Ведущая биткоин-платформа празднует свое пятилетие и раскрывает данные об объеме сделок на ключевых рынках

19 декабря 2019 года — Сегодня Paxful, пиринговая биткоин-платформа с мировым именем, опубликовала данные по объему сделок за 2019 год. Вслед за сообщением о ноябрьском пике, когда объем пиринговых сделок с биткоинами составил почти 30 миллионов долларов США, компания поделилась информацией о ключевых рынках и общих показателях роста, начиная с самого основания платформы в 2015 году.

Сообщается, что децентрализованная система Paxful позволяет покупать и продавать биткоины (BTC) за большинство фиатных валют с использованием таких способов оплаты, как подарочные карты, банковские переводы и онлайн-кошельки. С момента основания компании список доступных способов оплаты расширился, и теперь пользователи могут выбирать из более 350 вариантов для покупки и продажи биткоинов.

Благодаря росту популярности криптовалюты компания Paxful добилась больших успехов за несколько лет своего существования. В 2015 году объем сделок на платформе составил 5,9 млн долларов США. Этот показатель увеличивался каждый год по крайней мере на 25%. К концу 2017 года компания сообщила, что объем сделок составил более 500 млн долларов США, а в 2019 году он увеличился втрое, достигнув 1,6 млрд долларов США. Кроме того, за последний год на платформе был создан 1 миллион новых кошельков. Если учесть, что в 2015 году было создано 97 000 кошельков, то прогресс очевиден. Недавно компания Paxful упомянула, что на платформе зарегистрировано более 3 миллионов кошельков.

“Сначала мы были платежным оператором для традиционных поставщиков. Наше решение прекрасно подошло для тех поставщиков, с которыми мы тогда работали, но покупка биткоинов все еще была сложным процессом, — говорит Артур Шабак, директор и соучредитель Paxful. — Мы поняли, что пиринговое финансирование находится еще на этапе зарождения, и поэтому решили кое-что предпринять в этом направлении. Так появился Paxful. Кто бы мог подумать, что в 2020 году мы будем отмечать пятилетие нашей компании и что у нас будет 200 сотрудников в четырех международных офисах, которые вместе работают над созданием пиринговой платформы для пользователей всего мира!”

В 2019 году рост объема сделок наблюдался и на развивающихся рынках. Согласно полученным данным, активнее всего на платформе торгуют пользователи из Ганы, Индии и Нигерии. Только в Гане число новых пользователей составило 33 000 за прошедший год. Объем сделок на новых рынках также растет: Гонконг сообщает о годовом росте в 132% с 2018 года, во Вьетнаме он составляет 200%, а в Индонезии — целых 400%.

По мере того как люди лучше понимают практичность и удобство биткоинов и начинают чаще использовать их в повседневной жизни, криптовалюта укрепляет свои позиции во всем мире. Цифровые валюты позволяют жителям Европы, Африки и Азии приобщиться к финансовой свободе и более эффективно использовать свои средства, в то время как пиринговое финансирование предлагает решение вопросов ликвидности для целых стран.

“Сегодня через пиринговые транзакции мы трансформируем всю систему личных финансов. Я помню, как, будучи бездомным в Нью-Йорке, помогал одной матери-одиночке купить ее первый биткоин. Она даже не знала, как скопировать и вставить биткоин-адрес, — вспоминает Рэй Юсеф, исполнительный директор и соучредитель Paxful. — Наша миссия — помогать “маленьким людям”, а это значит, что при разработке нашего продукта мы всегда должны думать о них. Мы делаем все возможное, чтобы в скором будущем каждый человек на нашей планете получил финансовую свободу”.

Сатоши Накамото сказал, что пиринговые электронные деньги и децентрализация — это будущее финансовой системы. Цифровые валюты становятся частью повседневной жизни, а люди все больше узнают о биткоинах и понимают, что пиринговые финансы — это способ преодолеть ограничения, навязанные правительствами или контрольными органами. В таких обстоятельствах дальнейший рост биткоина неизбежен.