Paxful temmuzda yedi yaşına giriyor ve kutlamalarımızı bir çekilişle başlatıyoruz. Yıl dönümü çekilişimize katılmak suretiyle ayrıcalıklı Paxful promosyon ürünleri kazanma şansını elde edin. Bu yarışma 15 Temmuz saat 12:00 AM’den 19 Temmuz saat, 11:59 PM’e (EST) kadar gerçekleşecektir, bu yüzden kaçırmayın!

Katılmak için yapmanız gereken tek şey, Bitcoin’de nasıl başlangıç yaptığınızın hikayesini paylaşmaktır. Aşağıdaki yorumlar bölümünden bunu bize #MyBitcoinStory etiketini kullanarak paylaşın ve Paxful kullanıcı adınızı da dahil ettiğinizden emin olun. En favori beş girdiden seçim yapacağız ve bu hikayeleri sosyal medya hesaplarımızdan 20 Temmuz tarihinde paylaşıp DM (doğrudan mesaj) yoluyla bu kişilere ulaşacağız (çekilişe katılım için kullandıkları platform üzerinden).

Hikayelerinizi okumaya sabırsızlanıyoruz. Bol şans!