılar, blok zincir üzerinde blokları gönderme, alma ve doğrulama işlemlerini yapar. Bunlar, blok zincirin ana bileşenlerinden sayılmaktadır ve sistemin çalışmaya devam etmesine yardımcı olur.

Nerede Bitcoin depolayabilirim?

BTC dijital bir paradır. Herhangi bir fiziksel yanı veya temsil ettiği fiziksel bir şey yoktur ve tamamen teknoloji kullanımı ile var olan bir şeydir. Katlayıp cüzdanınıza koyabileceğiniz herhangi bir BTC kağıt parası veya bozuk parası yoktur, Bitcoin cüzdanı olarak bilinen bir depolamayı kullanır.

Bitcoin cüzdanı veya dijital cüzdan, eşsiz ve güvenli bir depolama aracıdır. Bu, aynı zamanda kripto ağının arkasındaki akıllı teknoloji olan blok zinciri kullanır. Bunu daha da ilginç yapan şey, bunu kullanarak daha başka bir sürü şey yapabilecek olduğunuzdur. Eğer bir mobil Bitcoin cüzdanı kullanırsanız, diğer cüzdanlardan BTC de alabilirsiniz, fonlar gönderebilirsiniz ve ödemeler tamamlayıp bakiyenizi gerçek zamanlı olarak kontrol edebilirsiniz.

Pek çok türde kripto para cüzdanı mevcuttur, ama bunların pek çoğu şu iki ana kategoriye dahildir:

Sıcak cüzdanlar – bir İnternet bağlantısı yoluyla erişilebilir olan depolama. Bunlara web ve mobil cüzdanlar dahildir.

Soğuk cüzdanlar – İnternet erişimine ihtiyaç duymayan fiziksel cihazlar. Örnek olarak donanım cüzdanları, masaüstü cüzdanları ve kağıt cüzdanlar verilebilir.

Paxful gibi bazı kişiler arası alım satım platformları ve çevrim içi borsalar, bir hesap oluşturmanız sonrasında ücretsiz bir Bitcoin cüzdanı sunarlar.

Bankalar ve diğer finansal kuruluşlarda işlemleri tamamlamak için bir kağıt ve kalem ile imza atarsınız belki ama Bitcoin işlemlerinde bir dijital imza kullanılır. Bu, BTC’nin herhangi bir başka yerden veya kişiden değil cüzdanın sahibinden geldiğinin kriptografik ve “matematiksel kanıtıdır”. Dijital imza, BTC’nin bir başka kişiye gönderilmiş olup olmadığını bilmenize de imkan sağlar.

İmzanızın belirli bir Bitcoin işlemi ile eşleştiğini ağ üzerindeki herkes görebilir ama herhangi bir kişinin gizli anahtarınızın ne olduğunu belirlemesine imkan yoktur. Bitcoin, çözülmesi son derece zor prosesler ve özellikler kullanır ve zor kazandığınız fonlarınızın çalınmasından endişe etmenize gerek yoktur—tabi gizli anahtarlarınıza yalnızca sizin sahip olmanız şartıyla!

Bitcoin Alım Satımı Yapmak

Diğer tüm para birimlerinde olduğu gibi Bitcoin, diğer para birimleri veya ürünler karşılığı alınıp satılabilir. Ancak, kripto heveslilerinin kullandığı bazı popüler stratejiler mevcuttur ve tabii ki böylesi al sat işlemlerinde her stratejinin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır, bu durum Bitcoin ve kripto için de geçerlidir. Bitcoin al sat işlemi yapan böylesi yatırımcıların, kendi kripto bütçelerini en iyi seviyede değerlendirmek için kullandıkları bazı stratejileri daha detaylı inceleyeceğiz.

HODL nedir?

HODLing veya “[ing] on for dear life(sevgili yaşam için bekle[mek])” terimi, piyasanın düşükken yatırımcılar tarafından kullanılan uzun dönemli bir stratejidir. Piyasa düşükken bile HODL stratejisini uygulayan yani “elde tutan” yatırımcılar, uzun dönemde fiyatların yükseleceği umuduyla kriptolarını satmazlar. Bu strateji, daha kısa dönemli bir yatırım stratejisi olan ve ileride ele alacağımız gündelik al sat yapanlarınkinden daha farklıdır. HODL yapan yatırımcılar, Bitcoin veya kriptonun kısa dönemli kârlılığı peşinde değildir. Bu daha çok Bitcoin’in adapte olabilirliğini iyileştirmek ve itibari para birimlerini kripto ile karşılaştırıldığında daha az güç sahibi hale getirmek ile ilgilidir.

Hareketli alım satım nedir?

Hareketli alım satım kripto alım satımı, forex ve hisse piyasaları için kullanılabilen bir uygulamadır. Yatırımcılar, piyasa birkaç gün hatta hafta veya ay içerisinde fazla bir harekete (yukarı veya aşağı doğrultuda) girdiğinde bu stratejiyle alım satım yapar. Yatırımcılar ve alım satımcılar, potansiyel fiyat değişimlerini kullanma umuduyla bu hareketli alım satım stratejisini uygularlar. Alım satımcılar, risk ödül oranına bakarlar. Kendilerinin piyasa analizine bağlı olarak risk düşükken ve ödül büyükken varlıklar satın almayı denerler. Bu, oldukça dalgalı bir alım satım stratejisi olabilir.

Hareketli alım satımda iki metot bulunur. Yatırımcılar teknik analizi, temel analizi veya bu iki analizin bir kombinasyonunu kullanabilir.

Teknik analiz yatırımcıların belirli varlıklar için geçmiş piyasa verilerine bakmasıdır. Yatırımcılar piyasa trendlerine ve yönelimlerine bakarak gelecekteki piyasa davranışlarını tahmin etmeye çalışabilir. Bu tahminler, kendi yatırım alışkanlıklarını etkiler.

Temel analiz ise, yatırımcının bir varlığın değerini incelerken varlıkla ilgili belirli ekonomik ve finansal değişkenleri dikkate almasıdır.

Bu analiz stilleri arasındaki fark: Bu iki analiz arasındaki ana fark, teknik analizin gelecek tahminlerinde bulunması iken temel analizin bir varlığın ne kadar kıymetinden yukarıda veya aşağıda olduğunu belirlemeye çalışmasıdır.

Günlük alım satım nedir?

Günlük alım satım, bir piyasadaki uç hareketlerden faydalanmayı maksimize etmek için gün içinde pek çok alım satım yapma anlamında kullanılır ve kısa dönemli bir stratejidir. Yatırımcılar, belirli bir fiyattan bir varlığı alır ve varlığın kıymetinin yükselmesi için bekler. Varlığın değeri yükseldiğinde (ve yükselirse), daha yüksek bir fiyattan satarlar ve yatırımcılar bundan kâr elde ederler. Burada hedef, pozitif marjı olan pek çok işlemden daha küçük kârlar elde edip negatif marjlı işlemlerin kaybını ofset edip kârda kalmaktır.

Günlük alım satımla ilişkili riskler mevcuttur çünkü bu türde alım satım hızlı hareket etmekte ve çok fazla kontrol gerektirmektedir. Günlük işlem, bir gözünün sürekli piyasa değişimlerinde olmasını gerektirdiği için tam zamanlı bir iştir. Günlük alım satımcılar aynı zamanda piyasayı güncel olarak derinlemesine analiz etmelidir çünkü bu, kısa dönemli piyasa dalgalanmalarına önemli ölçüde bağlı bir stratejidir.

Yatırımcıların kullanabileceği başka bazı farklı kripto alım satım stratejileri de vardır. Bu stratejilerin bazılarına şu şekildedir:

Ortalama Dolar Maliyeti (DCA)

Altın Çarmıh/Ölüm Çarmıhı

Göreceli Güç Endeksi (RSI) Alım Satımı

Trend Alım Satımı

Kazımak (Scalping)

Bitcoin ne için kullanılır?

Başlangıçta Bitcoin, yalnızca doğrudan, ucuz ve sınırları olmayan ödemeler için kullanılabilirliğiyle bilinmekte idi. Ama kabul oranları arttıkça, dünya genelinden ve farklı endüstrilerden insanlar bunu keşfe başlamıştır Bitcoin’in etkileyici kullanımları. Kullanım durumlarına şunlar dahildir:

Gündelik alışverişler için ödemeler

Hayır girişimlerine ve başlangıç yapan şirketlere bağışlar

Varlık koruma

Ülke içine ve dışına para transferi

Arkadaşlar ve aile için bir hediye

e-Ticaret ödeme geçidi

Bir para kazanma yolu

Tüm bu şeyleri, mobil Bitcoin cüzdanınızdan birkaç tıklama ile istediğiniz zaman, nerede isterseniz orada gerçekleştirebilirsiniz.

Bitcoin ile Ethereum (ETH) karşılaştırması:

Ethereum, 2015 yılında Vitalik Buterin tarafından oluşturulmuştur ve bazılarınca en popüler ikinci kripto para olarak değerlendirilmektedir (Bitcoin’in ardından).

Bunlar ne bağlamda benzerdir?

Bunların ikisi çok benzerdir; hem Ethereum hem de Bitcoin, çevrim içi alım satımı yapılan dijital para birimleridir. Bunlar ayrıca merkezsizleştirilmiştir ve blok zincir teknolojisini kullanır.

Bunlar ne bağlamda farklıdır?

Ethereum, yalnızca ağını çalıştırıp sürdürmek için değil aynı zamanda blok zincirle bilgisayar kodu saklamak için de blok zincir teknolojisini kullanır. Ethereum ayrıca blok zincirde kendi kodunu kullanır, ve Bitcoin’in aksine, bir itibari para birimi alternatifi olması için oluşturulmamıştır. Ethereum işlemleri saniyeler içerisinde onaylanır, Bitcoin için ise bir işlemi tamamlamak dakikalar alır.

Bitcoin ile Tether (USDT) karşılaştırması:

Tether, ABD doları ile bağlantılı halde olan bir stabil koindir. Tether’in hedeflerinden birisi, dalgalı olabilmesiyle bilinen diğer kripto paraların aksine dalgalılıktan kaçınmaktır.

Bunlar ne bağlamda benzerdir?

Hem Bitcoin, hem de Tether, blok zinciri kullanır ve kripto para olarak değerlendirilir.

Bunlar ne bağlamda farklıdır?

Bitcoin ve Ethereum’un aksine Tether, bir stabil koindir, yani bir itibari para birimi, kıymetli metal veya diğer kripto paralara olabilecek bir varlığa bağlantılı tasarımda bir koindir. Bu, herhangi bir başka para birimine bağlantılı olmayan Bitcoin’den son derece farklı bir durumdur. Aslında Bitcoin, itibari para birimlerine bir alternatif olmayı amaçlamaktadır. Tether ve diğer stabil koinler bir varlığa bağlantılı oldukları için, bunların Bitcoin’den daha az dalgalılık sahibi olduğu bir gerçektir.

Almak ya da almamak

Bitcoin’in ne olduğu ve nasıl çalıştığından Burada keşfettiğimiz tüm harika şeylerden sonra eminiz ki getirebileceği başka harika şeyleri de merak ediyorsunuzdur. Şunu belirtelim ki buradaki bilgi derlemesi, kripto evrenindeki pek çok galaksiden yalnızca bir sayfadan ibarettir. Kripto uzayında daha keşfedebileceğiniz çok fazla şey mevcuttur!

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