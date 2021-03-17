Как бы вы охарактеризовали женщин в вашей жизни? Вдохновляющие, уверенные, проницательные, прекрасные, искренние — все это лишь малая часть того, что можно сказать об окружающих нас женщинах.

Примите участие в акции Месяц женской истории вместе с нами, чтобы отдать должное вкладу женщин в развитие современного общества. Paxful проводит розыгрыш #WhoIsShe с 23 марта 2021 года (00:00 EST) по 29 марта 2021 года (23:59 EST), где вы можете выиграть $100 в BTC для себя и той женщины, которая вас вдохновляет.

Чтобы принять участие в розыгрыше:

👩 Отметьте женщину, которая вас вдохновляет

✅ У вас обоих должен быть аккаунт Paxful

#️⃣ Используйте хештеги #WhoIsShe и # WomensHistoryMonth

Мы объявим имена 10 случайно выбранных победителей 31 марта 2021 года. Победители получат от нас личное сообщение в Twitter, Facebook или Instagram. Обратите внимание, чтоб выигрыш победителей будет отправлен на их кошельки Paxful, поэтому создайте аккаунт Paxful, если хотите участвовать в этом розыгрыше.

Мы верим, что сегодняшние девушки-мечтательницы завтра могут стать успешными женщинами. Давайте отдадим должное всем женщинам и чудесам, которые они творят! Paxful делает все возможное, чтобы вдохновлять, мотивировать и поддерживать женщин во всем мире.

С месяцем женской истории!

*Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного в момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.

Сотрудники, должностные лица и директора Paxful, а также все головные и дочерние компании, подразделения, филиалы, поставщики, типографы, дистрибьюторы и рекламные агентства (а также их иждивенцы, ближайшие члены семьи [родители, дети, братья, сестры, супруги]) и лица, проживающие на той же жилплощади (независимо от того, являются ли они родственниками или нет), не имеют права участвовать или побеждать в данном розыгрыше.