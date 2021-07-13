Если бы вам нужно было выбрать между биткоином (BTC) и Ethereum (ETH), что бы вы выбрали? Ведь они как Android и Apple, только на криптовалютном рынке. Сегодня существует более 9000 цифровых валют, но BTC и ETH являются бесспорными лидерами. Однако какую криптовалюту лучше выбрать с точки зрения платежных возможностей и практического использования? Что лучше купить — Ethereum или биткоин?

Начнем с простого

Выбрать какую-то одну из двух лучших криптовалют нелегко, особенно если вы не очень хорошо разбираетесь в принципах их работы и способах применения. Чтобы вам было легче принять верное решение, мы подытожили все, что вам нужно знать о биткоине и Ethereum.

🥇 Биткоин (BTC)

Начнем с биткоина, ключевого игрока криптовалютного рынка. Таинственный Сатоши Накамото представил эту криптовалюту в январе 2009 года. Биткоин был создан, чтобы предотвратить двойное расходование при цифровых расчетах с помощью пиринговой (P2P) сети. Эта инновационная платежная система исключает из процесса банки и других посредников, что позволяет совершать более быстрые, дешевые и удобные транзакции.

На данный момент рыночный профиль биткоина выглядит таким образом:

Место: 1

Цена : 52 000+ USD

Рыночная капитализация: 0,98 трлн USD

Mаксимальный лимит: 21 млн BTC

В обращении: 18,6 млн BTC

Сатоши Накамото установил ограничение запаса биткоинов в 21 млн BTC. Его непредсказуемые ценовые скачки объясняются именно ограниченным запасом. Из-за его ценности биткоин часто сравнивают с золотом, однако с золотом его роднит не только ценность, но и способ добычи.

Биткоин добывается посредством майнинга, но вместо горнодобывающего оборудования пользователи используют мощные компьютеры, на которых установлены специальные программы для майнинга. Биткоин-транзакция занимает около 10 минут, иногда немного больше в зависимости от требуемого количества подтверждений.

🥈 Ethereum (ETH)

Перейдем к конкуренту биткоина — Ethereum, или Ether. Этот токен был создан в июле 2015 года канадско-российским программистом Виталиком Бутериным. Ethereum — это технология, которая позволяет совершать криптовалютные платежи, выполнять смарт-контракты и создавать децентрализованные приложения в программируемом блокчейне, именно поэтому она так популярна среди программистов и разработчиков.

Почему же столько людей хочет купить Ethereum? Давайте посмотрим, как выглядит рыночный профиль Ethereum:

Место: 2

Цена : 2 400+ USD

Рыночная капитализация: 283,73 млрд USD

Mаксимальный лимит: нет

В обращении: 115 млн BTC

В отличие от биткоина, майнинг которого требует специализированного оборудования, Ethereum добывается с помощью графических процессоров (GPU). Это позволяет майнерам настраивать свои собственные операции, что укрепляет сеть Ethereum. Стоит отметить, что на подтверждение блока Ethereum уходит 12 секунд — это почти в 50 раз быстрее, чем BTC!

Техническая сторона дела

Перед тем как принимать решение о покупке Ethereum или биткоина, необходимо понять, как они работают. Несмотря на значительные отличия, у этих криптовалют есть и общие черты.

🔐 Децентрализованный характер

Большинство криптовалют функционируют в децентрализованной системе. Это значит, что они не нуждаются в управляющих и контролирующих органах. Поскольку у биткоина и Ethereum нет центрального органа, их систему очень трудно — даже почти невозможно — взломать.

Возьмем, к пример, социальные сети. Если хакер или киберпреступник взломает систему компании, которая управляет всей платформой, все данные этой социальной сети станут доступны, и их легко можно будет заполучить нелегальным путем. Какой ужас!

Но благодаря децентрализованному характеру BTC и Ethereum финансовые транзакции проходят не только эффективнее, но и безопаснее. Вы можете спокойно спать, играть в видеоигры или смотреть сериалы, не беспокоясь за сохранность своих криптосбережений.

🌐 Технология блокчейн

Мы уверены, что вы слышали о блокчейне и раньше, но мы расскажем о нем еще раз — на тот случай, если вы что-то забыли. Технология блокчейн — это основа криптовалют. Блокчейн представляет собой публичный распределенный реестр, в котором регистрируются и хранятся все транзакции.

Его можно сравнить с банковской книжкой, где записаны все транзакции вашего аккаунта. Основное отличие заключается в том, что банковская книжка доступна только банку и владельцу. Она представляет собой конфиденциальный документ, так как содержит все транзакции, совершенные ее владельцем.

Технология блокчейн позволяет все участникам сети просматривать все транзакции. Любой пользователь может видеть, что кто-то проводит транзакцию, но никто не может определить участников транзакции. Кроме того, блокчейн использует криптографические методы, чтобы обеспечить необратимость транзакций после их совершения.

Поскольку блокчейн представляет собой распределенный реестр, это значит, что множество нод (компьютерных систем) совместно обрабатывают все данные. Чем больше компьютеров, или нод, в сети, тем безопаснее и надежнее блокчейн. Это также означает, что хакерам придется обратить каждую подтвержденную транзакцию в блокчейне, если они хотят взломать эту сеть.

Многие криптоэксперты считают, что с учетом системы безопасности блокчейна отменить все подтвержденные транзакции практически невозможно.

📂 Смарт-контракты

Из двух лидирующих криптовалют Ethereum первым применил смарт-контракты. Этот децентрализованный инструмент позволяет автоматизировать транзакции и устраняет потребность в посредниках. Сеть Ethereum позволяет разрабатывать приложения, способные работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а их характеристики может менять только их создатель.

Предположим, что вы хотите купить дом или другую собственность. Если вы используете смарт-контракт, вам не нужно постоянно связываться со своим брокером или юристом, чтобы проверить платежи и документы перед получением права на собственность. Вы можете установить определенные условия, при выполнении которых транзакция совершится автоматически. Например, если это разрешено законодательством, вы можете автоматически получить документы на собственность после совершения платежа — удобно, не так ли?

Смарт-контракты можно использовать не только для сделок с недвижимостью, но и для покупки автомобиля, сайтов электронной коммерции и многого другого. Особенно эффективны они будут в договорах, содержащих не регулируемые государством требования.

Ethereum и биткоин: в чем разница?

Теперь, когда вы узнали о технических аспектах, рыночных характеристиках и других важных особенностях обоих коинов, вам нужно решить, какой из них лучше всего отвечает вашим потребностям. Не будем ходить вокруг да около, и сразу поговорим о главных различиях Ethereum и биткоина.

💡Концепция

Биткоин был создан как инновационная платежная система. Проще говоря, это деньги, только цифровые. Ethereum — это своего рода топливо, которое приложения используют для выполнения различных задач. ETH можно использовать для платежей, но его программируемая сеть предусматривает гораздо больше возможностей.

☑️ Применение

Как мы уже сказали, программируемая система Ethereum позволяет разрабатывать децентрализованные приложения и использовать смарт-контракты. Криптовалюту также можно использовать для платежей и других денежных транзакций. Кроме того, этот актив ценен и обращаем.

Биткоин же был создан только для совершения платежей. Вы можете использовать биткоин, чтобы сохранить ценность своих средств в непредсказуемых экономических условиях, перевести деньги в другую страну, отправить подарки родным и близким, оплатить покупку, открыть свое дело, поддержать благотворительные организации и проекты, а также заработать деньги с помощью торговли криптовалютами.

Окончательный вердикт

Биткоин все еще превосходит тысячи остальных криптовалют в плане цены и рыночной капитализации. Благодаря своим платежным характеристикам BTC получает все более широкое распространение по всему миру. BTC отличается большей волатильностью по сравнению с ETH, поэтому он идеально подходит для инвесторов и предпринимателей.

С другой стороны, Ethereum предлагает неограниченные возможности благодаря своей программируемой системе. Как и BTC, Ethereum очень популярен на криптовалютном рынке в силу своей высокой ликвидности — это значит, что вы легко можете обменять его на любую валюту.

Обе криптовалюты обладают высокой ценностью, но у каждой есть свои сильные и слабые стороны. Мы надеемся, что после прочтения этой статьи вам будет легче определиться с выбором. Не можете решить? Войдите в свой аккаунт Paxful, купите биткоины или Ethereum у надежных трейдеров и посмотрите сами, что могут дать вам эти криптовалюты.

* Содержание этой статьи носит исключительно информационный характер. Данный текст не может использоваться в качестве консультации по инвестиционным, финансовым и другим вопросам, а также не является выражением позиции Paxful.