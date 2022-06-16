%100’e hizmet eden bir Bitcoin topluluğu oluşturmak için alım satım sırasında güvenlik altında kalmayı herkese öğretiyoruz. Her tür yatırımda olacağı gibi, ilginizi ve merakınızı istismar etmeyi deneyecek ve sonuçta da fonlarınıza erişim sahibi olabilecek kişiler söz konusu olabilecektir. Paranızı korumanıza yardımcı olmak amacıyla bu kötü niyetli aktörlerin yasa dışı bir şekilde fonlarınıza erişmek için kullanabileceği yaygın taktiklerin bir listesini hazırladık.

Bunun sayesinde bu dolandırıcılıklara karşı Bitcoin’inizi başlangıçtan itibaren nasıl koruyacağınızı öğreneceksiniz. Ne kadar farkında olursanız o kadar paranızı güvende tutabilirsiniz. Daha fazla konuşmayı uzatmadan işte karşınıza çıkabilecek kötü niyetli uygulamalardan bazıları:

Saadet zincirleri (ponzi şemaları)

Dolandırıcılar genellikle kurbanlarını yatırılan parayı Bitcoin alım satımı ile kâr elde etmek için kullanacaklarını söylerler. Sonrasında gerçek olması çok zor geri dönüşler vaat ederek bunları kandırırlar. Gerçekte ise yeni yatırımcılardan aldıkları parayı eski yatırımcılarına ödeme yapmak için kullanırlar ve sistemin çalışıyor olduğu ilüzyonunu yaratırlar—sözlerini yerine getiriyor gibi görünürler.

Yatırımcılar, fonladıkları işten para kazandıklarını düşünecekleri şekilde yanlış yönlendirilirler. Ancak gerçekte hiçbir kazanç oluşturulmamış olur; para sadece yer değiştirildiğiyle kalır. Yatırımcılar paraları çekmeye karar verdiklerinde ise şema dağılır—herkesin fonu da bu süreçte kaybedilmiş olur.

Önleme: Bitcoin yatırımı yapmak için herhangi birisinden ücretli hizmet almanız veya işe alma yapmanız gerekmez. Kendiniz bunu Paxful’da satın alabilir ve alım satım platformunda alım satım yaparak ve hatta sadece elde tutarak bile kendi başınıza kazanç elde edebilirsiniz. Bu sayede bu, çok daha güvenli olur çünkü Bitcoin’inize yalnızca sizin erişiminiz olur.

Bulut madenciliği dolandırıcılığı

İlk ortaya çıktığında Bitcoin madenciliği, Bitcoin’i elde etmenin tek yolu idi. Rekabet bu kadar yüksek değildi ve bu da madenciliği zamanında oldukça kazançlı hale getirmekte idi. Ancak, Bitcoin popülerlik geliştirmeye ve kazanmaya devam ettikçe yeni ve daha büyük oyuncular güçlü ekipmanlarla Bitcoin madenciliği piyasasına girdiler—bu da sıradan kişilerin kazanmasını daha zor hale getirdi.

Bulut madenciliği şirketleri buna bir potansiyel çözüm teklif ettiler: hesaplama güçleri karşılığında yapmanız gereken tek şey, kazançlarının bir kısmını kendilerine vermekti—kulağa kazan-kazan durumu gibi geliyor, değil mi?

Maalesef bu, her zaman böyle olmuyor. Genellikle bu madencilik sözleşmeleri, madenciliğin zorluğunu da bir faktör olarak denkleme dahil eder—zorluk seviyesi arttıkça kazançlarınız da düşer. Çoğu durumda insanlar bunu önemsemez, çünkü BTC’lerini daha yüksek bir fiyattan satmak suretiyle kazanç elde edeceklerini düşünürler. Ancak burada hatırlanması gereken önemli şey, Bitcoin’in fiyatının ve madencilik zorluğunun doğrudan orantılı olduğudur (fiyat arttıkça madencilik de o kadar zor hale gelir).

Sonuç olarak da pek çok kişi bulut madenciliği şemalarının, Ponzi şemasından ibaret bir şey olduğuna inanmaya başlamıştır. Madenciliğinizi yapabilmek için bir uzaktan sunucu kiralamaları yerine bunlar büyük olasılıkla piramit şeması taktiklerini kullanarak eski abonelere yeni abone kazançlarından ödeme yapan bir grup insandır.

Tüm bulut madenciliği şirketlerinin dolandırıcılık şeması olmadığını söylemek gerekir. Ama dolandırıcı olmayanlar büyük ihtimalle madencilik zorluğunu ve kiralama sistemlerini, kendi kazançlarını maksimize edecek şekilde belirleyecektir—yani sonuç olarak kumarı oynatan her zamankazanır durumu söz konusu olacaktır.

Önleme: Bu dolandırıcılık şemalarından kaçınmanın kolay yolu, bunlara asla yatırım yapmamaktır. Ancak, bunun bir zorunluluk olduğunu düşünüyorsanız, belgelerini mutlaka çok dikkatlice okuyup tam anladığınızdan emin olun.

E-posta dolandırıcılıkları

Artık internet çağında pek çok insanın, dolandırıcıların kötü niyetli e-postalarının farkında olduğu bir noktadayız. Bu e-postalar, ister boş bir şantaj iddiası, isterse de kazandığınız söylenen sahte bir yarışma olsun— insanlarda korku, belirsizlik ve şüphe oluştururlar. Size daha iyi fikir vermesi açısından işte örnek bir tanesi:

Şifrenin şu olduğunu biliyorum: 32413241jobs Benim iframe’imin yüklü olduğu bir web sitesinde gezinmen sırasında tarayıcının koruması olmadığı için kötü amaçlı yazılımım RAT (Uzaktan Yönetim Aracı) bilgisayarına bulaştı ve benim istismar paketime yönlendirildin! Kötü amaçlı yazılımım, bilgisayarının ve tüm hesapların üzerinde bana tam erişim sağladı (yukarıdaki de şifren)! TÜM ÖZEL VERİLERİNİ TOPLAYIP ELE GEÇİRDİM! NEDEN BAHSETTİĞİMİ BİLİYORSUN – TÜM SIRLARINI BİLİYORUM – BUNUN BİR ŞAKA OLMADIĞINI SEN DE BİLİYORSUN! Sonrasında kötü amaçlı yazılımımı, arkamda hiçbir iz bırakmayacak şekilde kaldırdım. Bana tam olarak $1800 karşılığını Bitcoin (BTC) olarak ödemezsen TÜM VERİLERİNİ YAYINLAYACAĞIM, tüm kişilerine e-posta yoluyla göndereceğim ve sosyal ağlar üzerinde paylaşacağım! İKİMİZ DE BİLİYORUZ – CEHENNEMİ dünya’da yaşamakla karşılaştırınca bu, oldukça düşük bir bedel! BİTCOİN’İ (BTC) SATIN ALIP ÖDEMEYİ YAPMAK İÇİN 2 GÜNÜN VAR! Kullanabileceğin borsalardan birisi paxful.com (burada bitcoin satın almak için pek çok yol var), diğeri ise www.coinbase.com Ayrıca Google üzerinde “Nereden bitcoin alabilirim?” yazarak başka siteler de bulabilirsin Benim Bitcoin cüzdanım: 1GmebPccNzPrkFiWknizbsCfzgXv27JGZP Cüzdan adresimi kopyalayıp göndermek için yapıştır, bu (BÜYÜK küçük harf duyarlıdır) Ödemeyi almam sonrasında tüm verilerini sileceğim, sonrasında eskiden olduğu gibi hayatını huzur içinde yaşamaya devam edebilirsin. Bu e-postayı birden çok defa alırsan bunun amacı, okuduğundan emin olmaktır. Bu e-postayı bir başkasına gösterirsen her şey senin için daha zor hale gelecektir – bu aramızda küçük bir sır olarak kalmalı!

Hadi bunu detaylarıyla inceleyelim. Bu e-posta’da sorunlu birkaç şey var:

Sıra dışı selamlama – Gönderen kişi, doğrudan “Şifrenin şu olduğunu biliyorum 32413241jobs,” şeklinde gerçekçi olmayan bir tehdit savurmak suretiyle derhal sizi germeye çalışmaktadır. Oltalama girişimi şemalarında korkutma, popüler bir taktiktir.

– Gönderen kişi, doğrudan “Şifrenin şu olduğunu biliyorum 32413241jobs,” şeklinde gerçekçi olmayan bir tehdit savurmak suretiyle derhal sizi germeye çalışmaktadır. Oltalama girişimi şemalarında korkutma, popüler bir taktiktir. Gramer ve yazım hataları – Başlangıçtan itibaren bu e-postanın bir profesyonel kişi tarafından yazılmadığı belli olmaktadır—bir yığın harf hatasına ek olarak gramer ve yazım hataları da mevcuttur. Bu e-postayı alan kişi için bu, anında bir kırmızı bayrak olmalıdır.

– Başlangıçtan itibaren bu e-postanın bir profesyonel kişi tarafından yazılmadığı belli olmaktadır—bir yığın harf hatasına ek olarak gramer ve yazım hataları da mevcuttur. Bu e-postayı alan kişi için bu, anında bir kırmızı bayrak olmalıdır. Tehditler – “Bana tam olarak $1800 karşılığını Bitcoin (BTC) olarak ödemezsen TÜM VERİLERİNİ YAYINLAYACAĞIM, tüm kişilerine e-posta yoluyla göndereceğim ve sosyal ağlar üzerinde paylaşacağım” demek suretiyle gönderen kişi, tehdidi ikiye çıkarıp rasyonel davranmama yönünde sizi zorlar. Buna ek olarak “CEHENNEMİ dünya’da yaşamakla karşılaştırınca” ve “Bu e-postayı bir başkasına gösterirsen her şey senin için daha zor hale gelecektir” gibi başka tehditler de ekle eklemişlerdir.

Böylesi bir e-posta alırsanız göndereni engelleyin, hesabı raporlayın ve asla ödeme yapmayın. Bu türdeki insanlar bir dizi oyunlar oynayıp bu e-postaları binlerce kişiye gönderir ve birilerinin oltayı yutmasını umar. Hatta çoğunlukla tüm süreci otomatik hale getirmek için genelde bir bot kullanırlar.

Önleme: Bu türdeki e-postalar, sizi bunlara para gönderme doğrultusunda baskı altına alacaktır, o yüzden ne yaparsanız yapın, asla reaksiyon göndermeyin. Yukarıda belirtilen özelliklerden herhangi birisini veya hepsini gösteren herhangi bir e-posta almanız halinde göndereni bloklayın ve derhal spam olarak işaretleyin ve e-postayı derhal silin.

Sahte borsalar

Sahte borsalar kurmak suretiyle insanların Bitcoin’e yatırım yaptığını düşünmelerini sağlayan bazı insanlar da vardır. Ödemeyi almalarından sonra alıcılar, Bitcoin’lerine asla kavuşmaz ve sahte borsayı kuran kişiler parayla birlikte kaçıp gidebilirler. Buna bir örnek olarak BitKRX gösterilebilir. 2017 yılında ifşa edilen bu platform, kendisini ülkedeki en büyük finansal alım satım platformu olan Güney Kore’li borsa KRX’in bir yan kuruluşu olarak gizlemiştir.

Önleme: Zor kazanılmış paranızı herhangi bir şekilde bir platforma yatırmadan önce üzerinde alım satım yaptığınız platformun itibarlı ve gerçek bir platform olduğundan emin olun. Bunların devlet düzenlemesine tabi olup olmadığını kontrol edin ve platformda alım satım yapmış kişiler hakkında araştırmanızı yapın.

Paxful, devlet düzenlemesine tabi bir alım satım platformudur ve 2015 yılında kurulduğundan beridir Bitcoin alım satımı için güvenilir bir yer olmuştur. Tüm KYC/AML yasalarına ve standartlara uymaktayız ve bu da Paxful’u, kripto para topluluğundaki en güvenli platformlardan biri haline getirmektedir.

Sahte dijital cüzdanlar

Cüzdanları için bir QR kodu oluşturmaya ihtiyaç duyan bazı kişilerin bu taktiğin kurbanı olduğu söz konusu olmuştur. Kötü amaçlı insanlar, sizin cüzdanınız yerine kendi cüzdanları için bir QR kodu oluşturmak için kötü amaçlı yazılım kullanabilmektedir—tüm paranızı kendi cüzdanlarına böylece yönlendirebilirler. Hatta bazıları, benzer görünen cüzdan adresleri bile oluşturup kurbanlara sahte bir güvenlik hissi oluşturur.

Öyle ki, 2019’da yapılan bir araştırma, Google’da “Bitcoin QR oluşturucular” cümlesinin sonuçlarının 5’te 4’ünün bu türde dolandırıcılık düzenekleri olduğunu ortaya koymuştur.

Önleme: Bir Bitcoin cüzdanı almak için QR kodu oluşturucuyu Google üzerinden bulmak yerine Paxful’a kaydolun ve Bitcoin alım satımı yapmak, yönetmek, göndermek ve almak için kullanabileceğiniz kendinize ait gerçek Bitcoin cüzdanınızı buradan edinin.

Sahte QR kodları

Sahte dijital cüzdanların yanı sıra başka dikkat edilmesi gereken QR-kodu ile alakalı dolandırıcılıklar söz konusudur—hem gerçek dünyada, hem de dijital dünyada.

Bazıları etiketlere QR kodları bastırıp gerçek olanların üzerlerine yapıştırır, bu sayede ödemeleri gitmeleri gereken yer yerine kendi cüzdanlarına yönlendirirler. Başkaları da oltalama e-postalarına ve sahte web sitelerine bunları ekleyip sizi kendilerine ödeme yapma yönünde aldatmayı denerler.

Önleme: Herhangi bir bilgi veya ödeme sağlama öncesinde QR koduna bağlı olan bağlantıyı kesinlikle kontrol ettiğinizden ve URL içerisinde herhangi bir hata olup olmadığını gördüğünüzden emin olun. Bir e-posta içerisinde bulunan bir QR kodunu taramadan önce iki defa düşünün. Fiziksel bir mağazaya ödeme yapıyorsanız, bir başka QR kodu üzerine yapıştırılmış bir QR kodu olup olmadığını gözden geçirin.

Oltalama web siteleri

Kötü amaçlara sahip insanlar, kullanıcılarını aldatmak ve kişisel bilgilerini ele geçirmek için popüler borsaları ve alım satım platformlarını klonlamıştır. Hatta bu web sitelerine giden bağlantıları içeren e-postalar bile gönderebilirler ve e-postayı, itibarlı bir borsadan veya alım satım platformundan gelmiş gibi gösterecek şekilde gizleyebilirler.

Önleme: Kullandığınız web sitesinin URL’sini kontrol edin ve resmi bağlantı ile aynı olduğundan emin olun. Eğer aynı değillerse büyük ihtimalle bu bir sahte web sitesidir. Yapabileceğiniz bir başka şey, birilerinin cüzdanınızın güvenliğini ihlal etmesi söz konusu olursa telefonunuzda bir bildirim almanızı sağlayacak şekilde 2-adımlı kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirmek olacaktır.

Pump-and-dump (şişir ve sat) dolandırıcılık girişimleri

A pump-and-dump(şişir ve sat) dolandırıcılık girişimleri, gelmekte olan bir kripto para projesi hakkında sahte bilgi oluşturmak için bilinçli şekilde heyecan yutturmaktır. Bir projeye gerçekten inanma söz konusu olmadan böylesi kötü niyetli kişiler, bir koini büyük miktarlarda satın alır ve sonrasında sosyal medya ve ağızdan ağıza dolaşma yoluyla heyecan pompalar.

Fiyat en yüksek seviyesine ulaştığında tüm varlıklarını satarlar—sonuç olarak büyük bir fiyat düşmesi meydana gelir. Bu da yatırımcıları kıymetsiz bir koinle ve bu süreçte bir yığın para kaybetmekle baş başa bırakır.

Bu tür dolandırıcılık girişimleri özellikle Tiktok, Youtube, Discord, Telegram ve Viber gibi popüler mesajlaşma uygulamalarında oldukça görünür bir şekilde yaşanabilmektedir. Bunlar size yeni bir proje hakkında bilgi verir, resmi piyasaya sürüm öncesinde erkenden satın almanız yönünde sizi ikna eder ve sonrasında paranızı ele geçirir.

Önleme: Bir pump-and-dump(şişir ve sat) dolandırıcılığının neye benzediğini anlayacak şekilde kendi araştırmanızı yapın ve yatırım kararlarınızı heyecan pompalamalara bağlı olarak yapmayın. Gerçekten konuya yeterince daldığınızdan ve ilgili dokümantasyona—yani tanıtım belgesine, geliştiricilerin sosyal medya profillerine ve koin tutucuların verilerine göz attığınızdan emin olun. Doğru olamayacak kadar iyi duruyorlarsa veya şüphe uyandırıcı tutarsızlıklar söz konusu ise, bunun bir halıyı altından çekme türü dolandırıcılık girişimi olması büyük olasılıktır.

Kripto için ele geçirme(Cryptojacking)

Kripto için ele geçirme(Cryptojacking) bilgisayarınızın kaynaklarını, hackerin madencilik operasyonu için kullanmak üzere ele geçiren bir siber saldırı türüdür. Bu, bir e-postaya veya indirme dosyasına eklenmiş bir kötü amaçlı yazılım olabilir. Kötü amaçlı bir bağlantıya tıkladığınızda veya şüpheli bir dosya indirdiğinizde bilgisayarınıza bulaşmış olur. Sonuç olarak cihazınız yavaşlar, hatta fazla ısınmaya başlar çünkü madencilik operasyonu, bilginiz olmadan önemli miktarlarda hesaplama gücünü sizin haberiniz olmadan kendisine çekmektedir.

Önleme: Cihazlarınızın güncel ve en son yama ve sürümlere sahip olduğundan emin olun. Ayrıca yalnızca güvenilir kaynaklardan olan yazılımlar indirdiğinizden de emin olun.

SIM değiştirme

SIM değiştirme terimi, bir kötü amaçlı aktörün telefonunuzun kontrolünü ele geçirmesi ve sizin girmenize izin vermemesi ve bu sayede önemli hesaplarınıza—dijital cüzdanlarınıza, kişisel bilgilerinize vb. erişim kazanması ile ilgili olarak kullanılır.

Kötü amaçlı kişiler, telefon hat sağlayıcınızla iletişime geçer ve sizmişler gibi davranırlar—telefonlarının çalınmış veya imha edilmiş olduğunu ve telefon numarasının zaten ellerinde var olan SIM karta aktarılması gerektiğini söylerler.

Müşteri hizmetleri temsilcisini kendi taleplerinin gerçek olduğu konusunda ikna ettikleri anda telefon numaranız yeni SIM kartına transfer edilir. Bu noktadan sonra tüm hesaplarınızda SMS-bazlı 2FA’ları bypas etme yeterliliğine sahip olurlar. Şifreleri yeniden elde etmek ve hesapları kurtarmak için 2FA kullanıldığı için bu haliyle telefon numaranızla bağlantılı bulunan tüm çevrim içi hesapları ele geçirebilirler. Bu, son yıllarda raporlanan vaka sayısı çok artmakta olan bir sosyal mühendislik saldırısı türüdür.

Önleme: Fiziksel SIM kartınızı ve akıllı telefonunuzu korumanın yanı sıra, kimliği belirsiz aramalara, metin mesajlarına ve e-postalara asla kişisel bilgilerinizi vermeyin. Bu bilgiler olmaksızın düzgün bir şekilde sizmişler gibi davranmaları tam mümkün olmayacaktır ve sonuçta verilerinizi kendi telefonlarına transfer edemeyeceklerdir.

Kişiler arası alım satım platformlarında dolandırıcılık

Paxful üzerindeki dürüst kullanıcıları korumak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Karşı karşıya kalabileceğiniz herhangi bir problemde size yardımcı olmak için güvenlik sistemlerimizin yanı sıra 7/24 müşteri destek ekibimiz de var. Ancak yine de Paxful’da kötü kişilerin uygulamaya çalıştığı dolandırıcılık girişimi türlerini bilmeniz işinize yarayabilir—ki bunlar aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

Koin kilitleme

Koin kilitleme, bir alıcının ödeme yapma niyeti olmaksızın bir satıcının Bitcoin’ini işlem emanetinde tutması durumunu ifade eder. Kendi başına bir dolandırıcılık girişimi olduğunu söylemek zordur ama dolandırıcılık girişimi sayılabilecek şey, sonrasında gelebilecek gasptır.

İki türde koin kilitleme mevcuttur: masum ve kötü niyetli koin kilitleme. Platformda yeni olan kişiler bir işlem başlatabilir ve işlemi Ödendi olarak işaretlemeyi unutabilir. Bu senaryoda bir moderatör müdahale eder ve bu anlaşmazlıkla oluşan itiraza göz atar—sonuçta Bitcoin’i satıcıya geri serbest bırakır.

Ancak, işler kötü amaçlı yönde ilerlediğinde, satıcıya baskı uygulama veya ödemenin yolda olduğu yönünde ikna etme gibi satıcıları psikolojik taktikler uygulama yoluyla satıcıları herhangi bir ödeme almaksızın Bitcoin’i serbest bırakmaya yönlendirmeye çalışan kişiler de mevcuttur.

Önleme: Platformda dürüst bir alıcı iseniz, ödemeyi göndermeniz sonrasında derhal işlemi Ödendi olarak işaretleyin ve bu sayede işlem ortağınızın bunu doğrulaması ve işlemin uygun şekilde devam etmesi mümkün olsun. Bir satıcı iseniz ve şüpheli türde bir koin kilitleyici ile karşılaşırsanız, Bitcoin’i serbest bırakmayın ve kullanıcıyı derhal raporlayın ve bir itiraz başlatın.

Bilinçli şekilde ödemeyi geri alma (ters ibrazlar)

PayPal, kredi kartları, banka kartları ve bazı çevrim içi cüzdanlar gibi ödeme yöntemleri, doğaları gereği geri alınabilirdir. Bunun anlamı, ilgili platformun işlemi şüpheli bulması halinde ödemenin geri alınabilecek olmasıdır—ki bu da yorumlamaya açıktır ve platforma bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir.

Diğer taraftan Bitcoin işlemleri, doğası gereği geri alınamaz. Bir alıcının, bir ödeme yöntemi temsilcisini işlemin şüpheli olduğu yönünde ikna edebilmesi durumunda alıcı, hem BTC’yi hem de kendi paralarını geri alabilir—satıcıyı bu durumda eli boş bırakır.

Önleme: Paxful’da güvenilir bir alım satımcı olup olmadıklarını incelemek ve geçmiş işlemlerine bakmak suretiyle dürüst bir alım satımcı bulun. Ters ibrazlardan kendinizi korumanın bir başka yolu, fonlarınızı bir işlemin hemen ardından ayrı bir hesaba transfer etmek olacaktır.

Kullanılmış/sahte hediye kartı kodları

Hediye kartları, Paxful’da Bitcoin satın almanın en kolay, en hızlı ve en popüler yollarından biridir—hatta insanlar kendi çevrim içi işletmelerini bile hediye kartıyla ödeme seçenekleriyle kurabilmektedirler. Ancak, kullanım kolaylığı ve popülerliğine rağmen gözünüzü açık tutmanız gereken şeyler yine de mevcuttur.

Bir hediye kartı işlemi başlatırken sahte veya zaten kullanılmış hediye kartı kodları hazırlayacak bazı kullanıcılar çıkabilmektedir. Bu durumda satıcı, zor kazanılmış Bitcoin’lerini kullanamayacağı bir hediye kartı karşılığı satmış olacaktır.

Önleme: Eğer Paxful’da hediye kartı karşılığında Bitcoin satıyorsanız, işlem emanetinden BTC serbest bırakma öncesinde hediye kartının bakiyesini kontrol ettiğinizden emin olun—bu sayede zor kazanılmış Bitcoin’inizin gitmesine izin vermeden önce paranızın karşılığını alacağınız garanti altına alınmış olur. Ayrıca daha kolay ve daha güvenli hediye kartı işlemleri için Gift Card Hub‘ı kullanabilirsiniz.

İşlem emaneti dışı manipülasyon

Paxful dahil pek çok kişiler arası Bitcoin alım satım platformu, işlemin koşulları karşılanana kadar fonları korumaya yarayacak bir işlem emaneti özelliğini kullanır—bu özellik hem alıcıları hem de satıcıları koruyan son derece güvenlikli bir özelliktir.

İşlem emaneti gibi güvenli bir önlemin kolayca aşılamayacağını insanlar anlamış haldedir, bu yüzden bunu aşmak amacıyla bazı insanlar, kullanıcıları işlem emaneti dışında işlem yapma doğru manipüle etmeye çabalamaktadırlar. İşlem bir şekilde işlem emanetinin dışında gerçekleştirilmeye başlandığı anda artık iki senaryo garanti edilemez: alıcının üzerinde anlaşılan ödeme yöntemiyle ödemeyi yapması ve satıcının, ödemeyi alma sonrasında Bitcoin’i serbest bırakması.

Çoğu durumda bunlar, iletişimi de başka bir mesajlaşma platformuna taşımayı dener ve işlemi burada gerçekleştirmeye çalışır. Bu, sizden çalmaya çalıştıklarının çok bariz hale gelmiş klasik işaretidir.

Önleme: Asla işlem emaneti dışında işlem gerçekleştirmeyin—bunu yapmak Paxful’un Hizmet Koşullarına aykırıdır ve moderatörlerimizin sizi koruması mümkün olmayacaktır. İşlemi bu şekilde işlem emaneti dışında devam ettirmek isteyen birileriyle karşılaşırsanız bunları derhal raporlayın.

Şunu izleyin: İşlem emaneti nedir?

Panik oluşturarak hızlı serbest bırakmayı sağlamaya çalışma

Bitcoin’e benzer bir şekilde Paxful’un işlemleri de doğaları gereği geri alınamaz. Bitcoin, işlem emanetinden serbest bırakıldıktan sonra işlem ortağınızın geri göndermeyi kabul etmesi dışında bunu geri iletmenin herhangi bir yolu mevcut değildir.

Bazıları zaten ödemeyi yapmış gibi davranacak ve Bitcoin’i işlem emanetinden serbest bırakma yönünde baskı uygulayacaktır. Bunu, sizi işlemi tamamlama yönünde acele ettirme veya korku sebebiyle Bitcoin’i panikle serbest bırakmaya yönlendirme ile gerçekleştirirler.

Önleme: Bitcoin’i işlem emanetinden serbest bırakma öncesinde alıcının gönderdiği ödemeyi almış olduğunuzdan emin olun. Bunların kelimelerinin Bitcoin’i erken serbest bırakmanıza sebep olmalarına izin vermeyin.

Sahte işlem kanıtı

Geliştirilen pek çok yazılım sayesinde herhangi bir fotoğraf veya video manipüle edilebilmektedir. Kötü niyetli kişiler, bu programları kullanarak gerçek gibi duran sahte belgeler oluşturmaktadır. Bunlar daha derinden incelemek ve kayıtları kontrol etmek suretiyle ifşa edilebilir ve bu konuda deneyimli moderatörlerimiz son derece yüksek uzmanlık sahibidir.

Önleme: Bunun gerçekleşmesini önlemenin bir yolu, güvenilir bir alım satımcı bulmak olacaktır. Bu sayede bu duruma düşmeniz oldukça ihtimal dışı hale gelecektir. Ancak, yine de meydana gelirse, kullanıcıyı raporladığınızdan ve moderatörlerimizin konuyu incelemesi için bir itiraz başlattığınızdan emin olun.

Teklif koşullarında listelenenden farklı bir tutar gönderilmesini istemek

Koin kilitlemenin bir uzantısı olarak bazıları, işlem emanetinden Bitcoin’in serbest bırakılması için daha fazla para isteyecektir. Bunlar yeni kullanıcıları, göndermeleri gerekenden daha fazla göndermeleri konusunda baskı uygulayarak işlemde bu kullanıcıları dolandırmış olurlar.

Önleme: Paxful’da teklif limitlerinin var olmasının bir nedeni var. Teklif koşulları içerisinde belirtilenden fazlasını gönderme konusunda asla baskı altında hissetmeyin. Herhangi bir satıcının sizden bunu istemesi durumunda kendisinden başlangıçta belirtilen koşullara tam bağlı kalmasını isteyin. Eğer reddederlerse, bir itiraz başlatın, bu sayede moderatörlerimizin bu sorunu incelemesi mümkün olacaktır.

Teklif koşullarında listelenenden farklı bir ödeme yöntemi kullanımını istemek

Önceki metoda benzer bir şekilde kötü niyetli aktörler, rastgele bir şekilde işlem tekliflerine girip alıcıları belirtilenden farklı bir ödeme yöntemi kullanma yönünde baskı altına alır. Bu temelde teklifin bütünlüğünü ihlal eder.

Önleme: Bir satıcının farklı bir yöntem kullanarak ödeme yapmayı istemesi durumunda işlemi iptal edin ve işlem yapmak için bir başka teklif bulun. İşlemleri iptal etmek, geri bildirim skorunuzda herhangi bir etkiye sahip olmayacaktır, bu yüzden satıcının durduk yere işlem koşullarını değiştirmesi durumunda işlemi iptal etmekten çekinmeyin.

Sahte teknik destek

Bu dolandırıcılık türünde kötü amaçlı kişiler sizinle irtibata geçmeyi dener ve kendilerinin Paxful ile ilişkili olduğu izlenimini vermeye çalışır—genellikle de bir moderatör olduklarını söylerler. Çoğunlukla bu kişiler sizden şifreniz gibi kişisel bilgilerinizi ister ve bu sayede hesabınıza ve paranıza erişim kazanmaya çalışırlar.

Önleme: Paxful’da, platformda size özel destek sohbet botu olan PaxBot gibi destekle iletişime geçmenin spesifik yolları mevcuttur. Ayrıca resmi Paxful e-posta adresleri de mevcuttur, bu sayede güvenle yazışmanız mümkün olur ve ayrıca resmi bir moderatörle konuşmanız sırasında bunu gösteren göstergeler de karşınıza çıkar.

Ayrıca biz, finansal detaylarınız, 2 adımlı doğrulama kodu veya şifre gibi bilgileri asla sizden sormayız. Sizden asla fonlarınızı almanız için bir bağlantıya tıklamanızı veya herhangi bir bilgiyi doğrulamanızı istemeyiz. Bu detayları isteyen herhangi bir e-posta alırsanız bunları derhal bize raporlayın.

Bunların Bitcoin ile herhangi bir alakası yoktur

Gerçek şudur ki, bu türdeki dolandırıcılık girişimleri asla Bitcoin ile alakalı değildir. Sonuçta kötü niyetli kişiler söz konusu olduğunda, bu kişiler Bitcoin gibi tertemiz bir şeyi alıp kendi kişisel kazançları için kullanmaktan çekinmeyecektir.

Bu noktada Bitcoin’in %100 yasal ve sağlam olduğu konusunda herhangi bir şüpheye yer yoktur. İnsanlar tekrar tekrar bunun dünya için yapabileceği iyilikleri ortaya koymuştur—bunun hızlı ödeme göndermeler, etkili işlemler ve makul bir değer depolama gibi gerçek kullanım durumları gibi örnekleri mevcuttur.

Buna ek olarak Paxful, sizi Paxful üzerinde korumak için pek çok güvenlik önlemi uygulamaktadır. 2 Adımlı Kimlik Doğrulama, işlem emaneti ve 7/24 müşteri destek ekibi gibi özelliklerin yanı sıra paranızı depolamak için bir güvenli Bitcoin cüzdanımız ve hesabınızdan herhangi bir şüpheli aktiviteyi uzak tutmak için son teknoloji blok zincir analiz araçlarımız mevcuttur. Güvenli bir alım satım ortamında Bitcoin’i anında satın alabilmenizi sağlamak için yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz.