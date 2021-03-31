С наступающей Пасхой! Заработайте немного денег, приняв участие в Пасхалке от Paxful.

Все, что вам нужно сделать — это правильно ответить на один из вопросов, спрятанных в яйце. Мы выберем 12 победителей, которые получат 20 USD в биткоинах. Розыгрыш проводится со 2 апреля 2021 года (00:00 EST) по 4 апреля 2021 года (23:59 EST) — не опоздайте!

Чтобы принять участие в розыгрыше:

🥚 Нажмите на яйцо, чтобы увидеть вопрос

📸 Сделайте скриншот вопроса

👉 Опубликуйте свой ответ в твите или комментарии вместе со скриншотом

#️⃣ Не забудьте отметить нас и добавить хештег #LetsGetCracking

Мы объявим имена 12 победителей 6 апреля 2021 года и отправим им личное сообщение в Facebook, Twitter или Instagram. Не забудьте подписаться на все наши страницы в соцсетях:

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Выигрыш победителей будет отправлен на их кошельки Paxful, поэтому создайте аккаунт Paxful, если хотите участвовать в этом розыгрыше.

Сможете ответить на вопросы нашей Пасхалки? Проверьте свои знания о криптовалюте и отпразднуйте Пасху вместе с нами! #LetsGetCracking Поздравляем всех с праздником! 🐰

*Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного в момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.

Сотрудники, должностные лица и директора Paxful, а также все головные и дочерние компании, подразделения, филиалы, поставщики, типографы, дистрибьюторы и рекламные агентства (а также их иждивенцы, ближайшие члены семьи [родители, дети, братья, сестры, супруги]) и лица, проживающие на той же жилплощади (независимо от того, являются ли они родственниками или нет), не имеют права участвовать или побеждать в данном розыгрыше.