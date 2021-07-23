Олимпийские игры в Токио открываются после целого года ожидания! Если вы любите не только криптовалюту, но и спорт, вы можете отпраздновать это долгожданное событие, приняв участие в розыгрыше биткоинов (BTC).

Участвуйте в розыгрыше #Olympics2021 от Paxful с 00:00 (EST) 23 июля 2021 года по 23:59 4 августа 2021 года, чтобы выиграть биткоины на сумму 50 USD. Условия очень просты! Сделайте следующее под нашим постом в соцсетях:

🏋️‍♂️ Напишите в комментариях свой любимый олимпийский вид спорта

🙋‍♂️ Отметьте друга

Мы объявим имена трех победителей 9 августа 2021 года и свяжемся с ними через личные сообщения в Facebook, Twitter или Instagram, чтобы сообщить о выигрыше.

Пусть начнутся игры!

*Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного в момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.

*Сотрудники, должностные лица и директора Paxful, а также все головные и дочерние компании, подразделения, филиалы, поставщики, типографы, дистрибьюторы и рекламные агентства (а также их иждивенцы, ближайшие члены семьи [родители, дети, братья, сестры, супруги]) и лица, проживающие на той же жилплощади (независимо от того, являются ли они родственниками или нет), не имеют права участвовать или побеждать в данном розыгрыше.