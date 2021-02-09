Сделайте себе подарок на День влюбленных — присоединяйтесь к розыгрышу “Trade Your Heart Out” (Торгуйте от всего сердца) от Paxful, который заставит ваше сердце биться быстрее!
Заключите сделку на сумму не менее $25 в BTC, используя тег ValentinesDay , и получите шанс стать одним из 50 трейдеров, которые выиграют $100 в BTC. Торгуйте от всего сердца начиная с 14 февраля 2021 года (00:00) и до 20 февраля 2021 года (23:59) .
Чтобы участвовать в розыгрыше:
- 👉 У вас должен быть аккаунт Paxful— вы всегда можете создать его, если еще этого не сделали.
- 💯 Вы должны пройти верификацию личности— это занимает всего лишь несколько минут!
Мы объявим 50 случайно выбранных победителей 23 февраля 2021.
День Св. Валентина не только для влюбленных пар — он также для тех, кто любит биткоин! 💘 Начните торговать сейчас и купите BTC по выгодной цене, пока вас не опередили!
Желаем удачи!
Победители розыгрыша
|Username
|BTC Prize Amount (in USD)
|Ahafia123
AlivistaGuppy
Allotey
anwarusadat
AstuteLovebird278
AvidBuzzard930
BeatboyKing
Boluwadunsin
BornRich123
CristianJuri
Denniscrypto753
Enam35
exherog1
Fuseiniyussif
GAZAGOD
Glorybwoy741
Gulfam51214
HabeebDC1232
HAK1
HarryC6
Hiddens
Ismcrypt
Jandeyhustle
Jay1990
JonesHarry
JoseLuis332574
Kayoro12
Lawrence5158
Lilreese300
Lootavanderous
Lyonbig
Maestro603
Mashalkhan2170
MatureBat157
mdmuzammil
Minghuisun
Moni_Ann111
MrDarkosburg
NewMurrelet645
PatrickBelton1
Philip7653
QuaintMarlin938
Sandra7727
Skinny420
SugaryBandfish88888888
Tmoney212
Trillion774
Veryhonesttreader
WilledRough934
yanggang
|$31.25
$71.24
$29.83
$49.73
$100.00
$68.97
$88.69
$30.03
$34.32
$95.01
$71.24
$32.69
$30.03
$25.08
$42.87
$100.00
$41.20
$27.55
$62.84
$100.00
$100.00
$100.00
$40.55
$100.00
$100.00
$50.00
$100.00
$25.26
$64.94
$95.00
$100.00
$27.55
$41.20
$100.00
$68.97
$29.84
$100.00
$95.00
$100.00
$100.00
$35.59
$50.00
$62.84
$95.01
$100.00
$84.47
$65.17
$51.40
$29.84
$100.00
*Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного на момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.
*Сотрудники, должностные лица и директора Paxful, а также все головные и дочерние компании, подразделения, филиалы, поставщики, типографы, дистрибьюторы и рекламные агентства (а также их иждивенцы, ближайшие члены семьи [родители, дети, братья, сестры, супруги]) и лица, проживающие на той же жилплощади (независимо от того, являются ли они родственниками или нет), не имеют права участвовать или побеждать в данном розыгрыше.
Вот 50 пользователей, которые получат BTC на сумму до 100 долларов: