Bu makaleyi yazarken (Aralık 2021) halihazırdaki Bitcoin’in tüm zamanlardaki en yüksek fiyatı 68.789,63 USD şeklindedir. Bu ne kadar etkileyici görünse de, BTC’nin bu göz alıcı değere ulaşması on yıl boyunca gerçekleşen yükseliş ve inişlerin bir sonucudur. Bitcoin (BTC), dünyaya kendi potansiyelini ve avantajlarını göstermede başarılı olmaktadır ve hızlı bir şekilde finans dünyasındaki yerini sağlamlaştırmaktadır.

Bu her zaman böyle değildi ama sonuçta bir zamanlar mümkün olmadığı düşünülen şekilde BTC’nin tüm zamanların en yüksek seviyesinde yeni bir rekora ulaştık. Hadi Bitcoin’in başlangıç fiyatına, yıllar içerisinde nasıl değiştiğine ve halihazırda fiyatının ne seviyede olduğuna göz atalım. Bitcoin’in yıllar içerisinde gelişiminin kriptoyu bugün nasıl değerli gördüğümüze nasıl etkilediğini görebilmek ilginç olurdu.

Kaynak: CoinGecko

Doğumu ve erken dönemdeki gelişimi

(2008-2013)

Başlangıçta kripto paralar fikri, insanların tamamen yabancı olduğu bir fikir idi. İlk ortaya çıkışı, Satoshi Nakamoto adlı anonim bir internet kullanıcısının Bitcoin.org alan adının kaydını yapıp Bitcoin beyaz sayfasını 31 Ekim 2008’de yayınlaması ile gerçekleşmiştir (Bitcoin’in kuruluşunun üzerinde anlaşılmış yıl dönümü).

2009 yılında Genesis Bloğu—Bitcoin blok zincirindeki ilk blok—oluşturulmuştur. Bu noktada ilk 50 BTC’nin kodlanması, para biriminin harcanmasına izin vermemiştir. Ancak, aynı yıl içerisinde New Liberty Standard tarafından Bitcoin kuru 1 USD karşılığı 2300,03 BTC olacak şekilde belirtilmiştir.

İki yıl ileri sardığımızda Bitcoin, USD ile 1:1 orana ulaşmış hale gelmiştir. Sonraki dört ay içerisinde değer, BTC başına 31,91 USD seviyesine gelmiştir. Maalesef bu uzun süre devam etmemiş olup birkaç gün sonrasında fiyatlar 10,25 USD seviyesine düşmüştür. Bitcoin işte bu dönemlerde çok dalgalı bir varlık olarak itibar geliştirmeye başlamıştır.

2012 yılında, ilk 210.000 bloğun kazılması tamamlandığında ilk Bitcoin yarılanmasının gerçekleştiğini gördük. 50 BTC ödül kazandıkları bir düzenden artık Bitcoin madencileri yalnızca 25 BTC kazanmaya başladı. Koin elde tutucuları için bu süreçte Bitcoin iyi bir yatırım olmuştur ve 2013 Nisan ayında 200 USD seviyesine ulaşmıştır.

Bu yıl içerisinde bir aralıkta dünya, Dark Web sitesine, Silk Road sitesine ve sonrasında bunun yetkililer tarafından kapatılmasına şahit olmuştur. Bu operasyonda 26.000’in üzerinde BTC’ye el konulmuş ve bu da Bitcoin’in fiyatını 139 USD seviyesinden 109 USD seviyesine düşürmüştür.

Kasım 2013, koin elde tutucuları için bir lunapark treni yolculuğu gibi geçmiştir; Bitcoin, altının fiyatına eşit olan en az 1000 USD seviyelerine ulaşmıştır. Bu çok uzun sürmemiştir, fiyatlar 600 USD seviyelerine düşmüş ve bu bölgelerde birkaç ay gezinmiştir.

Kimlik ve gelişim

(2014-2016)

Bitcoin’in varlığının altıncı yılında en büyük ileri doğrultuda sıçrama, Microsoft’un Bitcoin ödemelerini kabul etmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Büyük isimli şirketlerin para birimini bir ödeme yöntemi olarak kabul etmesinde bu şirket ilk adım atan olmuştur.

Bu dönemde gözle görülür herhangi bir BTC tüm zamanların en yüksek seviyesi söz konusu olmamış olsa da sonraki iki yıl, Bitcoin’in stabilizasyonuna şahitlik etmiştir. Bu, para biriminin itibarı için savaşmış ve kullanıcılara para biriminin yeterliliklerini göstermiştir.

2016 yılında Bitcoin madencilik ödüllerinin ikinci yarılanması görülmüştür. 25 BTC seviyesinden artık madenciler sadece 12,5 BTC seviyesinde inmiştir.

1 Ocak 2014’ten 31 Aralık 2016’ya BTC Fiyat Geçmişi

Kaynak: CoinGecko

Erken dönem ön izlemesi

(2017-2019)

2017’nin başlangıcında 2 Ocak itibariyle bir Bitcoin’in fiyatı 1000 USD seviyesini tekrar aşmıştır ve bu da Bitcoin elde tutucularına kutlama için bir sebep vermiştir. Yeni zirvelere yükselmeden önce fiyat düşüşler yaşadığı için insanlar bunu şüpheli görmüştür.

Haziran 2017 itibariyle Bitcoin, 3000 USD seviyesine ulaşmıştır, bu da kripto piyasası için bir ilktir. Bu, ölçeklendirme sorunlarının ileri seviyede meydana geldiği, büyük olasılıkla kişilerin para birimini günlük hayatta kullanmayı hedeflediği ihtimalini ifade eden bir dönemde gerçekleşmiştir.

Bu gösterge, bazı kripto takipçileri arasındaki iç kavgaya rağmen zamanla doğru çıkmıştır. Eylül ayında Bitcoin, BTC başına 5000 USD seviyesine ulaşacaktır. Dalgalılık, koini bir süre etkiler ve tekrar sıçrama öncesinde Bitcoin 3000 USD seviyesine iner.

Bu dalgalılık, Çin’in işlemler ve değiş tokuşlarda kripto paranın kullanımını yasakladığı için gerçekleşmiştir. Bu zaman dilimi civarlarında JPMorgan Chase’in CEO’su Jamie Dimon, Bitcoin’i hileli para birimi olarak ilan etmişti ve bu da fiyatlara çok yardımcı olmadı.

Sonunda bunlar önemli olmadı. Kasım 2017 itibariyle Bitcoin 10.000 USD seviyesini aştı ve bunu da geçip 11.000 USD seviyesine ulaştı. Yılın tüm zamanların en yüksek seviyesi deneyimi ise Aralık ayında gerçekleşecekti. Bitcoin bu ayda 20.000 USD fiyat noktasına ulaşmıştı. Ne yazık ki bu durum çok uzun sürmedi, para biriminin fiyatı 13.000 USD seviyesine geri düştü.

Bu 2017 yılındaki zirveleri kovalamalar ne yazık ki sonsuza kadar sürmeyecekti. 2018’in başlangıcında Bitcoin’in fiyatı korku, belirsizlik ve şüphenin piyasayı sarsması sebebiyle 10.000 USD seviyesine düşmüştür.

Bu yılda Facebook, platformunda kripto paraların ve ICO’ların reklamını yasaklamıştı. Bu duruma yardımcı olmayan bir başka şey ise Güney Kore’nin kripto paraları yasaklaması ve Çin’in zaten var olan kısıtlamaları daha da arttırması yönündeki söylentiler olmuştur.

Bu doku Bitcoin’de 2018 yılı için devam etmiştir ve en düşük noktasında 5.868 USD seviyesine kadar düştüğü olmuştur. Ama bu düşüşlü durum çok uzun sürmemiştir. Kısa süre içerisinde Bitcoin’in değeri yavaş ve sakin bir şekilde 2019’da yukarı yolculuğa başlamıştır ve 12.024,08 USD seviyesine Haziran itibariyle ulaşmıştır.

1 Ocak 2017’ten 31 Aralık 2019’ya BTC’nin fiyatı

Kaynak: CoinGecko

Halihazırdaki tüm zamanların en yüksek seviyesi

(2020-Günümüz)

Pek çok kişi 2020’nin başında Bitcoin’in sonunun geldiğinden endişe ediyordu ve bu, koronavirüs pandemisinin küresel olarak etkisini göstermeye başlamasının öncesine tekabul ediyordu. Her şeye olduğu gibi küresel pandemi, BTC’nin fiyatına da negatif bir etki yapmıştır ve BTC’nin değerini bu yılın Mart ayında BTC başına 6483,72 USD seviyesine kadar düşürmüştür.

Koin elde tutucular şanslılar ki bu etki çok uzun sürmedi. Mart’tan sonra Bitcoin’in değeri, önümüzdeki birkaç ay içerisinde hızlı bir yükseliş görmüştür. Aralık 2020 itibariyle 28.768,84 USD gibi bir değeri görmenin sonrasında Mart 2021 itibariyle 58.734,48 USD seviyesine gelmiştir.

Nisan’ın ortasında BTC’nin değeri, halihazırdaki görülen en yüksek noktaya gelmiş ve 63.000 USD seviyesini aşmıştır. O an itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesini görüp sakinleşmiş gibi görünse de mevcut tüm zamanların en yüksek seviyesi daha gelmemişti.

BTC fiyat aralığı olarak hızlı ama kısa bir düşüşle Haziran’da 35.945 USD seviyesini görmüş ama sonrasında hızla toparlayarak Ağustos’ta 47.663,02 USD seviyesine gelmiştir. Kısa bir düşüşün sonrasında Bitcoin mevcut tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.789,63 USD seviyesine Kasım 2021 itibariyle ulaşmıştır.

1 Ocak 2020 ila 21 Aralık 2021 arasında BTC Fiyatı

Kaynak: CoinGecko

Bugünden sonraki yol

Yılın sonlarına yaklaşıldıkça Bitcoin’in fiyatı 48.000 USD civarlarında gezinmektedir—birkaç hafta önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinden biraz düşük bir seviye. Bu durum da şu soruyu beraberinde getirmektedir: Bitcoin için 2022’de gelecek nelere gebe?

Kripto yatırımcısının yaşamı, sabır gerektiren bir yaşamdır. Kısa tarihi içerisinde pek çok defa görüleceği üzere Bitcoin, göreceli olarak yüksek bir nokta bulur, sonra düşer, sonra daha da yüksek seviyeye yükselir ve bunu yaparken yeni gelenleri şaşırtan ve kafalarını karıştıran bir döngüyü takip eder.

Ama sonuçta önemli konu da bu: kripto paralar hakkında daha fazla bilgiler edindikçe öğreniyorsunuz ki ufacık bir düşüş gördüğünüzde paranızı çekmek en iyi yaklaşım değildir. Hatta son 10 yıl içerisinde bu düşüşleri yakın bir şekilde yüksek bir çıkışın takip ettiğini görebilmekteyiz.

Bunu da ortaya koymamız sonrasında hem yeniler, hem de deneyimliler için en iyi adımın kendi gereken araştırmasını yapmış olması olduğu söylenebilir. Sonuçta hazırlıklı olmak işleri kolaylaştırır. Kendi üzerinize düşen araştırmaları yapın ve kripto para fiyat davranışı ve her şeyin kaymalara başladığında neler yapmanız gerektiği ile ilgili daha fazla bilgi edinin.