Помимо партнерства с фондом Built with Bitcoin и Bitcoin Argentina< мы также рады объявить о запуске проекта Школы и биткоин — программы, в рамках которой ученики 40 аргентинских школ смогут больше узнать о биткоине.

Мы верим, что образование может способствовать распространению биткоина по всему миру. Чтобы достичь этой цели, мы готовы предоставить учителям, ученикам и учебным учреждениям образовательные ресурсы, которые помогут им расширить свое представление о биткоине и обрести желанную финансовую независимость.

“Образование — это импульс, способный вызвать следующую волну распространения биткоина по всему миру. Вместе с Bitcoin Argentina и фондом Built with Bitcoin мы рады поддержать инициативу, которая уделяет особое внимание молодому поколению, и помогает узнать больше о потенциале биткоина в качестве пирингового финансового инструмента. Мы проходим этап трансформации, и биткоин указывает нам путь к успешному финансовому будущему”. – Рэй Юсеф, директор и учредитель Paxful

“Для нас большая честь принимать участие в проекте “Школы и биткоин” вместе с Bitcoin Argentina и Paxful. Образование и доступность финансовых услуг всегда были неотъемлемой частью миссии фода Built with Bitcoin. Мы надеемся, что с помощью этой инициативы мы сможем помочь многим жителям Аргентины, повысив их финансовую грамотность”. – Юсуф Нессари, руководитель отдела благотворительности, фонд Built with Bitcoin

“Мы гордимся тем, что у нас есть возможность представлять этот уникальный образовательный проект в нашей стране. Мы хотим, чтобы ученики поняли преимущества и возможности криптовалютной технологии и ознакомились с инструментами криптоэкономики, которые они потом смогут разумно использовать. Мы также заинтересованы в повышении квалификации наших учителей и образовательных учреждений, поскольку им тоже следует знать об этих концепциях. Данная программа также предусматривает совместную разработку педагогических материалов для поддержки различных инициатив и предложений, которые могут появляться в ходе работы над проектом”. – Хавьер Мадариага, испольнительный директор Bitcoin Argentina

“Это долгосрочный проект, направленный на образование и обучение молодых аргентинцев в контексте этой технологической трансформации и связанных с ней проблем. К участию приглашаются все средние школы”. – Химеа Валлоне, координатор организационного развития Bitcoin Argentina

Мы надеемся, что благодаря этому партнерству больше людей смогут увидеть, как биткоин помогает молодому поколению достигать новых высот и становится средством обретения финансовой свободы для 100% населения.