Сделайте себе подарок на День влюбленных — присоединяйтесь к розыгрышу “Trade Your Heart Out” (Торгуйте от всего сердца) от Paxful, который заставит ваше сердце биться быстрее!

Заключите сделку на сумму не менее $25 в BTC, используя тег ValentinesDay , и получите шанс стать одним из 50 трейдеров, которые выиграют $100 в BTC. Торгуйте от всего сердца начиная с 14 февраля 2021 года (00:00) и до 20 февраля 2021 года (23:59) .

Чтобы участвовать в розыгрыше:

👉 У вас должен быть аккаунт Paxful — вы всегда можете создать его, если еще этого не сделали.

— вы всегда можете создать его, если еще этого не сделали. 💯 Вы должны пройти верификацию личности— это занимает всего лишь несколько минут!

Мы объявим 50 случайно выбранных победителей 23 февраля 2021.

День Св. Валентина не только для влюбленных пар — он также для тех, кто любит биткоин! 💘 Начните торговать сейчас и купите BTC по выгодной цене, пока вас не опередили!

Желаем удачи!

Победители розыгрыша

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*Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного на момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.

*Сотрудники, должностные лица и директора Paxful, а также все головные и дочерние компании, подразделения, филиалы, поставщики, типографы, дистрибьюторы и рекламные агентства (а также их иждивенцы, ближайшие члены семьи [родители, дети, братья, сестры, супруги]) и лица, проживающие на той же жилплощади (независимо от того, являются ли они родственниками или нет), не имеют права участвовать или побеждать в данном розыгрыше.