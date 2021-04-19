Нет ничего увлекательнее, чем искать сокровища! Поэтому мы выбрали именно этот способ, чтобы сообщить вам о новой криптовалюте на Paxful.
Да-да, вы все правильно поняли: Paxful теперь поддерживает новую криптовалюту, и те 25 счастливчиков, которые угадают ее название, получат подарки! Подсказки будут на наших страницах в соцсетях, поэтому смотрите в оба!
Чтобы принять участие, вам понадобится верифицированный аккаунт Paxful, внимательность и детективные навыки. С 00:00 (EST) 19 апреля по 23:59 (EST) 21 апреля напишите свой вариант в комментариях под постом, посвященным этой акции, — возможно, именно вы станете одним из 25 победителей, которые получат 200 USD в этой новой криптовалюте!* Вы можете написать как полное, так и сокращенное название криптовалюты.
Пишите свои догадки в любой из соцсетей:
- Международный аккаунт Paxful – https://www.facebook.com/paxful/
- Paxful Латинская Америка – https://www.facebook.com/paxful.LATAM
- Paxful Россия – https://www.facebook.com/Paxful.RU
- Международный аккаунт Paxful – https://twitter.com/paxful
- Paxful Латинская Америка – https://twitter.com/paxful_LATAM
- Paxful Россия – https://twitter.com/Paxful_RU
- Paxful Индия – https://twitter.com/paxful_India
- Международный аккаунт Paxful – https://www.instagram.com/paxful/
- Paxful Латинская Америка – https://www.instagram.com/paxful_latam/
- Paxful Россия – https://www.instagram.com/paxful_ru/
Новая криптовалюта теперь на Paxful — надеемся, что вы тоже этому рады! Желаем удачи, и пусть вам повезет!
Победители розыгрыша
Вот 25 пользователей, которые получат ETH на сумму 200 долларов:
Jesus UR
Bryan Javier Pilligua
yorbis10
niharika98437
Jeflebon
albertorestrep
MwendaNjue
Marcela Acevedo
Matias Cangi
aprendiendoaemprender_oficial
germanariasrubio
@XtianCrypto
@DarioSanabria0
aniltrehan23
andriuxcolling
Gastón Szpikowski
Ranjana Thakur
ANTIDOTE_TECH
angeluhxr
Aniketw1551
Sreshth
iApoorvAgarwal
Vaibhvtweets
harshit_gadoya
Goldmananand
*Сумма приза в криптовалюте определяется на основании курса, действительного на момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.