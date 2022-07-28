Переезд в другую страну никогда не бывает простым. Обычные финансовые институты не делают ничего, чтобы облегчить жизнь иммигрантов, поэтому люди, которые хотят улучшить свое положение, сталкиваются со многими проблемами.

К счастью, биткоин (BTC) продемонстрировал свою эффективность и способность помогать людям, а не рынку.

Почему иммигрантам стоит использовать биткоин?

Почему же стоит использовать биткоин? Разве нет других решений?

Биткоин идеально подходит для иммигрантов в силу своих характеристик. Биткоин позволяет людям использовать свои средства по своему усмотрению и не зависеть от традиционных банковских институтов. Любой может зарегистрироваться на Paxful со своего телефона и сразу начать покупать биткоины.

Это и есть одно из достоинств биткоина — его доступность. Биткоин не создает иммигрантам ненужных препятствий, а наоборот, устраняет их и предоставляет свободный доступ к денежным активам.

Еще одно его преимущество — надстройка на блокчейне биткоин, которая называется сеть Lightning. С помощью этой функции пользователи могут совершать более быстрые и дешевые биткоин-транзакции.

Мы можем назвать пять причин, почему иммигранты должны обратить свое внимание на биткоин.

Быстрые и простые переводы

Многие иммигранты стараются финансово поддерживать своих родственников, проживающих в их родных странах (бывает также наоборот). Биткоин позволяет легко и быстро отправлять средства за границу. С его помощью вы можете совершать простые, быстрые и недорогие переводы своим друзья и близким.

Чтобы совершить денежный перевод с помощью биткоина, отправитель и получатель сначала должны зарегистрироваться на Paxful. Сразу после регистрации они получают бесплатный биткоин-кошелек. После этого отправитель конвертирует свои средства, покупая биткоины (BTC) с помощью любого из 350+ доступных способов оплаты. Затем он переводит BTC на кошелек получателя.

Как только получатель получит биткоины, он может конвертировать их в любую валюту. Для этого ему просто нужно нажать “Продать биткоин” на главной странице Paxful и найти подходящего покупателя. Таким образом, получатель может вывести BTC, используя любой из 450+ способов оплаты.

Защита сбережений

Инфляция представляет реальную проблему для иммигрантов, особенно если они уже сталкивались с кризисом в своей стране. Вместо того чтобы хранить свои деньги в местных банках, где они могут обесцениться при падении курса валюты, можно конвертировать их в биткоин.

Многие пользователи выбирают биткоин для хранения своих средств, ведь в этом случае цена их активов сохраняется или даже растет, и в этом заключается преимущество биткоина перед традиционными банками. Получать доход со своих сбережений уже не так легко, как раньше, особенно в условиях инфляции и низких процентных ставок.

Применение в поездках

Когда вы путешествуете, вам нужно всегда иметь доступ к своим деньгам. Вы должны быть уверены, что сможете оплатить любой товар или услугу, когда это понадобится. Однако путешествия часто бывают сопряжены с некоторыми рисками, и вы можете столкнуться с проблемами.

В этом случае на помощь придет BTC. Если у вас есть доступ к биткоин-кошельку, вы можете легко конвертировать биткоины в фиатную валюту или подарочные карты и оплатить ими авиабилеты, продукты питания, одежду и многое другое. Популярность биткоина растет, и все больше компаний начинают принимать платежи в BTC.

Выгодные обменные курсы

При переезде вы не обязательно сразу едете в страну назначения. Иногда приходится совершать длинные перелеты и обменивать валюту во время пересадок по грабительскому курсу.

Но если у вас есть биткоины, вам не о чем беспокоиться. Вы можете конвертировать свои средства в биткоины, а затем перевести их в любую валюту прямо со своего телефона. Это поможет вам снизить свои расходы, так как комиссии будут намного ниже.

Прозрачный сбор средств

Финансовая помощь — благородное дело, но в этой сфере встречается много мошенников. Даже если средства будут переданы по адресу, их может оказаться намного меньше, чем нужно, ведь в процессе взимаются различные комиссии.

Поэтому при сборе пожертвований часто используются биткоины в качестве альтернативы для тех, кто действительно хочет помочь. Ведь переводы с одного кошелька Paxful на другой абсолютно бесплатны, то есть у получателя на кошельке будет вся сумма, которую вы ему отправили.

Кроме того, получатель сможет использовать BTC по своему усмотрению — от покупки продуктов до медицинской помощи беженцам.

Для начинающих

Paxful предлагает более 450 способов оплаты, с помощью которых вы можете легко конвертировать свои BTC в фиатную валюту или подарочные карты. Мы расскажем вам, как вы легко можете приобрести биткоины.

Для начала вам нужно создать аккаунт. Перейдите на главную страницу Paxful, чтобы создать аккаунт. Сразу после регистрации вы получите бесплатный биткоин-кошелек. Если у вас уже есть аккаунт, не забудьте пройти верификацию, чтобы открыть доступ ко всем функциям платформы. Войдите в систему, перейдите на главную страницу и выберите “Купить биткоин”. Просмотрите доступные способы оплаты и выберите самый подходящий. Укажите, сколько BTC вы хотите купить, и при необходимости укажите бюджет. Затем нажмите “Найти предложения”.

Вы увидите все предложения, отвечающие вашим критериям. Внимательно изучите все предложения. Если вам кажется, что предложений слишком много, вы можете уточнить поиск с помощью фильтров в боковом виджете. Как только найдете подходящее предложение, нажмите кнопку “Купить”, чтобы просмотреть подробную информацию о нем.

Если вы определились с предложением, нажмите “Купить сейчас”. Вы перейдете в чат с продавцом, где сможете завершить сделку. Выполните все указания продавца, чтобы сделка прошла без проблем. После совершения платежа отметьте сделку как оплаченную. Продавец проверит платеж, и BTC будут автоматически перечислены со счета хранения Paxful на ваш кошелек.

После завершения сделки не забудьте оставить продавцу отзыв. Это поможет как другим покупателям, так и самому продавцу при последующих сделках. Теперь вы можете перевести BTC с вашего кошелька на кошелек получателя. Теперь получатель должен продать BTC, чтобы перевести их в фиатную валюту.

Для этого перейдите на главную страницу Paxful и выберите “Продать” в верхнем меню. Выберите способ оплаты и укажите, сколько BTC вы хотите продать. Дальше вы делаете все то же, что и при покупке биткоинов: вы можете уточнить поиск с помощью фильтров в боковом виджете. Чтобы быстро заключить сделку, выберите предложение пользователя, который недавно был в сети.

При продаже BTC вам доступно более 450 способов оплаты. Это облегчает торговлю BTC, ведь каждый может обменять биткоины на что угодно, будь то фиатная валюта или подарочные карты.

Поддержка через финансовую доступность

Как мы видим, биткоин действительно предоставляет людям более свободный доступ к их средствам. Он отличается от традиционных финансовых учреждений, поэтому прежде чем приступать к торговле, необходимо изучить доступную вам информацию. В конце концов, все его преимущества перед нами — нам просто нужно уметь ими воспользоваться.