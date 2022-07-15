В июле Paxful исполняется семь лет, и мы хотим это отпраздновать! Вы можете выиграть эксклюзивную продукцию Paxful, приняв участие в нашем розыгрыше. Конкурс будет проходить с 00:00 (EST) 15 июля по 23:59 (EST) 19 июля — не упустите эту возможность!

Чтобы принять участие, вам нужно рассказать, как вы начали свое знакомство с биткоином. Поделитесь своим опытом в комментариях, используя хештег #MyBitcoinStory, и не забудьте указать свое имя пользователя на Paxful. Мы выберем пять лучших историй и поделимся ими на наших страницах в соцсетях. Мы свяжемся с победителями через личные сообщения на той платформе, которую они использовали для участия в розыгрыше.

Ждем ваши истории! Желаем удачи!