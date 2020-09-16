Как инициатива “Built With Bitcoin” постепенно меняет мир.

Традиции существуют не просто так. Они позволяют людям поступать привычным образом, не выходя из зоны комфорта. Однако правила существуют для того, чтобы их нарушать, и именно так зарождаются новые идеи и проекты.

Когда биткоин был впервые представлен общественности, участники рынка решили, что он нарушает нормы традиционной финансовой индустрии. В силу своей децентрализованности и анонимности его стали воспринимать как дестабилизирующий элемент и угрозу банковской системе.

Спустя десять лет ситуация коренным образом изменилась. Биткоин, который раньше считался сомнительным явлением, приобрел всемирную известность и стал жизнеспособной валютой, используемой не только для инвестиций. Каждый день все больше людей совершают платежи и покупки с помощью биткоина, и для многих он стал источником средств к существованию.

Биткоин был создан, чтобы удовлетворить определенные потребности рынка, но это не значит, что его нельзя использовать на благо общества. Наше серьезное отношение к образованию и стремление изменить мир к лучшему привели к тому, что мы нашли необычное применения для биткоина — мы решили строить школы.

Образовательная миссия Paxful

Идея создания Paxful зародилась пять лет назад, когда основатели компании Рэй и Артур встретились в Манхэттене и обнаружили, что их объединяет стремление помогать другим. Спустя некоторое время, благодаря череде случайных знакомств и встреч, Paxful скооперировался с Zam Zam и начал строительство школы в Руанде. Всего через два года после появления Paxful была запущена инициатива “Built With Bitcoin”.

Рэй и Артур хотели показать миру, что биткоин — это не только валюта, но и доступ к образованию, чистой питьевой воде и предметам первой необходимости. Их часто спрашивают, почему они тратят столько времени и средств на этот проект. Ответ прост:

“Мы хотим предоставлять людям новые возможности, хотим показать, что можно изменить мир. Для нас это шанс создать что-то, что поможет людям. Человечеству всегда нужна надежда на лучшее, и мы стараемся ее дать”, — сказал Рэй Юсеф, генеральный директор и соучредитель Paxful.

Наша цель — построить 100 школ и систем водоснабжения, а также предоставить нуждающимся финансовую помощь.

“Биткоин и криптовалюты действительно могут помочь людям. Нужно быть отзывчивым и любить свое дело, поэтому мы запустили “Built With Bitcoin”. Мы вкладываем в этот проект много труда, ведь мы верим в то, что он способен сделать мир лучше. Именно для этого и существует Paxful”, — сказал Артур Шабак, директор отдела производства и соучредитель Paxful.

Партнерство с Zam Zam

Когда Юсуф Нессари, основатель Zam Zam, получил пожертвование из Эстонии, он подумал, что кто-то подшутил над ним, ведь он даже не знал о существовании такой страны. Он вырос в семье афганских беженцев и научился ценить любую возможность даже в самых трудных обстоятельствах. Когда отец сделал ему подарок на день рождения, Нессари использовал его, чтобы основать Zam Zam — организацию, которая предоставляет малообеспеченному населению доступ к чистой питьевой воде, образованию и продуктам питания.

“Мы строим не колодцы — мы строим отношения. Я в это верю. Zam Zam может построить миллионы колодцев по всему миру, но это ничего не будет значить, если у нас нет искренних отношений с людьми, которым мы помогаем”, — сказал Юсуф Нессари, основатель Zam Zam.

Партнерство между Zam Zam и Built With Bitcoin стало естественным и необходимым шагом. В 2017 году они вместе открыли первую школу в Руанде. Три года спустя были открыты еще две школы, которые изменили жизнь местных жителей.

“Built With Bitcoin дает нам возможность участвовать в жизни этих людей. Нам приятно осознавать, что мы стали причиной положительных изменений в их жизни. Многие родители знают, что Paxful заплатил за книги и школьную форму их детей, используя биткоины. Это удивительный опыт, и я думаю, что мы услышим еще много историй от людей, которым мы смогли помочь”, — отметил Нессари.

Поддержка и возможности

Построенные школы приносят огромную пользу местному населению. В школах не только учатся, но и проводят городские собрания, встречи и даже свадьбы.

На территории нашей школы в Руанде находится колодец, построенный Zam Zam. Школа оснащена системой фильтрации воды, которая работает на солнечных батареях и помогает обеспечить чистой водой сотни жителей района Бюгезера. Моника, чьи дети учатся в этой школе, вошла в число этих жителей и получила возможность возглавить свое сообщество. Люди нуждались в организаторе, тогда Моника предложила свою кандидатуру, и теперь она управляет всей системой фильтрации воды. Она контролирует повседневную работу системы, и у нее даже есть своя команда.

“Эта школа изменила жизнь моей семьи. Я нашла работу, получаю зарплату, и теперь я могу оплачивать потребности моей семьи. Я даже обучаю и направляю других людей, и все благодаря этому проекту”, — сказала Моника.

История Моники и других людей свидетельствуют о том, что биткоин можно использовать для настоящих перемен. Когда Рэй и Артур основали Paxful, у них уже было свое видение развития компании, и теперь оно постепенно воплощается в жизнь.

Блестящее будущее

На сегодняшний день в рамках инициативы “Built With Bitcoin” уже построено три школы, и полным ходом идет строительство четвертой школы в Нигерии. Тем, кто еще не знаком с технологией биткоина, может быть трудно понять его особенности и возможности, но нельзя отрицать, что он обладает огромным потенциалом. Биткоин — это эффективный инструмент для реформ, даже если он таковым и не кажется.

Почему “Built With Bitcoin”? Все просто. Биткоин — это образование. Это медицинская страховка, школьная форма и учебники. Это рабочие места, собрания родительского комитета, вечерняя школа и экологически безопасное сельское хозяйство. Это стипендии, равный доступ к возможностям и гарантированный кусок хлеба. Биткоин — это для всех, и Paxful старается сделать так, чтобы никто не остался в стороне.

Итак, можно ли считать биткоин нарушителем правил? Конечно, можно. Он бросил вызов традициям и конформизму и помог найти более эффективный способ обеспечивать людей предметами первой необходимости. Такие лидеры, как Рэй, Артур и Юсуф, основали целое движение, и теперь с помощью пользователей Paxful и других наших партнеров мы можем по-настоящему изменить мир.