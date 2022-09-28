Что вы делаете первым делом, как только проснетесь? Многие наверняка ответят, что проверяют телефон. Сколь лайков получил мой пост, пока я спал? Чем занимаются мои друзья? А что там с моими видео на TikTok?

Конечно, сегодня социальные сети играют важную роль в нашей жизни. Они помогают нам поддерживать контакт с друзьями, узнавать о событиях в мире или просто “убивать время”. Если чего-то нет в соцсетях, есть ли оно вообще на самом деле? А если говорить серьезно, то вы, наверное, знаете, что влияние соцсетей на все сферы нашей жизни сильно возросло — так сильно, что теперь они могут даже влиять на цену криптовалюты.

Все началось с форумов, где пользователи обсуждали возможный потенциал криптовалют. Сейчас криптовалюты обосновались в самых популярных приложениях. Курс таких криптовалют, как биткоин (BTC) и Ethereum (ETH) достиг рекордных значений, поэтому можно смело предположить, что цифровые валюты будут и дальше набирать популярность.

Связь соцсетей с криптовалютной индустрией

Когда соцсети только начали развиваться, их пользователи не думали, что на контенте можно зарабатывать. Конечно, компании зарабатывали деньги, но сами пользователи не получали вознаграждения за свой труд и креативность. Именно поэтому создатели контента заинтересовались криптовалютой, ведь теперь у них появилась возможность получать компенсацию за свои усилия.

Перенесемся в настоящее время: теперь соцсети занимают прочные позиции в современном обществе. Сегодня они могут влиять на цену криптовалют, повышая ее или понижая. Дело в том, что они формируют образ криптовалют в глазах потребителей. Если этот образ привлекателен, цены растут. Если же отзывы о криптовалюте плохие, это может привести к падению цен. Иным словами, социальные сети могут влиять на настроение инвесторов. Если вы учтете такие факторы, как волатильность криптовалют и популярность Facebook, Instagram, Twitter и TikTok, то вы поймете, какое влияние социальные платформы могут оказывать на умы потребителей.

Сила тренда

В июле 2020 года произошел резкий скачок цены Dogecoin (DOGE), причиной которого стал тренд в TikTok. Пользователь jamezg97 загрузил одно из первых TikTok-видео для “накачки” Dogecoin, что привело к росту цены. Это был один из самых странных криптотрендов 2020 года, но он наглядно продемонстрировал силу соцсетей.

Еще один пример связан с компанией Tesla и ее основателем, Илоном Маском. В начале февраля 2021 года Tesla, компания по производству электромобилей и решений для хранения электрической энергии, объявила о покупке BTC на сумму 1,5 млрд USD. Согласно заявлению компании, эта покупка должна “обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств”. Tesla также сообщила о готовности принимать BTC в качестве оплаты за свои товары, став первым производителем автомобилей, принимающим криптовалюту.

После этого цена BTC взлетела и впервые достигла рекордной отметки в 44 000 USD. Илон Маск даже добавил “#bitcoin” к своему профилю на Twittere, что вызвало беспрецедентный ажиотаж на рынке. Как мы уже знаем, после этого курс биткоина достиг 58 000 USD и продолжил нас удивлять…пока Илон Маск снова не вмешался.

В какой-то момент благодаря этой покупке биткоинов Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Однако сейчас он уже не носит этот титул. А знаете почему? Он написал в Twittere, что цены BTC и ETH “кажутся слишком высокими”. После этого твита курс биткоина упал.

That said, BTC & ETH do seem high lol — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2021

Мы не можем утверждать, что этот твит был единственной причиной падения курса, но сложно поверить, что это было просто совпадением.

Мы привели два примера того, как соцсети могут влиять на настроение инвесторов и, следовательно, на цену криптовалют. Возможно, существовали и другие факторы, но соцсети имели решающее значение.

Самое главное

Итак, мы постарались показать, какой властью обладают соцсети. Однако стоит учитывать, что твиты или видео в TikTok вполне могут оказаться частью замысла по накручиванию цены криптовалют. В любом случае пришло время понять, что соцсети, независимо от качестве контента, имеют возможность влиять на рынок.

Мы верим, что социальные сети будут играть большую роль на последующих этапах развития криптовалют, так как они способствуют обучению и информированию населения. Тысячи пользователей создают контент, который помогает другим открыть для себя потенциал криптовалют и понять, насколько они полезны. В криптовалютной индустрии главное — это знание и обучение. В соцсетях очень много групп и каналов, которые были созданы именно с образовательной целью, и мы надеемся, что их станет еще больше.

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