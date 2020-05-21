Настоящие трейдеры не могут обойтись без уведомлений, ведь с их помощью они отслеживают свои сделки и остаются в курсе последних событий. До сегодняшнего дня уведомления можно было получать по электронной почте, через сайт Paxful, мобильное приложение или SMS-сообщения (в некоторых странах).

Теперь в этот список входит и Telegram — один из самых популярных мессенджеров.

Новый бот Telegram

Бот Telegram — это наша новая разработка, которая позволяет получать все уведомления платформы Paxful в Telegram.

Чтобы активировать уведомления в Telegram, нажмите “Включить” под значком Telegram, а затем выполните те же действия в приложении Telegram — для этого вам надо скопировать ссылку или нажать “Открыть в Telegram”. После этого вы сможете выбрать события, для которых хотите получать уведомления. Если вы решите отключить уведомления, просто нажмите “Отключить” под значком Telegram.

Бот Telegram идеально подходит для тех, кто активно использует мессенджеры и не привык к обычным уведомлениям. Однако мы все равно рекомендуем использовать мобильное приложение, так как в него встроена более продвинутая система уведомлений, а по функциональности оно не уступает веб-версии Paxful.

Проверьте работу бота Telegram прямо сейчас — мы будем рады узнать ваше мнение.

Подробнее о настройке уведомлений Telegram