Биткоин (BTC) проделал большой путь с момента своего создания в 2009 году. За это время появилось множество способов его практического применения, включая выгодные валютные курсы и недорогие переводы .

Криптовалюты произвели настоящий переворот в этой области, ведь благодаря им люди открыли более дешевые и эффективные денежные переводы. Многие до сих пор используют традиционные методы, чтобы обменивать и отправлять деньги, но у этих методов есть большие недостатки. В связи с этим мы не можем не упомянуть о нечестных курсах обмена валют и валютном контроле.

Почему валютные курсы колеблются?

В 2020 году мы стали свидетелями серьезных экономических потрясений. Рынок потерпел сокрушительный удар, что отразилось на торговле, трудовой занятости, инфляции и национальных бюджетах. Это привело к глобальной рецессии, которой не смогли избежать даже страны со стабильной экономикой. Однако больше всего пострадали страны, у которых уже были экономические проблемы до 2020 года.

Колебания валютных курсов естественным образом связаны с плавающими валютными курсами, которые определяются спросом и предложение относительно других стран. Экономический кризис может привести к резкому росту валютного курса, и странам с нестабильной экономикой может быть трудно обменивать свои деньги.

Что такое валютный контроль?

Валютный контроль — это меры, вводимые национальными правительствами для ограничения покупки и продажи иностранной валюты.

Многие страны отменили ранее действующий валютный контроль, но в некоторых (например, в России, Индии, Северной Корее, Кубе и Китае) все еще применяется подобное регулирование.

Какое значение это имеет для жителей этих стран? По сути, это означает, что их доступ к иностранной валюте ограничен. Они могут обменивать деньги только в обменных пунктах, одобренных правительством. Однако даже в этом случае у обменных операций есть лимит.

Кроме того, обменные курсы устанавливаются правительством, и для совершения любой обменной операции необходимо предоставить удостоверение личности. Благодаря этим мерам можно отслеживать, сколько иностранной валюты граждане ввозят в страну или вывозят из нее.

Плюсы и минусы валютного контроля

Для чего правительствам нужен валютный контроль? У него есть несколько преимуществ:

Во-первых, как мы уже сказали ранее, он может принести пользу странам с более слабой экономикой. Такие меры позволяют контролировать курс валют и не дают ему слишком резко вырасти или упасть.

Во-вторых, валютный контроль также помогает бороться с последствиями чрезмерных спекуляций на валютных рынках. Возьмем, к примеру, Исландию в 2008 году. В условиях тяжелого экономического кризиса в стране были введены временные валютные ограничения.

Однако у валютного контроля есть и недостатки:

Во-первых, он изменяет саму природу валюты, которая заключается в росте либо падении в ответ на рыночную динамику. По сути, он дискредитирует самую идею свободной торговли.

Во-вторых, при наличии валютного контроля компаниям сложнее отправлять и получать трансграничные платежи. В качестве примера можно привести Центральный банк России. Он жестко контролирует обменный курс рубля и требует от отправителя средств наличия счета в Центральном банке России. Кроме того, некоторые данные о транзакциях необходимо предоставлять на русском языке. Все это усложняет платежи в Россию, особенно для небольших компаний.

Стоит также отметить, что обменные курсы, установленные правительством, часто несправедливы и не отражают реальной стоимости валюты. Надеясь найти более выгодный курс, многие обращаются к менялам на черном рынке.

Наконец, валютный контроль также влияет на денежные переводы. Такие меры отрицательно сказываются на стоимости и скорости переводов, что противоречит цели ООН по снижению стоимости денежных переводов во всем мире.

Как использовать биткоин в своих интересах

Хотите узнать, как вы можете использовать BTC в своих интересах? Предположим, у вас есть 100 USD, которые вы хотите перевести в нигерийские найры (NGN). По курсу на момент написания статьи (27 июля 2021 года) вы получите около 41 125 NGN за эти 100 USD.

Однако если вы сначала обменяете 100 USD на BTC (на время написания статьи курс биткоина составляет около 38 000 USD), вы получите 0,00260123 BTC. Продав эту сумму на Paxful, вы получите более 60 000 NGN.

Хотите попробовать? Сначала вам нужно зарегистрироваться на Paxful, а затем купить BTC на Paxful за свои 100 USD, используя любой из 350+ доступных способов оплаты. Рекомендуем вам использовать фильтры в боковом виджете, чтобы просмотреть предложения от самых надежных трейдеров.

Как мы уже говорили, на момент написания статьи 1 BTC=38 000 USD, так что за свои 100 USD вы получите 0,00260123 BTC.

После того как вы обменяете 100 USD на BTC, вам нужно будет продать биткоин и получить взамен NGN. Снова используйте фильтр Тип пользователя, чтобы отобразить только надежных пользователей Paxful. Вы также можете настроить отображение цены биткоина по убыванию, чтобы первыми в списке были покупатели, готовые заплатить больше за ваши BTC.

Предположим, вы хотите продать 0,00260123 BTC покупателю, который готов заплатить на 24,53% больше текущей рыночной цены. В этом случае вы получите 62 327,64 NGN. Это на 20 000 NGN больше, чем 41 125 NGN, которые вы получили бы в обменнике за свои 100 USD.

Paxful также дает вам возможность хранить свои деньги на кошельке Paxful. Так вы сможете защитить свои средства, используя биткоин как средство хеджирования от инфляции. Если вы конвертируете свои деньги в BTC, инфляция уже не сможет до них добраться.

Неактуальные модели?

Как видите, биткоин — один из наилучших способов обменять деньги по выгодному курсу. Помимо этого, BTC можно использовать и для других целей: например, он является эффективным платежным средством и активом для хранения стоимости.

Таким образом, криптовалюту можно использовать не только для спекуляций, зарабатывания денег или инвестиций. Мы можем использовать этот тип денег в нашей повседневной жизни.

По мере роста популярности биткоина появятся новые способы его применения, и мы уверены, что это будет что-то очень интересное!