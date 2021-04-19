Нет ничего увлекательнее, чем искать сокровища! Поэтому мы выбрали именно этот способ, чтобы сообщить вам о новой криптовалюте на Paxful.

Да-да, вы все правильно поняли: Paxful теперь поддерживает новую криптовалюту, и те 25 счастливчиков, которые угадают ее название, получат подарки! Подсказки будут на наших страницах в соцсетях, поэтому смотрите в оба!

Чтобы принять участие, вам понадобится верифицированный аккаунт Paxful, внимательность и детективные навыки. С 00:00 (EST) 19 апреля по 23:59 (EST) 21 апреля напишите свой вариант в комментариях под постом, посвященным этой акции, — возможно, именно вы станете одним из 25 победителей, которые получат 200 USD в этой новой криптовалюте!* Вы можете написать как полное, так и сокращенное название криптовалюты.

Пишите свои догадки в любой из соцсетей:

Facebook

Международный аккаунт Paxful – https://www.facebook.com/paxful/

Paxful Латинская Америка – https://www.facebook.com/paxful.LATAM

Paxful Россия – https://www.facebook.com/Paxful.RU

Twitter

Международный аккаунт Paxful – https://twitter.com/paxful

Paxful Латинская Америка – https://twitter.com/paxful_LATAM

Paxful Россия – https://twitter.com/Paxful_RU

Paxful Индия – https://twitter.com/paxful_India

Instagram

Международный аккаунт Paxful – https://www.instagram.com/paxful/

Paxful Латинская Америка – https://www.instagram.com/paxful_latam/

Paxful Россия – https://www.instagram.com/paxful_ru/

Новая криптовалюта теперь на Paxful — надеемся, что вы тоже этому рады! Желаем удачи, и пусть вам повезет!

Победители розыгрыша

Вот 25 пользователей, которые получат ETH на сумму 200 долларов:

Jesus UR

Bryan Javier Pilligua

yorbis10

niharika98437

Jeflebon

albertorestrep

MwendaNjue

Marcela Acevedo

Matias Cangi

aprendiendoaemprender_oficial

germanariasrubio

@XtianCrypto

@DarioSanabria0

aniltrehan23

andriuxcolling

Gastón Szpikowski

Ranjana Thakur

ANTIDOTE_TECH

angeluhxr

Aniketw1551

Sreshth

iApoorvAgarwal

Vaibhvtweets

harshit_gadoya

Goldmananand

*Сумма приза в криптовалюте определяется на основании курса, действительного на момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.