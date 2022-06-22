Özellikle de artık Bitcoin ve diğer dijital para birimleri popülerlik kazanıp yaşamlara adaptasyon edindikçe, finans ve teknoloji endüstrisinde her geçen gün pek çok kripto şirketi, platformu ve organizasyonu ortaya çıkmaktadır. Kripto alanına biraz daha derinden dalış gerçekleştirmek isteyen hevesli milyonlar arasında iseniz, 2022’de katılmak isteyebileceğiniz Bitcoin etkinliklerinin ve kripto para konferanslarının bir listesini sizin için derledik.

Bu sayfayı kaydettiğinizden ve tüm bu etkinlikleri takviminizde işaretlediğinizden emin olun çünkü bunlar kripto yolculuğunuzda size muhakkak yardımcı olacaktır. Hadi başlayalım!

2022 Kripto Etkinlikleri ve Konferansları

Şubat 2022

Paxful Events (Tüm Şubat Boyunca)

Dünya genelinde Paxful alım satımcılarıyla ve Bitcoin’e gönül vermiş kişilerle bağlantı kurun ve ilham verici webinarlar, konferanslar, meetup buluşmaları ve sempozyumlar yoluyla Paxful, Bitcoin alım satımı ve genel anlamda kripto alanı ile ilgili güncel olarak nelerin öne çıktığını ve nelerin ikinci planda kaldığını öğrenip takip edin. Bu heyecan verici etkinliklere Hindistan’dan, Nijerya’dan, El Salvador’dan ve Kolombiya’dan katılabilirsiniz.

Bu ilham verici etkinlik Cambridge, Boston ve Massachusetts’da Marriott Hotel’de gerçekleştirilecek ve sanal katılımcılarımıza da yayın olarak gönderilebilecek. Üzerinde konuşulacak konulara kripto yönetmelikleri, web 3, finansal dahil olma araçları, ödemelerde devrim ve mikro-finans ve çok daha fazlası dahildir.

AntiMeetup, endüstrideki en iyi kripto uzmanlarına sorular sorarak ve cevaplar alarak kripto dünyasına daha derin dalış yapabileceğini eşsiz bir etkinliktir. Bu etkinlik Grand Hotel Lviv, Ukranya’da gerçekleştirilecektir.

Mart 2022

FinTech Festivali Hindistan 2022, Temmuz 2021 ila Şubat 2022 arasında Hindistan’da çeşitli şehirlerde gerçekleştirilecek 10 Hibrit Mikro Deneyim serisidir. Mega Etkinliklerin zirvesi 1-3 Mart arasında dijital formatta ve 20-22 Temmuz arasında şahsi katılımlarla gerçekleştirilecektir.

Bu etkinlik, Hindistan’da finans ve teknoloji potansiyelinin kilidini açma ve Hindistan pazarında dünya genelinden yatırımcılar ve fintech sevdalıları için fırsatları ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Harrisburg Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından başlatılan bu ücretsiz sanal etkinlik, iş ve yatırım stratejilerini, finansın geleceğini, oyunculuk girişimciliğini, siber tehditleri ve blok zincirdeki diğer heyecan verici konuları kripto-merkezci bir perspektifle keşfedecek.

MetaWeek, Le Meridien Dubai Hotel and Conference Center’de bir hafta sürecek ve 2 günlük çekirdek konferans içeren bir etkinliktir. Metaverse’in öne çıkan yönlerini ve blok zincir teknolojisinin finansal ve finansal olmayan uygulamalarını kapsayacaktır.

2 günlük bu döngüsel etkinlik blok zincir ve kripto para topluluğu için özel olarak hazırlanmıştır. Katılımcılar ister şahsen Złote Tarasy, Złota 59, Warsaw, Polonya adresinden veya çevrim içi olarak katılabilir. 35’in üzerinde konuşmacının yapacağı sunumlar simültane olarak Lehçe’den İngilizce’ye çevrilecektir.

Bu etkinlik blok zincir, Dağıtılmış Kayıt Defteri Teknolojisi (DLT) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yükselen teknolojileri kapsayacaktır. Global Tech İnovasyon Zirvesi, Sofitel Dubai, The Obelisk’de gerçekleştirilecek. İşletme kullanım durumları, ilham verici konuşmaları, panel tartışmaları, teknoloji konuşmaları, kripto sohbetleri, start-up hız konuları, rekabet ve ödüller ve çok daha fazlası burada ele alınacak.

Küresel Ticaret İncelemesi’nin GTR Afrika 2022 organizasyonu, Sahra-Altı Afrika için endüstrinin önde gelen etkinlikleri arasındadır. Bu etkinlik Cape Town, Güney Afrika’da gerçekleştirilecektir ve Afrika’da ticareti, ihracatı ve altyapı finansmanını etkileyen en son trendler ve gelişmeler hakkında görüş paylaşımlarını içerecektir.

Bu 2 günlük çevrim içi etkinlik, 25 endüstri uzmanı konuşmacıyla altı özel webinarı içerir ve finansal piyasadaki kişiler için harika bir etkinliktir. Bu etkinlikte ödemeler, yatırım ve blok zincir topluluklarından en inoviatif hikayeler ele alınacaktır.

Bu etkinlik, Afrika’da ve dünyanın her yerinde kripto para ve blok zincir teknolojisi hakkındaki en son trendler ve gelişmeler hakkında ilham veren oturumlar, konuşmalar, paneller ve sohbetler içeren 2 günlük bir sanal konferanstır. Bu etkinliğe en üst seviyeden kanaat önderleri ve küresel endüstriden öncüler katılacak olup, networking ve gösterim/fuar fırsatları ile dolu olacaktır.

Londra Yapay Zeka (AI) Finans Zirvesi, 3’ü 1 arada olan bir konferans olup finansta AI, Düzenleme Teknolojisinde AI ve sigortada AI seçeneklerini içerecektir. İstediğiniz seçeneğe katılabilir ve ister şahsen, Venues 155 Bishopsgate Liverpool St., Londra EC2M 3YD adresinden, isterseniz de canlı yayın üzerinden katılabilirsiniz.

Bu zirve, bir dizi etkileşimli oturumlar ve geleceğe odaklı gündem yoluyla fintech endüstrisindeki en öne çıkan konuları inceleme altına alacaktır. Ayrıca bu zirvede finansın geleceği hakkında ilham verici konuşmalar için endüstri uzmanlarının zihinlerine derin bir dalış da gerçekleştirilecektir. Finance Today Zirvesi, Dubai Mall Hotel’de gerçekleştirilecek.

Dünya Blok Zincir Zirvesi, kripto paralar, merkezsizleştirilmiş finans, mübadelesiz tokenler (NFT’ler), metaverse ve web 3.0 ekosistemleri ve bunların ticaret, kültür ve toplumlar üzerindeki geniş erişimli etkisi üzerine odaklanan 2 günlük bir konferanstır. Bu etkinlik Atlantis, The Palm, Dubai’de gerçekleştirilecektir.

QEII Centre, Londra’da gerçekleştirilecek bu 2 günlük zirve, bankacılık ve ödeme sistemlerinin dönüştürülmesi hakkında konuşmalar, panel tartışmaları, vaka incelemeleri ve sohbetlerle doludur.

Virtual NFT Confex sanatçılar, müzisyenler, şarkıcılar, ünlüler, teknoloji uzmanları ve kriptoya gönül vermiş kişiler için uygundur. Bu etkinlik, NFT’lerin şimdisi ve geleceği ve farklı endüstriler ve ürünlerde nasıl kullanılabilecekleri hakkında tartışmalar içerecektir.

Limasol, Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek forex endüstrisindeki bu küresel etkileşimli işten işe (B2B) etkinliği çevrim içi yayın üzerinden de izlenebilir. Finansal piyasalar, lisanslama, yasalar ve yönetmelikler, ödemeler ekosisteminin geleceği, forex ve finansal piyasalarda kripto entegrasyonu ve çok daha fazlası gibi pek çok konuda panel tartışmaları gerçekleştirilecektir.

Nisan 2022

Bu 2 günlük konferansta en üst seviyeden endüstri uzmanları, endüstriye gönül verenler ve fuar katılımcıları yer alacaktır. CryptoWorldCon tarafından blok zincir ve kripto para dünyaları, madencilik ve teknoloji, emlak ve finans ve yeni teknoloji dönüşümü keşfedilecektir. Bu etkinlik Miami, Florida’daki James L. Knight Center’da gerçekleştirilecektir.

Supermoon Kampu, blok zincir inovasyoncuları ve sevdalılarına özel bir 5 günlük konferans olup kripto paralar için geniş kitlelerce kabul görmeyi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu etkinlik, yükselen teknolojiler hakkında farkındalık kazandırmayı ve içerik-ağırlıklı konuşmalar ve heyecan verici etkinlikler yoluyla ekonomik özgürlük fikrini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu etkinlik, Miami’de bir lüks villada gerçekleştirilecektir.

Bu etkinlik, “daha fazla özgürlük ve bireysel bağımsızlık arayanlar için 4 günlük bir hac” diye konusu edilen bir etkinliktir. Bitcoin 2022, Miami Beach’da gerçekleştirilecektir ve en üst seviyeden endüstri uzmanları ve kripto sevdalılarının katılımıyla gerçekleştirilecektir. Bu etkinlik bir endüstri günü, ana konferans ve sound money festivali şeklinde bölümlere sahip olacaktır.

Bu konferans, NFT’lerin potansiyelini ve geleceğin iş paradigmalarını şekillendirme gücünü açığa çıkarmak için metaverse’den, sanattan, güvenlikten, oyun sektöründen, lüks ve spor sektörlerinden en öncü oyuncuları bir araya getirecektir. Bu etkinlik, Paris, Fransa’daki Palais Brongniart’da (eski adıyla Fransa borsası) gerçekleştirilecektir.

Bu zirve, Paris’te küresel blok zincir ekosistemi olarak da bilinmektedir. Bu etkinlikte endüstrinin en parlak zihinleri, oyun değiştiriciler, yaratıcılar, düzenleyiciler, iş liderleri ve öncü yatırımcılar bir araya gelecek ve ilham verici ve inovatif oturumlar gerçekleştirecektir. Bu etkinlik, Paris, Fransa’daki Palais Brongniart’da (eski adıyla Fransa borsası) gerçekleştirilecektir.

Hırvatistan’da gerçekleştirilecek 2 günlük bir etkinliktir ve çevrim içi olarak yayınlanacaktır. DeFi, kripto devrimi ve çok daha fazlası bu etkinlikte tartışılacak konular arasındadır. Blockdown 4.0’a Akoin’in yönetim kurulu başkanı ve eş kurucusu, Akon; Miami Belediye Başkanı Francis Suarez; Chainlink eş kurucusu Sergey Nazarov ve daha birçok önemli kişi katılacaktır.

Bu etkinlik, tüm startup ekosistemi için dahil edicilik sahibi bir iş birliği olacak şekilde tasarlanmıştır. New York Fintech Haftası, çeşitli fintech girişimlerini, konferanslarını ve davetle katılınan konuşma ortamlarını içeren etkinliklerle dolu olacaktır. Bu etkinlikler dizisi New York’da gerçekleştirilecek olup çevrim içi olarak da yayınlanacaktır.

Bu konferans, dünya genelinde en büyük blok zincir, kripto ve madencilik etkinlikleri arasındadır. Bu etkinlik Moskova, Rusya’daki Music Media Dome’da (Müzik Medya Kubbesi) gerçekleştirilecek olup burada blok zincir teknolojisi, kripto paralar ve tokenize etme, madencilik ve konsensus algoritmaları ile başarılı kripto startupları hakkındaki konular burada ele alınacaktır.

Mayıs 2022

Blok Zincir Festivali, blok zincir, borsalar, kripto paralar, DeFi, NFT’ler, madencilik, kumar, çevrim içi ödemeler ve yatırımlar hakkında interaktif bir hibrit Avrupa etkinliğidir. Bu 2 günlük bir konferans olup Limasol, Kıbrıs’ta gerçekleştirilecektir.

Bu zirveye katılım Dubai’de şahsen de gerçekleştirilebilir, çevrim içi canlı yayın yoluyla da. Bu zirvede bulut, yapay zeka (AI), büyük veri, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve blok zincir gibi kritik teknolojilerin işletmeleri nasıl etkilediği keşfedilir. Bu zirvede böylesi teknolojilerin Orta Doğu’da mevcut adaptasyonu ve sundukları faydalar ile ilgili derin bir dalış gerçekleştirilecektir.

Bu “Blok Zincir Eko Sistemini Bağlantılı Hale Getirme” temalı 2 günlük fuar, Santa Clara Convention Center, Kaliforniya, ABD’de gerçekleştirilecektir. Üzerinde konuşulacak düşünce provoke eden konulara AI ve büyük veri, IoT teknolojileri, siber güvenlik, bulut ve uç bilgi işlem ve başkaları dahildir.

Bu 3 günlük hibrit bir etkinlik olup, çevreyi korumada, güvenli ve kendi kendine yönetilen kimlikte, ileri sağlık sistemlerinde ve ekonomik büyümeyi teşvikte blok zincir teknolojisinin kullanım durumlarını gösteren 3 günlük bir hibrit etkinliktir. Bu etkinliğe çevrim içi veya şahsen Washington DC, ABD’deki Mayflower Hotel’de şahsen katılabilirsiniz.

Haziran 2022

Bu, Güney Doğu Asya’nın en etkileşimli hibrit etkinliklerinden biridir. Bu etkinlikte, blok zincir, borsalar, kripto paralar, DeFi, NFT’ler, madencilik, kumar, çevrim içi ödemeler ve yatırımlar gibi alakalı konular keşfedilir. Bu 2 günlük etkinlik Singapur’daki Marina Bay Sands’te gerçekleştirilecektir.

Bu zirve, “tamamen oracle’lara odaklanmış olan dünyanın ilk teknolojik olarak agnostik zirvesidir.” Burada DeFi, dinamik NFT’ler, tokenleştirilmiş gerçek dünyadan varlıklar, parametrik sigorta, merkezsizleştirilmiş kimlik ve çok daha fazlası gibi konular burada ele alınacaktır. Bu etkinlik 200 katılım sınırına sahip olup Berlin, Almanya’da gerçekleştirilecektir.

DeFi Zirvesi, tam bir günü NFT’ler üzerine olacak bir sanal festivaldir. Bunu iki günlük ilham verici konferanslar, Launchpool tarafından sunulan bir DeFi demo günü ve Decentraland Kapanış Partisi takip edecektir.

NFT NYC önde gelen yıllık mübadelesiz token etkinliğidir. Bu yılki etkinlik ilham veren konuşma oturumları, bir NFT ödülleri günü, bir Mutlu Saat günü ve canlı demolarla doludur.

Avrupa Blok Zincir Kongresi, Avrupa’daki en etkili blok zincir etkinliklerinden birisidir. Bu yıl İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilecek olup blok zincir teknolojisinin mevcut durumu, kripto paralar, DeFi, NFT’ler ve web3’ün mevcut hali hakkında farklı paneller, konuşmalar, atölyeler, sohbetlerde 100’ün üzerinde konuşmacıyı ağarlayacaktır.

Temmuz 2022

NFT Expoverse, ABD’nin Kaliforniya Eyaletindeki Los Angeles Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir. Bu, 3 günlük bir eğitim etkinliği olup blok zincir teknolojisinin kaçınılmaz geniş kitlelerce kabulü ve dünyamıza etkisinin gösterildiği 3 günlük bir eğitimsel etkinliktir.

Eylül 2022

Bu 2 günlük hibrit etkinlik, Umman’ın Muscat kentindeki Umman Konferans ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Bu zirve, networking ve iş fırsatlarıyla çoklu paydaş diyaloglarının önünü açar, pazar stratejileri geliştirir ve teknolojinin geleceğini şekillendirmede bilgi ve çözümler paylaşır.

Bu 2 günlük fuar, Hollanda’nın Amsterdam kentindeki RAI Amsterdam Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir. Yapay zeka ve büyük veri, bulut, IoT teknolojileri, uç bilgi işlemi, siber güvenliği ve çok daha fazlası hakkında konuşmalar için “Blok Zincir Ekosistemini Bağlantılı Hale Getirme” temalı bu fuarda en üst seviyeden endüstri uzmanları ve yetenekleri bir araya gelir.

Bu 2 günlük forumda dijital vergilendirme, finansal çeviriler, gönderi fiyatlandırması ve dünya genelinde farklı bölgelerde teknoloji ve çok daha fazlası hakkında konuşulacaktır. Bu etkinlik Çek Cumhuriyeti’nde Prag şehrinde gerçekleştirilecek olup endüstride önde gelen danışmanlar ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Bu etkinlik, eşsiz networking fırsatları oluşturmak için küresel kripto endüstrisi uzmanlarını, girişimcilerini, geliştiricilerini, yatırımcılarını ve bu yola gönül vermiş kişileri bir araya getirir. Token2049, Singapur ve Londra’da yıllık olarak gerçekleştirilen bir öncü endüstri etkinliğidir. Bu yıl bu etkinlik Singapur’daki Marina Bay Sands’te gerçekleştirilecektir.

Ekim 2022

Singapur Büyük Veri ve Yapay Zeka Dünyası (Big Data and AI World Singapore) 5’inci defa Singapur’daki Marina Bay Sands’te gerçekleştirilecektir. Bu etkinlik, teknoloji uzmanlarını ve iş liderlerini uzmanlar, çözümler ve hizmetlerle bir araya getirerek etkili iş çıktıları oluşumunu sağlar.

Kasım 2022

Blok zincir eğitimi ve araştırmasında küresel liderlerden biri olan Lefkoşa Üniversitesi, bu etkinliği organize eder ve blok zincir alanında dünyanın ilk tam akademik derecesini sunar—Dijital Paralarda MSc. Daha fazla etkinlik güncellemesi gelecektir, bu yüzden kendi web sitelerini daha fazla bilgi için gözden geçirmeyi unutmayın.

Bu, ilk yıllık Afrika Bankacılık Dönüşümü (BTA) (Banking Transformation Africa) etkinliğidir ve amacı, Afrika’nın finansal ekosistemi genelinde ortaya çıkan sorunlar hakkında daha fazla girişimi teşvik etmektir. Bu etkinlik, bölgenin finansal geleceği ile ilgili ilham verici fikirler, bilgiler ve planlar paylaşmak için endüstri liderleriyle dolu olacaktır.

Aralık 2022

Bu 2 günlük sanal etkinlikte endüstri içerisindeki anahtar zorlukları ele almayı, yeni ürün ve teknolojileri ortaya çıkarmayı, en üst seviyeden bir dizi sunumlar yoluyla uzmanlar ve mesleğin önde gelenlerinden en iyi uygulamalar paylaşmayı, interaktif panel tartışmalarını ve Avrupa’nın finansal sektöründen uzmanların çözüm tabanlı vaka araştırmalarını içerecektir.

Kripto dünyasına daha derinden dalmaya hazır mısınız?

Kripto para ve blok zincir teknolojisi, dünya genelinden farklı endüstrilerde gittikçe artan bir popülerliğe sahip hale gelmektedir. Bu 2022’de Bitcoin etkinliklerinin ve kripto konferanslarının listesinin durmaksızın büyümesi bizim için hiç de sürpriz olmamıştır. Bunlar, gözden geçirebileceğiniz pek çok forumdan ve zirveden sadece bazılarıdır. Hangi ilham verici etkinliklere katılacağınıza karar verdiyseniz bunları takviminize şimdiden eklediğinizden emin olun!