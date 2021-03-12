Некоторым кажется, что в биткоин-кошельках сложно разобраться, ведь их так много, и все они служат для разных торговых целей. Например, онлайн-кошелек подойдет новичкам в криптовалютной сфере или тем, кто впервые пробует торговать на новой бирже. С другой стороны, аппаратные кошельки могут быть дороже, но надежнее защитят ваши средства.

В начале нашего пути мы все выбираем онлайн-кошельки, чтобы опробовать новые биржи и приобрести опыт. Однако вскоре мы решаем перейти на новый уровень. Например, у кого-то можетоказаться слишком большая сумма, чтобы хранить ее на онлайн-кошельке. Как в таком случае перевести наши средства на аппаратный кошелек?

Если вы незнакомы с аппаратными кошельками, то это небольшие устройства, похожие на USB-флешку, где вы можете безопасно хранить свои биткоины. Они также защищают ваши закрытые ключи. Они бывают с экранами и без, но лучше использовать аппаратный кошелек с экраном. В этом случае вы сможете видеть всю важную информацию о кошельке. Их невозможно взломать по интернету, поэтому данные, которые вы видите на их экране, достовернее, чем на вашем компьютере.

Обычно процесс перевода биткоинов зависит от аппаратного кошелька, который вы используете. В качестве примера мы возьмем Ledger Nano S.

Обзор Ledger Nano S

Перед тем как перечислять ваши средства с онлайн-кошелька на Ledger Nano S, давайте ознакомимся с самим устройством.

Ledger Nano S — один из самых популярных аппаратных кошельков для криптовалюты. Он поддерживает разные виды коинов (биткоин, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum, Monero, Ethereum Classic, Ripple, Litecoin, Dogecoin, Zcash и Dash), а его покупку вполне могут позволить себе даже начинающие трейдеры.

Он небольшого размера и компактный (вы легко можете носить его в кармане), а благодаря металлическому корпусу он прочнее других аналогичных кошельков. Ledger Nano S работает так же, как и другие аппаратные кошельки: вы просто вставляете его в компьютер и устанавливаете PIN-код. После этого вы получите фразу из 24 слов, которое будет вашим закрытым ключом. Запишите его и храните в надежном месте!

После настройки кошелька вы можете установить Ledger Live — приложение, с помощью которого вы можете отправлять и получать средства.

Как перечислить BTC на Ledger Nano S

Теперь, когда вы знаете, что из себя представляет Ledger Nano S, мы расскажем вам, как перевести биткоины с онлайн-кошелька на аппаратный биткоин-кошелек. Рассмотрим этот процесс на примере Paxful.

Настройка аппаратного кошелька для получения BTC

Перед тем как отправлять BTC с Paxful, убедитесь, что ваш Ledger Nano S настроен для получения средств.

Сначала вам нужно зарегистрироваться в Ledger Live, специальном приложении, которое вы устанавливаете на компьютер. Затем нажмите “Менеджер” и выберите коин (в нашем случае — биткоин) из каталога приложения. После того как вы выберете коин в Ledger Live, его значок появится на устройстве. Перед тем как продолжать, вам нужно создать аккаунты для всех других коинов на Ledger Nano S (если вы используете новое устройство).

Затем нажмите на значок плюса возле раздела “Аккаунты” и нажмите “биткоин”. На экране появится сообщения “Подсоедините и разблокируйте ваше устройство Ledger” и “Перейдите в приложение для биткоинов на своем устройстве”. Возьмите устройство, прокрутите вниз до значка биткоина и выберите его, нажав обе кнопки. После этого на устройстве появится надпись “Используйте кошелек для просмотра аккаунтов”, и вы сможете продолжить на Ledger Live. Теперь вы можете переименовать аккаунт. После того как вы его переименуете, подтвердите действие и закройте всплывающее окно.

Как отправить BTC с Paxful на аппаратный кошелек

Сейчас вы можете получить коины на свой аккаунт. Чтобы отправить средства, нажмите “Получить” в Ledger Live и выберите аккаунт, на который должны поступить средства (в вашем случае — биткоин-аккаунт). Затем на устройстве выберите валюту, которую будете использовать. На экране появится надпись “Используйте кошелек для просмотра аккаунтов”. Затем подтвердите адрес на Ledger Live: вам нужно проверить, что на вашем устройстве отображается тот же адрес (последние цифры должны совпадать).

После проверки перейдите на Paxful, войдите в систему и нажмите на “Кошелек” в верхней части страницы.

Затем нажмите “Отправить”. Во всплывающем окне укажите, сколько BTC вы хотите отправить, вставьте свой адрес из Ledger Live и подтвердите операцию с помощью 2ФА.

Нажмите “Продолжить”, чтобы перейти к обзору транзакции. Вы увидите, сколько биткоинов вы отправляете, а также сумму комиссии. Сначала вам нужно будет ввести код 2ФА, и после этого ваши средства будут отправлены.

Как отправить BTC c Ledger Nano S

Вы можете отправить BTC со своего устройства: это так же легко, как и получать биткоины.

Чтобы отправить BTC с аппаратного кошелька, откройте приложение Ledger Wallet на своем компьютере, подсоедините устройство и разблокируйте его. После подключения программа спросит, какую цепь биткоина вы хотите использовать (в нашем случае это биткоин). Затем вам нужно выбрать тип адреса: Legacy или Segwit. Выберите “Legacy”, если вы используете Legacy-адрес (начинается с цифры “1”) и “Segwit”, если вы используете Segwit-адрес (начинается с цифры “3”).

После того как ваш кошелек синхронизируется с приложением, вы увидите основной пользовательский интерфейс приложения Ledger Wallet Bitcoin. Затем нажмите на кнопку “Отправить” вверху слева. Введите сумму в BTC к отправке, вставьте адрес получателя (рекомендуется сканировать QR-код, чтобы избежать ошибок) и нажмите “Отправить”. На этой странице вы можете также указать, какую комиссию вы готовы заплатить: чем ниже комиссия, тем медленнее проходит транзакция. Вы также можете выбрать индивидуальную комиссию.

Переведите средства на свой аппаратный кошелек

Как видите, в отправке и получении биткоинов с использованием холодного кошелька нет ничего сложного. Если вы опытный трейдер, то вам наверняка известно, что аппаратные кошельки отличаются высокой надежностью, поэтому используйте их для хранения своих средств, если вы еще этого не сделали!