Нью-Йорк, 30 марта 2022 года — Международная пиринговая финтех-платформа Paxful вошла во второй ежегодный список самых влиятельных компаний Time100. Этот список включает в себя 100 компаний, которые вносят особый вклад в развитие общества.

Paxful помогает создать глобальную экономическую систему, которая будет обслуживать не 1%, а 100% населения планеты. Пользователи платформы Paxful могут торговать биткоином и другими криптовалютами и использовать их для совершения платежей, транзакций и денежных переводов. Услугами Paxful пользуются более 9 миллионов человек по всему миру, а общий объем сделок на сегодняшний день составил 6 миллиардов долларов США.

Рэй Юсеф, директор и основатель Paxful, сказал: “Я горжусь тем, что работаю с талантливыми специалистами, которые предоставляют 9 миллионам пользователей из разных стран информацию о биткоине и помогают им обрести финансовую свободу. У каждого человека должен быть свободный доступ к финансовым услугам. Мы очень рады, что Paxful вошел в список Time100 за достижения в области развития пиринговых финансов. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать финансовые услуги более доступными и сократить экономический разрыв”.

В рамках миссии по поддержке развивающихся стран Рэй Юсеф основал фонд Built With Bitcoin — благотворительную организацию, которая предоставляет населению доступ к чистой питьевой воде, образованию, продуктам питания и гуманитарной помощи, и все это — благодаря биткоину. На сегодняшний день фонд помог 110 000 жителям восьми стран, построив 8 школ, 7 проектов по использованию солнечной энергии, 4 техцентра и 6 сельскохозяйственных систем.

TIME включил в список представителей самых разных отраслей — от здравоохранения и индустрии развлечений до транспорта и технологий. Редакторы и корреспонденты TIME в разных странах, а также отраслевые специалисты предлагали свои кандидатуры, а затем каждая компания оценивалась индивидуально с учетом ключевых критериев, таких как актуальность, влияние, инновации, лидерство и успех.

Полный список вы можете посмотреть здесь: time.com/100companies

О Paxful

Paxful — это международная пиринговая финтех-платформа, которая насчитывает более 9 миллионов пользователей. Paxful предлагает почти 400 способов оплаты для продажи, покупки и обмена цифровых валют, таких как биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT). Пользователи платформы могут совершать платежи, проводить транзакции и отправлять средства. Чтобы узнать больше о Paxful, посетите сайт https://paxful.com/