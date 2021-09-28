Kripto alanında yolculuğunuz boyunca bir sürü finansal fırsat elde edeceğiniz konusu bir sır değildir. Bitcoin ile para yapmanın pek çok yolu vardır ama alım satım yapmak, bunun en öne çıkan ve ödüllendirici yollarından biridir.

Peki Bitcoin alım satımı nedir? Bu strateji, kazanç elde etmek için BTC alma ve satmayı içerir. Bu özellikle para kazanmanın ve finansal yolculuğunuzu üst seviyeye taşımanın yeni yollarını arıyorsanız uygundur.

Kripto mahallesine yeni taşınmış çocuk siz iseniz ve Bitcoin alım satımını nasıl yapabileceğinizle ilgili herhangi bir fikriniz yoksa, doğru yerdesiniz demektir. Okumaya devam edin, sizi Paxful’da kripto alım satımı yapma prosesi ve bunu nasıl sizin için çalıştırabileceğiniz konusunda adım adım bilgilendireceğiz.

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Prosese başlama öncesinde aklınızda bulunması gereken temel şeylerden bazıları şunlardır.

Rekabetçi bir teklif marjı belirleyin

Marjlar, alım satım teklifinizi rekabetçi hale getirir. Bu, teklifinizi piyasa fiyatının yukarısında veya aşağısında olacak şekilde belirlemenize izin verir. Paxful’da pozitif (+) ve negatif (-) marjlar belirleyebilirsiniz. Marjlar şu şekilde çalışır.

Pozitif (➕) marj – Eğer bir Bitcoin satıcısı iseniz, pozitif bir marj belirlemek, kriptoyu mevcut piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyata sattığınız anlamına gelir ve bu da kâr elde etmenize yol açar. Eğer bir alıcı iseniz, bunun anlamı, BTC’yi çok daha yüksek bir fiyattan alıyor olmanızdır.

Negatif (➖) marj – Negatif marjın anlamı, kriptoyu mevcut piyasa fiyatının altında alıyor veya satıyor olmanızdır. Bir alıcı olmanız halinde, negatif bir marj, BTC’yi daha düşük bir fiyattan satın almak suretiyle tasarruf etmenize imkan sağlayacaktır.

Paxful’da her bir alım satımcı, kendi marj limitleri üzerinde tam kontrole sahiptir. Satıcılar çoğu zaman belirledikleri marjlar baz alınarak ne kadar kazanabileceklerini bilir. Ancak, marj limitlerinin hesap doğrulama seviyenize ve seçtiğiniz ödeme grubuna bağlı olduğunu belirtmek önemlidir.

Bitcoin’in fiyatının farkında olun

Bitcoin oldukça dalgalı bir para birimidir. Bitcoin’in değeri geceden sabaha zirve de yapabilir, dibe de inebilir, bu yüzden piyasadaki her bir fiyat değişimini bilmek önemlidir. Hızlı bildirim alabilmek için, Paxful mobil uygulamasındaki uyarıları etkinleştirerek Bitcoin’in fiyatının %5’in üzerinde yükselmesi veya düşmesi durumunda size bildirmesini sağlayabilirsiniz.

Paxful’daki BTC fiyatının mevcut piyasa fiyatına eşit olmadığını dikkate alın. Bu her zaman kimden satın aldığınıza ve size ne kadara sattığına bağlıdır. Satın alırken teklifi dikkatli bir şekilde gözden geçirin ve bir dolar başına ne kadar alacağınıza göz atın. Bu sayının daha yüksek olması genellikle sizin için daha kârlı bir işlem anlamına gelir.

Bitcoin alım satımından para kazanın

Peki şimdi Bitcoin alım satımı nasıl çalışır ve bundan nasıl para kazanabilirsiniz? Bir Paxful hesabınız olduğunda hemen giriş yapın ve alım satıma başlamak için aşağıdaki basit adımları takip edin.

Uzman ipucu: Platformun tüm özelliklerinden en güzel şekilde faydalanabilmek için hesabınızı doğrulayın.

İlk olarak Paxful’da Bitcoin’i ucuz bir şekilde satın almalısınız

Bitcoin’i kâr elde ederek satmadan önce BTC’ye sahip olmanız gerekecektir. Anında ve ucuz bir şekilde Paxful üzerinde BTC satın almanın üç kolay yolu aşağıdadır.

1. Adım Arama gerekliliklerini doldurun

Paxful hesabınızda Satın Al seçeneğine tıklayın ve gerekli bilgileri doldurun: tercih edilen ödeme yöntemi, konum, para birimi ve tutar. Sonrasında Teklifler Bul seçeneğine tıklayın.

2. Adım. Güvenilir Bitcoin tedarikçileri bulmak için filtreleri kullanın

Bitcoin satıcılarının listesi görüntülenecektir. Tedarikçiler listesinin sol tarafında filtre bölümünü göreceksiniz. Buradan tercih ettiğiniz konumdaki popüler ödeme seçeneklerini sıralayabilmenin yanı sıra teklif etiketleri ve kullanıcı türlerini de sıralayabilirsiniz.

İtibarlı ve güvenilir bir alım satımcı ile alım satım yaptığınızdan emin olmak için kullanıcıları altı farklı türde filtreleyebilirsiniz: Girişimci, Temsilci, İş Ortağı, Şirket Hesabı, Uzman Yatırımcı ve Deneyimli Yatırımcı. Bu kategoriler altındaki kullanıcılar tamamen doğrulanmıştır ve Paxful topluluğunun üyeleri tarafından bunlara güvenilmiştir. Bu kullanıcı kategorileri hakkında daha fazla bilgiyi Bu nedir? seçeneğine tıklayarak öğrenebilirsiniz

Bunun sonrasında Bitcoin başına Kur seçeneğinin yanındaki filtre simgesine tıklayın ve açılır menüden Fiyat: En Düşükten En Yükseğe seçimini yapın. Bu sayede Bitcoin’i en düşük fiyattan satan tedarikçiler listenin en üstüne gelecektir.

3. Adım. İhtiyaçlarınızı karşılayan teklifi bulun

Satıcı ile ilgili tüm bilgileri gözden geçirin: itibar, müsaitlik, alım limitleri, kurlar, zaman limiti ve teklif koşulları. Beğendiğiniz bir alım satımcı bulduğunuzda Satın Al seçeneğine tıklayın. Bu sizi teklif sayfasına geri yönlendirecektir.

Ödemek isteyeceğiniz tutarı belirttiğinizde BTC olarak alacağınız tutar görüntülenecektir. Tedarikçinin koşullarını karşılayabileceğinizden emin hale geldiğinizde Şimdi satın al seçeneğine tıklayın, işlem başlayacaktır.

4. Adım. İşlemi başlatın ve tamamlayın

Bu noktada bir canlı sohbet görüntülenecektir. Burada işlem ortağınızla işlem konularını görüşüp konuşabilirsiniz. İşlem ortağınızın talimatlarını dikkatli bir şekilde takip ettiğinizden emin olun. Ödemeyi tamamlamanız sonrasında Ödemeyi yaptım seçeneğine tıklayın ve BTC’nin Paxful cüzdanınıza serbest bırakılması için bekleyin.

Bu geldikten sonra işleminizin nasıl gerçekleştiği konusunda geri bildirim bırakmayı unutmayın. Bu sayede diğer alım satımcılar, bu kişinin nasıl iş yaptığını bilebilecektir. Paxful’da Bitcoin satın alma ile ilgili daha fazla kullanışlı ipucu için burayı okuyabilirsiniz.

Bitcoin’i Paxful’da belirli bir kâr payı ile satın

Hadi şimdi işin en keyifli yerine gelelim. Bu örnekte Bitcoin satarken ve OneVanilla Visa/MasterCard Hediye Kartı ile ödeme alırken nasıl %20 kâr elde edebileceğinizi göstereceğiz.

Hediye kartınızı nakde anında dönüştüremeyeceğiniz için, bir ödeme geçidine ihtiyacınız olacak. Buna bir örnek olarak SquareUp verilebilir. Bu ödeme geçidi, bilgisayarınızdan hediye kartlarının tutarını çekebilme, her tür ödemeyi kaydetme ve fonları banka hesabınıza gönderme imkanı sağlayacaktır.

Hediye kartlarını bozdurup nakde çevirmek için Paxful üzerinden BTC satmadan önce SquareUp’da bir hesap oluşturun. Ödeme geçidiniz hazır hale geldiğinde bir sonraki adım, Bitcoin’inizi OneVanilla Hediye Kartı karşılığında Paxful üzerinden satmak olacaktır.

1. Adım. Bir satış teklifi oluşturun ve ödeme metodunuzu ayarlayın

Paxful hesabınızda panelinize gidin ve Yeni Teklif Oluştur seçeneğine tıklayın. Kripto paranız olarak bir sonraki adımdan Bitcoin ‘i seçin ve sonrasındaki adımda Bitcoin Sat seçeneğini seçin.

Sonrasında tercih ettiğiniz ödeme yöntemini seçin. İçerisinden seçebileceğiniz yedi ödeme grubunuz olur ve bu, alım satım ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu örnek için hadi OneVanilla VISA/MasterCard Hediye Kartını kullanalım ve tercih edilen para birimi olarak da Kanada dolarını (CAD) belirtelim.

2. Adım. Alım satım fiyatlandırmanızı ve teklif limitlerinizi belirleyin

Kullanmak istediğiniz Bitcoin kurunu belirleyin. Piyasa fiyatı, teklifinizin satış fiyatını, BTC’nin piyasa fiyatına göre değiştirmeye izin verir, bu sırada sabit bir fiyat, teklifinizin satış fiyatını kilitleyip fiyatınızın piyasa hareketlerinden etkilenmemesini sağlayacaktır.

Bunun sonrasında teklif marjınızı belirtin. Bu, sizin kâr oranınız olacak olup, kâr tutarınız değişkenlik gösterecektir. Hadi bunu mevcut ödeme yöntemimiz için en az %28 seviyesinde belirleyelim. OneVanilla VISA/MasterCard Hediye Kartları ile kripto satarken Paxful’un %3 ücret kesintisi yaptığını unutmamak önemlidir, bu da size %25 seviyesinde bir kâr bırakır—bu konuyla ilgili gelecekte daha fazla konuşacağız.

Sonrasında teklif alım satım limitlerinizi belirleyin. Bu örnek için 100 CAD sabit tutarını belirleyelim. Minimum ve maksimum alım satım tutarları belirleyebileceğiniz şekilde bir aralık da kullanabilirsiniz. Alım satımda yeni iseniz ve önce biraz deneyim kazanmak istiyorsanız, küçük bir tutarla başlayabilir ve proses ile ilgili bilgileri yerleştirdikten sonra ayarlama yapabilirsiniz.

Ayrıca işlem ortağınıza ödemeyi tamamlayıp Ödendi seçeneğine tıklamaları için ne kadar sürelerinin olduğunu belirtecek teklif süre limitini de belirleyebilirsiniz.

3. Adım. Net alım satım talimatları yazın ve işlemi tamamlayın

Bazı teklif etiketleri girmeniz istenecektir. Bu durum, işlem ortaklarınızın gerekliliklerinizi hızlı bir şekilde öğrenmesine yardımcı olacaktır. “Yalnızca fiziksel kartlar” veya “makbuz gerekli” ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz. Fiziksel kartların ve makbuzların fotoğraflarını zorunlu tutmak, doğrudan bir mağazadan alınmış bir kart aldığınıza ve tekrar satış yapan birinden satın almıyor olduğunuza emin olmanıza yardımcı olacaktır.

Bunun sonrasında teklif etiketinizi belirtin. Bu, teklifinizin öne çıkmasına yardımcı olacaktır, bu yüzden bunun göze çarpan bir şey olduğundan emin olun. En önemli kısmı da, teklif koşullarının ve işlem talimatlarının net, özet ve kısa olduğundan emin olun. Teklifinizi görüntüleyecek kullanıcılar koşullarınızı görecektir ve bu yüzden bunları her zaman basit ve takip etmesi kolay halde tuttuğunuzdan emin olun.

Alıcılarınızı filtrelemeyi doğrulama seviyesi, ülke ve tamamlanan işlem sayısına göre gerçekleştirme seçeneklerine de sahipsiniz. Ama unutmayın ki bu durum, piyasanızı veya teklifinizin erişimini kısıtlayabilir. Bu seçimler tamamlandığında, Teklif oluştur seçeneğine tıklayın ve bir alıcının işlem başlatmasını bekleyin.

4. Adım. Birilerinin sizinle işlem başlatmasını bekleyin ve işlemi tamamlayın

İşlem başladığında bir canlı sohbet görüntülenecektir. Burası, alıcınızla talimatları görüşebileceğiniz yerinizdir. Buradan makbuzların ve kartların fotoğrafını ve diğer ihtiyaç duyduğunuz kanıtları isteyebilirsiniz.

Şimdiki örneğimizde, OneVanilla Visa/MasterCard Hediye Kartını kullanacağız. Yapmanız gereken ilk şey, makbuzu dikkatli bir şekilde inceleyin ve hediye kartının doğrudan bir mağazadan alındığından emin olun. Ayrıca satın alma tarihini ve mağazanın konumunu da kontrol etmek suretiyle makbuzun gerçekliğini teyit edebilirsiniz.

Sonrasında hediye kartının önünün ve arkasının fotoğraflarını isteyebilirsiniz. Bakiyesini, hediye kartının web sitesinden manuel olarak kartın önündeki 12 haneli numarayı, son geçerlilik tarihini ve 3 haneli CVV kodunu girerek kontrol edebilirsiniz. Hediye kartı bilgisini doğrulamanız sonrasında bir sonraki adım, SquareUp hesabınıza gitmek olacaktır.

Mobil uygulamayı kullanabilir veya web sitesine giriş yapabilirsiniz. SquareUp içerisinden, yatırmak istediğiniz hediye kartının tutarını yazmanız yetecektir—bizim örneğimizdeki tutar 100 CAD’dır. Bunun sonrasında Manuel Hediye Kartı Girişi seçeneğine tıklayın ve gerekli hediye kartı bilgilerini girin. Bunu tamamladığınızda Tutarı çek seçeneğine tıklayın.

Bunun sonrasında, hediye kartı tutarını banka hesabınıza iki veya üç iş gününde alabileceksiniz.

Önemli not: Bu proses sırasında alıcı tarafından işlemin ödendi olarak işaretlenmesi, yalnızca hediye kartını SquareUp hesabınıza yatırmanız sonrasında gerçekleştirilmelidir. Bu adım sonrasında, BTC’yi alıcıya serbest bırakabilirsiniz.

Artık önceden belirlemiş olduğumuz %28 teklif marjına tekrar dönebiliriz. Bu hediye kartı teklifi için sizden %3 ücret kesintisinin uygulanacağını belirtmiştik, bu da size %25 seviyesinde bir kâr oranı bırakacaktır. Hediye kartınızın banka hesabınıza yatırılması için SquareUp sizden %3,4 seviyesinde bir ücret kesecektir. Bitcoin satma noktasından başlayıp OneVanilla VISA/MasterCard Hediye Kartı ile ödeme yapmaya kadar her şeyi hesaba kattığınızda %21,6 seviyesinde bir kârınız olacaktır.

BTC’nizi kaça aldığınız ve hediye kartı veya diğer ödeme seçeneklerinde kaça sattığınız konusunun kârınızı etkileyeceğini belirtmek de önemlidir.

Bitcoin alım satımından para kazanmanın başka yolları

Yukarıda belirtilen adımların dışında ayrıca arbitraj yapmayı da deneyebilirsiniz. Bu, alım satım yaparken kullanılan en popüler stratejilerden biridir. Paxful’da bu yaklaşım, Bitcoin’i daha düşük bir fiyattan satın almak ve farklı bir ödeme yöntemini kullanarak daha yüksek bir fiyattan satmak şeklinde gerçekleştirilir.

İyi bir kâr elde etmek için teklif marjlarını doğru şekilde kullanın. Ödeme grupları arasında en düşük ücrete sahip olduğu için banka transferi seçeneğini kullanarak BTC satın alabilir veya diğer ödeme seçeneklerini kullanarak BTC’yi çok düşük bir marjla satın alabilirsiniz. Bir sonraki adım, rekabetçi bir kâr oranı belirleyerek Bitcoin’i daha yüksek bir fiyattan satmaktır.

Diyelim ki banka havalesini kullanarak %2’lik bir minimal marj ile BTC satın aldığınızı düşünelim. Sonrasında bunu PayPal’ı kullanarak %15 veya %20 kâr oranıyla satıp kâr elde edebilirsiniz. Bitcoin arbitrajı işlemi bu şekilde çalışır.

Uzman ipucu: Bu seçenekte bir risk söz konusu olduğu ve platformdaki en popüler ödeme yöntemlerinden birisi olduğu için PayPal kullanarak çok yüksek marjlar belirleyebilirsiniz.

Bugün Bitcoin alma ve satma ile bugünden kazanmaya başlayın

Paxful’un dünya çapında büyümekte olan altı milyon kripto alım satımcısı vardır. Seçebileceğiniz 400 ödeme yöntemiyle keyfinize göre seçip kullanabileceğiniz Bitcoin tekliflerinin sonu gelmeyeceğinden emin olabilirsiniz. BTC alıp satmanın yanı sıra, platformumuzda son derece eğlenceli ve ödüllendirici finansal fırsatlar da sizi bekliyor.

Bugün binlerce BTC teklifi sizleri bekliyor. Alım satım yolculuğuna başlamaya hazır mısınız?

*Bu makalenin içeriği, yalnızca bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır. Burada belirtilmiş bulunan fikirler finansal, yatırımsal veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak değerlendirilmemelidir ve bunlar, Paxful’un fikirlerini ortaya koymaz.

*Paxful’un OneVanilla, Visa, MasterCard, American Express, SquareUp veya diğer ödeme hizmetleri ve platformları ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Bu hizmetleri destekleme veya bu hizmetler tarafından desteklenme ile ilgili herhangi bir iddiamız yoktur. Bunların sözcük işaretleri ve ticari markaları kendilerine aittir.