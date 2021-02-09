Сделайте себе подарок на День влюбленных — присоединяйтесь к розыгрышу “Trade Your Heart Out” (Торгуйте от всего сердца) от Paxful, который заставит ваше сердце биться быстрее!

Заключите сделку на сумму не менее $25 в BTC, используя тег ValentinesDay , и получите шанс стать одним из 50 трейдеров, которые выиграют $100 в BTC. Торгуйте от всего сердца начиная с 14 февраля 2021 года (00:00) и до 20 февраля 2021 года (23:59) .

Чтобы участвовать в розыгрыше:

  • 👉 У вас должен быть аккаунт Paxful— вы всегда можете  создать его, если еще этого не сделали.
  • 💯 Вы должны пройти верификацию личности— это занимает всего лишь несколько минут!

Мы объявим 50 случайно выбранных победителей 23 февраля 2021.

День Св. Валентина не только для влюбленных пар — он также для тех, кто любит биткоин! 💘 Начните торговать сейчас и купите BTC по выгодной цене, пока вас не опередили!

Желаем удачи!

Победители розыгрыша

Вот 50 пользователей, которые получат BTC на сумму до 100 долларов:

Username BTC Prize Amount (in USD)
Ahafia123

AlivistaGuppy

Allotey

anwarusadat

AstuteLovebird278

AvidBuzzard930

BeatboyKing

Boluwadunsin

BornRich123

CristianJuri

Denniscrypto753

Enam35

exherog1

Fuseiniyussif

GAZAGOD

Glorybwoy741

Gulfam51214 

HabeebDC1232

HAK1

HarryC6

Hiddens

Ismcrypt

Jandeyhustle

Jay1990

JonesHarry

JoseLuis332574

Kayoro12

Lawrence5158

Lilreese300

Lootavanderous

Lyonbig

Maestro603

Mashalkhan2170

MatureBat157

mdmuzammil

Minghuisun

Moni_Ann111

MrDarkosburg

NewMurrelet645

PatrickBelton1

Philip7653

QuaintMarlin938

Sandra7727

Skinny420

SugaryBandfish88888888

Tmoney212

Trillion774

Veryhonesttreader

WilledRough934

yanggang

 $31.25

$71.24

$29.83

$49.73

$100.00

$68.97

$88.69

$30.03

$34.32

$95.01

$71.24

$32.69

$30.03

$25.08

$42.87

$100.00

$41.20

$27.55

$62.84

$100.00

$100.00

$100.00

$40.55

$100.00

$100.00

$50.00

$100.00

$25.26

$64.94

$95.00

$100.00

$27.55

$41.20

$100.00

$68.97

$29.84

$100.00

$95.00

$100.00

$100.00

$35.59

$50.00

$62.84

$95.01

$100.00

$84.47

$65.17

$51.40

$29.84

$100.00

*Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного на момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.

*Сотрудники, должностные лица и директора Paxful, а также все головные и дочерние компании, подразделения, филиалы, поставщики, типографы, дистрибьюторы и рекламные агентства (а также их иждивенцы, ближайшие члены семьи [родители, дети, братья, сестры, супруги]) и лица, проживающие на той же жилплощади (независимо от того, являются ли они родственниками или нет), не имеют права участвовать или побеждать в данном розыгрыше.