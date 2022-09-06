За последнее десятилетие все больше людей начали интересоваться биткоином и поверили в его потенциал и финансовые возможности. Однако нам следует помнить, что запас биткоина ограничен, и что мы приближаемся к его пределу. Чтобы уменьшить скорость генерирования новых коинов, разработчики биткоина придумали халвинг.

Что такое халвинг биткоина?

Новые биткоины добываются и распределяются между пользователями, которые проверяют транзакции в блокчейне биткоин. После каждых 210 000 транзакций (приблизительно раз в четыре года) количество новых биткоинов, поступающих в обращение, снижается вдвое.

Когда биткоин только вышел на рынок, майнеры получали 50 BTC за каждый подтвержденный блок. В 2012 году вознаграждение было снижено до 25 BTC, в 2016 году — до 12,5 BTC, а в 2020 — до 6,25 BTC. В 2024 году после очередного халвинга майнеры будут получать 3,125 BTC за каждый добавленный блок транзакций. Этот цикл будет продолжаться, пока не будет добыт весь 21 миллион BTC.

“Бычьи” тренды на рынке

Такие тенденции можно наблюдать при каждом халвинге биткоина. В 2016 году цена биткоина составила 665 USD до халвинга, а годом позже она поднялась до 2250 USD. Последний халвинг произошел в мае 2020 года. К концу 2020 года курс биткоина достиг 29 000 USD — максимального значения за этот год. Можно сделать вывод, что после каждого халвинга цена биткоина начинает повышаться.

Источник: Bitcoin Magazine

Почему в каждом цикле цена растет? Биткоин был создан на основе закона спроса и предложения. Предложение биткоина постепенно снижается с каждым халвингом. При снижении спроса цена обычно растет.

Кроме того, на рынке часто наблюдается всплеск активности перед датой запланированного халвинга. По данным Google Trends, число поисковых запросов по словосочетанию “халвинг биткоина” резко возросло перед халвингом 2020 года:

Таким образом, рекордные показатели курса биткоина можно объяснить низким предложением в сочетании с очень высоким спросом.

“Медвежьи” тренды

Может показаться, что халвинг биткоина представляет собой быстрый способ взвинтить его цену, но следует помнить, что это временный рост. После того как ажиотаж спадет, равновесие на рынке будет восстановлено.

Источник: Cointelegraph

Данные прошлого периода свидетельствуют о том, что “медвежьи” тренды, следующие за “бычьими”, могут длиться до 12 месяцев. В это время цена биткоина снижается, и начинает повышаться только за несколько месяцев до очередного халвинга.

Что это говорит о текущем рынке? Это значит, что мы находимся именно там, где должны находиться. Следующий халвинг ожидается через 2 года, и неудивительно, что на рынке сейчас наблюдаются те же тенденции, что и в прошлом цикле.

Но почему в этом цикле халвинга преобладают “медвежьи” тренды?

Индекс страха и жадности — это показатель, который помогает нам определить настроение общества. При высоком уровне жадности люди скупают криптовалюту, а при высоком уровне страха стараются избавиться от нее.

На данный момент этот индекс говорит о чрезмерном страхе. Учитывая обсуждения на форумах и поведение некоторых спекулянтов, в этом нет ничего удивительного. Страх, неуверенность и сомнение (FUD) еще больше усиливают “медвежьи” тренды в текущем цикле халвинга.

Избыточное печатание денег

Недавно мы говорили о количественном смягчении и его влиянии на криптовалютный рынок. Целью QE является восстановление и оздоровление экономики, и заявление о прекращении этих мер вызвало обеспокоенность спекулянтов.

Рост налоговой ставки в США

В дополнение к вышеупомянутому, Федеральный резерв США решил повысить процентную ставку намного более быстрыми темпами, чем ожидалось. Это было сделано для того, чтобы снизить объем денежных средств, полученных от QE, причем правительство потребовало не только более быстрого, но и более значительного повышения процентной ставки.

В таких условиях людям будет сложнее брать кредиты, а тем, кто взял ипотеку по плавающей ставке, придется больше платить за свои дома.

Инфляция

Повсеместная инфляция, вызванная избытком денежных средств, тоже может быть одним из факторов. В мае 2022 года годовая инфляция в США достигла 8,6 — самого высокого показателя с декабря 1981 года. Она сопровождается резким ростом цен на энергоносители (34,6%), продукты питания (10,1%) и жилье (5,5%).

Высокая инфляция и растущая процентная ставка говорят о понижении покупательской способности населения. Обычным людям придется тратить больше на товары первой необходимости и меньше — на такие инвестиции, как биткоин или акции.

Провал стейблкоинов в США

Стейблкоин Terra должен был защитить владельцев криптовалют от волатильности и обезопасить их сбережения. Однако неожиданно для многих стоимость Terra в этому году обрушилась практически до 0 USD.

Стоит отметить, что Terra использует алгоритмическую модель стейблкоина, в отличие от Tether, который обеспечивает свои токены фиатной валютой, хранящейся в настоящих банках.

Ситуацию усложнило и то, что в Terra были вложены биткоины на миллиарды долларов, и инвесторы начали беспокоиться, что эти биткоины будут проданы и наводнят криптовалютный рынок. Крах Terra подорвал доверие к криптовалютам, и это также привело к падению цены биткоина.

Что будет дальше?

По понятным причинам участники рынка сейчас нервничают. Мы видим это по индексу страха и жадности и слышим это от скептиков, но они забывают, что на рынке существуют определенные закономерности.

При отсутствии значимых событий на рынке биткоина будут наблюдаться боковые тренды до следующего халвинга в 2024 году. Но не волнуйтесь, мы видим свет в конце туннеля. Учитывая предыдущие циклы халвинга, можно сказать, что в скором времени цена биткоина должна пойти вверх.

Помните, что нужно инвестировать столько, сколько вы не боитесь потерять, и что инвестиции всегда сопряжены с риском. Не стоит резко врываться на рынок только потому, что цена биткоина упала. Сначала нужно изучить доступную информацию как о продукте, так и о рынке. К счастью, сейчас в интернете есть множество ресурсов, с помощью которых новички могут разобраться в блокчейне.

Нам еще предстоит много узнать о биткоине. Ни одна валюта не может достичь совершенства за тринадцать лет, но биткоину несомненно есть куда стремиться.

Раньше биткоин рассматривали только в качестве инвестиционного инструмента, а сейчас он является наилучшим практическим решением для тех, у кого нет доступа к традиционным финансовым услугам. Сегодня с его помощью можно не только собрать пожертвования или отправить перевод, но и купить чашку кофе. Потенциал биткоина раскрыт далеко не полностью, и рынок — то есть мы с вами — должен использовать его по максимуму.

*Содержание данной статьи носит исключительно ознакомительный характер и не может использоваться в качестве консультации по юридическим, налоговым, инвестиционным, финансовым и другим вопросам.