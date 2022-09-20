В конце 2020 года мы не только увидели, как растет курс биткоина, но и узнали, что PayPal теперь поддерживает различные криптовалюты на своей платформе. Для миллионов пользователей по всему миру это означает то, что криптовалютная индустрия теперь может получить всеобщее признание.

Однако если говорить об удобстве использования цифровых валют, что отличает этого финансового гиганта от других криптоплатформ? Стоит ли покупать BTC на Paypal, или все-таки лучше покупать биткоины на Paxful? Давайте найдем ответ на этот вопрос.

Стоит ли покупать криптовалюту на PayPal?

Когда речь заходит о финансах, необходимо учитывать множество факторов. Если вы не можете решить, стоит ли вам покупать, продавать или удерживать BTC с помощью этого нового участника рынка или довериться уже известным платформам, таким как Paxful, мы расскажем вам об их преимуществах и недостатках и поможем определиться.

Сначала поговорим о преимуществах…

✔︎ Создание аккаунта бесплатно. Регистрация на PayPal, как и в случае с другими мобильными кошельками, не будет вам ничего стоить. Вам просто нужно предоставить необходимую информацию и пройти регистрацию.

✔︎ PayPal поддерживает разные криптовалюты. На данный момент PayPal поддерживает четыре криптовалюты: биткоин (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC). Если вы хотите торговать разными криптовалютами, то это хорошая новость.

✔︎ Вы можете покупать криптовалюту, используя свой аккаунт PayPal. Вы можете купить доли BTC с помощью баланса PayPal Cash или Cash Plus, а также дебетовой или кредитной карты, привязанной к вашему аккаунту PayPal.

✔︎ Ваш доход от продажи криптовалют будет автоматически зачислен на ваш аккаунт PayPal. Вы можете использовать эти средства как обычно или вывести их на свою дебетовую карту или банковский счет, привязанные к аккаунту PayPal.

✔︎ Вы можете купить долю BTC даже на 1 USD. Несмотря на то что курс криптовалют растет, вам не понадобятся тысячи долларов, чтобы начать торговать. Начните с малого, и постепенно вы сможете заключать сделки на более крупные суммы.

✔︎ PayPal — это известный и надежный поставщик финансовых услуг. В настоящее время компания обслуживает более 300 миллионов пользователей по всему миру. Если он начнет предоставлять криптовалютные услуги, то миллионы пользователей получат доступ к биткоину и другим цифровым валютам.

Все это звучит многообещающе, но использование PayPal для криптовалютных сделок не лишено недостатков.

Почему не стоит покупать криптовалюту на PayPal?

✘ Криптовалютные услуги на PayPal доступны только жителям США. Только жители США (за исключением Гавайев) могут покупать и продавать криптовалюту. Если вы живете в другой стране, возможно, вам стоит выбрать местную криптобиржу.

✘ Вы не можете использовать криптовалюту для отправки средств или платежей через PayPal. Платформа пока не поддерживает покупки и переводы с использованием криптовалютного баланса. Чтобы использовать криптовалюту для платежей, вам нужно продать ее и конвертировать в USD на PayPal, что довольно неудобно, особенно если вы часто пользуетесь криптовалютой.

✘ PayPal предлагает только 3 способа для покупки BTC. Вы можете использовать PayPal Cash, PayPal Cash Plus, а также дебетовую карту или банковский счет, привязанные к вашему аккаунту Paypal. Если вы новый пользователь, вам стоит сначала побольше узнать о платформе, чтобы сделать правильный выбор.

✘ Вы не можете переводить криптовалюту на другие кошельки. Это существенный недостаток для многих криптоэнтузиастов. Пока что вся криптовалюта, купленная на PayPal, остается на PayPal, а не на вашем криптовалютном кошельке. Кроме того, вы не можете перевести на свой кошелек PayPal криптовалюту, купленную за пределами платформы.

✘ PayPal не поддерживает пиринговую торговлю. По крайней мере, “на данный момент”. Вы не можете покупать криптовалюту у ваших друзей, которые не являются пользователями Paypal, с помощью своего криптовалютного баланса. Как мы уже говорили, вам нужно сначала продать средства и конвертировать их в USD на PayPal.

✘ У вас не будет закрытого ключа. Поскольку вы будете покупать, продавать и хранить криптовалюту на централизованной платформе, у вас не будет возможности управлять своими закрытыми ключами. Чтобы получить доступ к своим биткоинам, вам нужно будет сначала зайти в свой аккаунт.

Итак, стоит ли использовать PayPal для покупки криптовалюты? Решение за вами. Если вы живете в США, давно пользуетесь PayPal и хотите использовать свой аккаунт для покупки BTC, BCH, LTC или ETH, это может быть неплохим вариантом для начала.

Почему стоит покупать биткоины на Paxful?

Если вы живете на Гавайях или в другой стране и хотите приобрести биткоины, вы можете выбрать для этой цели Paxful. В этом случае вам не придется переживать из-за вышеперечисленных недостатков. Вы сможете оценить вс преимущества нашей платформы:

Минимальные комиссии — на Paxful вы можете покупать доли биткоина с минимальной комиссией (или вообще без комиссии).

— на Paxful вы можете покупать доли биткоина с минимальной комиссией (или вообще без комиссии). Доступность — Вы можете покупать и продавать биткоины и другую криптовалюту пользователям в вашей стране или жителям других стран, а также в любое время выводить свои средства.

— Вы можете покупать и продавать биткоины и другую криптовалюту пользователям в вашей стране или жителям других стран, а также в любое время выводить свои средства. Удобство — Криптовалютный рынок работает без перерывов, поэтому вы в любое время можете получить доступ к своему биткоин-кошельку со своего смартфона. Paxful предлагает более 350 способов для покупки биткоина, включая самые распространенные способы оплаты в той или иной стране.

— Криптовалютный рынок работает без перерывов, поэтому вы в любое время можете получить доступ к своему биткоин-кошельку со своего смартфона. Paxful предлагает для покупки биткоина, включая самые распространенные способы оплаты в той или иной стране. Безопасность — На Paxful все пользователи должны проходить верификацию в соответствии с политикой KYC (“Знай своего клиента”), что позволяет защитить вас и ваши средства от мошенников. Это очень важно, так как вы торгуете с пользователями из разных стран.

— На Paxful все пользователи должны проходить верификацию в соответствии с политикой KYC (“Знай своего клиента”), что позволяет защитить вас и ваши средства от мошенников. Это очень важно, так как вы торгуете с пользователями из разных стран. Отличные возможности — По мере развития криптоиндустрии у вас будет появляться все больше финансовых возможностей. Paxful — это платформа, где вы можете заключать выгодные сделки с другими трейдерами и устанавливать деловые связи на местном и международном уровне.

Если Paxful еще не доступен в вашем регионе, не переживайте — просто учтите все эти факторы при выборе местной криптоплатформы.

Вы готовы начать или продолжить свой путь в криптовалютном мире? Главный вопрос: выберете ли вы новые криптовалютные продукты PayPal или предпочтете купить биткоины на Paxful, используя PayPal?

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