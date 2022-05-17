В декабре 2021 года цена биткоина достигла исторического максимума в 68 789,63 USD. Эти цифры поистине впечатляют, но стоит помнить, что им предшествовали периоды взлетов и падений. Биткоин (BTC) с успехом демонстрирует всему миру свой потенциал и быстро укрепляет свои позиции в финансовой индустрии.

Но так было не всегда: раньше мы и предположить не могли, что цена биткоина достигнет таких высот. Давайте посмотрим, сколько стоил биткоин на момент его появления, как его курс менялся с течением времени и на какой отметке он находится сейчас. Интересно будет посмотреть, как развитие биткоина на протяжении этих лет повлияло на текущую ценность криптовалюты.

Источник: CoinGecko

Появление и начальный этап роста

(2008-2013 гг.)

Сначала идея криптовалюты была воспринята обществом с большим недоверием. Днем создания биткоина можно считать 31 октября 2008 года, когда анонимный пользователь по имени Сатоши Накамото зарегистрировал домен Bitcoin.org и опубликовал техническую документацию биткоина.

В 2009 году был сгенерирован “Первичный блок” — самый первый блок в блокчейне биткоин. В тот момент код первых 50 BTC не позволял тратить валюту. Однако в тот же год на сайте New Liberty Standard был установлен курс биткоина, который составил 1 доллар США за 2300,03 BTC.

Два года спустя курс биткоина к доллару составил 1:1. В течение последующих четырех месяцев курс биткоина повысился до 31,91 USD за 1 BTC. К сожалению, этот рост не продлился долго: через несколько дней цена биткоина снизилась до 10,25 USD. Именно тогда о биткоине начали говорить как о слишком волатильной валюте.

В 2012 года после добычи первых 210 000 блоков произошел первый халвинг биткоина. Если раньше майнеры получали вознаграждение в размере 50 BTC, после этого они стали получать 25 BTC. Что касается владельцев коинов, они получили выгоду от своих инвестиций, ведь в апреле 2013 года цена биткоина достигла 200 USD.

Немного позже в том же году сайт Silk Road — цифровой черный рынок — был закрыт властями. Во время операции было изъято более 26 000 BTC, и цена биткоина упала с 139 USD до 109 USD.

Ноябрь 2013 года оказался очень непредсказуемым: курс биткоина достиг 1000 USD, что равнялось ценности золота. Такой подъем был недолгим: цена биткоина снова упала до 600 USD и держалась на этом уровне в течение нескольких месяцев.

Становление и развитие

(2014-2016 гг.)

На шестом году существования биткоина случилось важное событие: компания Microsoft начала принимать платежи в биткоинах. Она стала первой в череде других крупных компаний, которые стали использовать эту криптовалюту в качестве способа оплаты.

В это время резких скачков курса не происходило, и цена биткоина оставалась стабильной на протяжении двух лет. Это помогло улучшить репутацию биткоина и продемонстрировало пользователям его возможности.

В 2016 года произошел второй халвинг биткоина: вместо 25 BTC майнеры стали получать 12,5 BTC.

Ценовая динамика BTC с 1 января 2014 г. по 30 декабря 2016 г.

Источник: CoinGecko

Предварительная динамика

(2017-2019 гг.)

В начале 2017 года у владельцев биткоинов появился повод для радости, ведь 2 января цена биткоина снова превысила 1000 USD. Многим показалось это подозрительным, ведь за несколько месяцев до этого биткоин переживал упадок, а теперь достиг максимального значения.

В июне 2017 года курс биткоина впервые достиг отметки в 3000 USD. Это случилось в тот период, когда на первый план вышли вопросы масштабируемости. Возможно, это было связано со стремлением пользователей найти биткоину более широкое применение в повседневной жизни.

Это предположение оказалось верным, несмотря на некоторые разногласия между криптоэнтузиастами. В сентябре курс биткоина составил 5000 USD за BTC. После этого в связи с волатильностью он снова снизился до 3000 USD, прежде чем пойти вверх.

Такая волатильность была вызвана запретом Китая на использование криптовалюты для совершения транзакций и переводов. В это же время директор JPMorgan Chase Джейми Даймон раскритиковал биткоин, что также не лучшим образом отразилось на цене криптовалюты.

Но в конце концов все это оказалось неважным. В ноябре 2017 года курс биткоина перевалил за 10 000 USD и достиг 11 000 USD. В декабре этого же года цена биткоина достигла рекордных значений: теперь 1 BTC стоил 20 000 USD. К сожалению, такой подъем был кратковременным, и вскоре курс снова понизился до 13 000 USD.

Однако цена биткоина не могла постоянно расти так, как в 2017 году. В начале 2018 года она упала до 10 000 USD из-за страхов, неуверенности и сомнений, царящих на криптовалютном рынке.

В этом же году Facebook также запретил рекламу криптовалют и первичых предложений коинов на своей платформе. На курс также негативно повлияли слухи о намерениях Южной Кореи запретить использование криптовалюты, а также ужесточение наложенных ограничений в Китае.

Так продолжалось на протяжении всего 2018 года, и минимальная цена биткоина в этом году составила 5868 USD. Однако падение цены длилось недолго: в 2019 году курс биткоина начал медленно, но верно подниматься, и в июне достиг 12 024,08 USD.

Ценовая динамика BTC с 1 января 2017 г. по 30 декабря 2019 г.

Источник: CoinGecko

Рекордный рост

(2020 г.-настоящее время)

В начале 2020 года — до пандемии коронавируса — многие выражали неуверенность по поводу курса биткоина. Пандемия отрицательно повлияла на все сферы нашей жизни, и биткоин не стал исключением: в марте 2020 года его курс составил 6483,72 USD за BTC.

К счастью для держателей коинов, это продолжалось недолго. Начиная с марта стоимость биткоина начала резко расти. В декабре 2020 года BTC стоил 28 768,44 USD, а в марте 2021 года — 58 734,48 USD.

К середине апреля цена BTC превысила 63 000 USD — рекордную на тот момент сумму. Однако ценовой пик был все еще впереди.

В июне курс BTC немного снизился до 35 945 USD, но в августе снова поднялся до 47 663,02 USD. В ноябре 2021 года после непродолжительного спада он достиг максимального значения за всю историю существования биткоина — 68 789,63 USD.

Ценовая динамика BTC с 1 января 2020 г. по 21 декабря 2021 г.

Источник: CoinGecko

Прогнозы

На конец 2021 года стоимость биткоина не слишком отклонялась от отметки в 48 000 USD, что, конечно, сильно отличалось от пикового значения. Отсюда вопрос: что же ожидает биткоин в 2022 году?

Криптотрейдеры должны обладать терпением. За недолгую историю своего существования курс биткоина поднимался, падал, снова поднимался до рекордных значений — и все это в течение короткого периода времени.

Однако чем больше мы узнаем о криптовалютах, тем лучше мы понимаем, что не стоит выводить свои средства сразу же, как только курс криптовалюты идет вниз. За 10 лет мы видели, что за падением цены часто следует взлет.

В любом случае лучшей стратегией для новичков и опытных пользователей будет изучение информации. Это поможет вам определиться и принимать самостоятельные решения. Будьте осмотрительны, наблюдайте за динамикой цен на криптовалюту и узнайте, что следует делать при скачках курса.