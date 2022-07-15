Halihazırda Bitcoin’in epey ilgi gördüğünü söylemek bile durumu anlatmak için yetersiz kalacaktır. Adaptasyon yükselmektedir ve Bitcoin’i kullanan ülkelerin listesi sürekli olarak büyümektedir.

Artık Bitcoin, gelişmekte olan ülkelerde gündelik yaşamda kullanılmaktadır. Bu ülkeler, Bitcoin’in bir yatırımdan fazlası olduğunu bize gösteriyorlar ve yaptıkları sayesinde amaçlanan şekilde kullanımını görüyoruz—bu sayede Bitcoin adaptasyonunun tamamen yeni seviyelerinde öncülük ediyorlar.

Daha fazla sözü uzatmadan hadi değişime öncülük eden ülkelere bir göz atalım:

Gözden kaçırmamanız gereken Bitcoin ülkeleri

1. Nijerya

Nijerya’nın Bitcoin adaptasyonunda uzun süredir önlerde koşan bir ülke olduğu sır değil. KuCoin’in en son “Kripto Evreni Hakkında Raporuna” göre, 33,4 milyon Nijeryalı kripto para sahibi olma veya alım satımı yapma durumunu deneyimlemiş bulunmaktadır—bu rakam, 18 ila 60 yaş arası kişilerde %35 adaptasyon oranına karşılık gelmektedir.

Ayrıca, rapora göre Nijeryalıların %52’si (yaklaşık 17,3 milyon kişi) sahibi oldukları varlıklarının yarısından fazlasını Bitcoin gibi varlıklara yaymış durumdadır. Hatta bu yatırımcıların %70’i de yıl sonu öncesinde bu alana açılmışlık durumlarını arttırmanın yollarını aramaktadır.

Bu yüksek adaptasyon oranının arkasındaki ana sebeplerden birisi, insanların geleneksel para hizmetlerine olan sınırlı erişimidir—bu da Nijerya’nın, “Dünya’da kişi başına Bitcoin ve kripto para adaptasyonunda öncü ülke olmasına yol açmıştır.” Dünyada hiçbir ülke, Nijerya’dan daha fazla alım satım yapmamaktadır—ve bu da Ijeoma Ndukwe’e göre “daha geleneksel yatırım türlerine karşı inanç kaybını yansıtmaktadır.”

2. Kenya

TripleA’den bir rapora göre, Kenyalıların %8,5’i—yaklaşık 4,5 milyon insan—halihazırda kripto para sahibidir. Kişiler arası platformlarda alım satım için ülke, en üst seviyede olup toplam kripto para aktivitesinde ise dünya genelinde beşinci pozisyondadır.

Diğer tüm Afrika ülkeleri arasında Kenya, elde tutma ve blok zincirle alakalı işlemler konusunda öncülük etmektedir. Hatta Ocak 2018 itibariyle Kenya’nın elde tuttuğu Bitcoin, ülkenin GDP’sinin %2’sinden fazlasının sebebi olmuştur.

Genel anlamda Kenya, dünyanın en büyük Bitcoin ülkelerinden biridir ve bu, kendi arama sonuçlarında da gösterilmiştir— Bitcoin arama ilgisi %94,7 seviyesindedir ve spesifik olarak “kripto para” konusunda Google aramalarında ilk on arasındadır.

3. El Salvador

2021 yılında El Salvador, Bitcoin’i ülkede yasal para birimi olarak tanımıştır. Devlet Başkanı Nayib Bukele, bu kararın ülke genelinde insanların finansal olarak yükselmesine yardımcı olmak ve finansal hizmetleri halka daha erişilebilir hale getirmek için alındığını bildirmiştir.

Bu zamandan beridir Bukele, bu kararın ekonomiyi yükseltmeye, finansal hizmetleri daha erişilebilir hale getirmeye ve daha fazlasının başarılmasına yardımcı olduğunu belirtmiştir. Geçen Mayıs 2022’de Başkan aynı zamanda Finansal Erişimi Tabana Yayma (Alliance for Financial Inclusion) (AFI) yıllık toplantısında gelişmekte olan ülkelerce Bitcoin adaptasyonunu desteklemiştir.

4. Vietnam

Vietnam, günden güne Dünya’da bir Bitcoin güç merkezine dönüşmektedir. Hangi ülkelerin en yüksek kripto adaptasyonuna sahip olduğunu objektif bir şekilde ölçüp ortaya koymayı amaçlayan bir rapor olan 2021 Küresel Kripto Adaptasyon Endeksi içerisinde—Vietnam, 154 ülke arasında 1,0 üzerinden 1,0 alarak birinci olmuştur. Karşılaştırmak gerekirse, komşu ülkelerden Tayland ve Çin, sırayla 0,17 ve 0,16 almış olup Amerika Birleşik Devletleri de 0,22 seviyesinde bir puan almıştır. İkinci konumundaki Hindistan’ın notu 0,37 olmuştur—ve bu, Vietnam’a göre oldukça büyük bir farka sahiptir.

Vietnam gibi ülkeler bize, Bitcoin’in bir yatırımdan daha fazlası olduğunu göstermektedir. Bu endeksteki bu sıralama, manşetlerde yer bulmuştur çünkü bu ülkelerde sıradan vatandaşlara odaklanıldığı bariz ortadadır (zincir üzeri metrikleri ve anketleri yoluyla), daha büyük kuruluş yatırımcılara odaklanılmamıştır (bu alanda Amerika Birleşik Devletleri öncülük etmektedir).

Bu ülkelerde Bitcoin adaptasyonu neden yükselmektedir

Artık Bitcoin’in artan adaptasyonunun arkasındaki kahramanların kim olduklarını bildiğimize göre, hadi bunların neden böyle bir teknolojiyi benimsediğine dair birkaç nedene göz atalım.

Zor durumdaki ulusal para birimine bir alternatif

Tekrar tekrar Bitcoin, kendisini makul bir değer depolama aracı olarak ispatlamıştır, bu sayede paralarının değerini kaybetmesini istemeyen kişiler için mükemmel bir seçenek olarak kendini göstermektedir. Eğer, örneğin, yükselen bir enflasyon oranına sahip bir ülkede yaşıyorsanız, Bitcoin gibi kripto paralar, değeri kaybetmenizi engellemenize yardımcı olabilir.

Bitcoin ve Paxful benzeri platformlar sayesinde paranızı kolayca dönüştürebilir, bunu gerçek dünyadaki işlemler için kullanabilir ve hatta potansiyel olarak paranızın büyümesini izleyebilirsiniz.

İşlemler için güvenilirlik

Büyüyen dünya genelindeki adaptasyonun bir sonucu olarak gün geçtikçe daha fazla sayıda işletme, bir ödeme aracı olarak Bitcoin’i kabul etmektedir. Günümüzde gurme bir bardak kahve, istediğiniz yere herhangi bir uçuş, favori sanatçınıza konser biletleri ve çok daha fazlasını almayı Bitcoin ile gerçekleştirmek hiç de zor değildir.

Bu, özellikle de 350’nin üzerinde ödeme seçeneğiyle işlem yapmanıza izin veren Paxful gibi platformlar için böyledir. Bitcoin’inizi harcamak istediğiniz bir mağaza buldunuz ama henüz bu mağaza Bitcoin ile ödeme kabul etmiyor mu? Yapmanız gereken tek şey, BTC’nizi Paxful’da mevcut olan pek çok ödeme seçeneğinden birine dönüştürmek ve bu ödeme seçeneğini kullanarak ödeme yapmaktır. En iyisi de, bu dönüştürme sırasında kâr bile elde etmenizin mümkün olmasıdır.

Buna ek olarak, artık kullanılabilir olan Lightning Ağı gibi özelliklerin, en popüler Bitcoin cüzdanlarından bazılarına eklenmesiyle BTC’yi gerçek dünyadan işlemler için kullanma prosesi artık daha ucuz ve daha etkilidir.

Bankacılığa erişimi olmayanlara yardım

Geleneksel bankacılık sistemleri, erişimi olanlar için harika olanakları da beraberinde getirmektedir. Buradaki problem, herkesin aynı türde erişime sahip olmamasıdır. 2020’de gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, dünya genelinde iki milyardan fazla kişinin bu hizmetlere erişimi yoktur. Bunun anlamı, dünya genelinde pek çok insanın gerçekleştirmeyi keyifle sürdürdüğü işlemlerden bu kişiler otomatik olarak diskalifiye edilmektedir.

Doğası gereği merkezsizleştirilmiş olduğu için Bitcoin, herkesin katılım göstermesine izin verir. İhtiyacınız olacak tek şey, stabil bir internet bağlantısı ve bir Bitcoin cüzdanıdır. Paxful gibi platformlarda, bir hesap oluşturur oluşturmaz alım satım işlemleri yapmaya başlayabilirsiniz (bu sadece bir e-posta adresi veya telefon numarası gerektirir). Seçebileceğiniz 350’nin üzerinde ödeme yöntemi sayesinde, elinizde ne varsa onu kullanarak Bitcoin satın alabilir ve sonrasında bunu dönüştürmek için satabilirsiniz.

Ekstra gelir kazanma olanağı

Gerçek kullanım durumlarına ek olarak Bitcoin, ekstra gelir kazanmak için herkese birden çok yol sunar. HODL’lama, günlük alım satım ve çok daha fazlası gibi seçebileceğiniz pek çok strateji mevcuttur—yapmanız gereken tek şey, ihtiyaçlarınıza uyan bir tanesini seçmektir, anında işlem yapmaya hazır hale gelirsiniz.

Bunun harika bir örneği olarak, Be the Change (Değişim Siz Olun) kampanyamızda öne çıkardığımız kullanıcılarımızdan biri olan Ishtaq verilebilir. 2020’de kendisi zorlukla geçimini sürdürür ve bir iş bulmakta zorluk çeker halde idi. 2021’de kendisine ulaştığımızda 300.000 USD alım satım yapmış ve kendi dijital pazarlama ajansını kurmuş halde idi.

Paxful ile paranızı nasıl isterseniz öyle taşıma özgürlüğüne sahip olursunuz. Sadece birkaç tıklamayla alabilir, satabilir, al-sat işlemleri yapabilir, kazanabilir ve tasarruf edebilirsiniz.

Gelişmekte olan ülkeler: Bitcoin adaptasyonunun öncüleri

Bu ülkelerin Bitcoin’i nasıl kullanıyor olduklarını görmek bize dünyanın geri kalanının yürümesi gereken ne kadar uzun bir yolu olduğunu göstermektedir. Nijerya, Kenya, El Salvador ve Vietnam, Bitcoin’in sadece dönüşü zor olan yatırımlar için bir araç olmadığını gerçek zamanlı olarak göstermektedir. Bu aynı zamanda dünya genelinde milyonlarca insana yardım edebilecek bir araçtır.

Dünya genelinde pek çok kişi konunun sadece fiyattan ibaret olduğunu düşünmeye devam ederken bu ülkelerdeki insanlar, artık Bitcoin’i daha etkili işlemler için, varlık koruması, e-ticaret, ödemeleri gerçekleştirmek ve çok daha fazlası için kullanmaktadır. Bu kişilere şunu söylüyoruz: olanları dikkatle izleyip not alın çünkü Bitcoin’i tam potansiyeliyle ele alanlardan halen daha öğrenilebilecek çok şey var.