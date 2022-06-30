Институт городского управления предпринимательством, работы и организованной технологии (институт GUETTO) — это бразильская некоммерческая организация, деятельность которой направлена на поддержание расового и гендерного равенства в различных учреждениях.

Мы с радостью объявляем о нашем сотрудничестве и запуске AfroBit_lab — проекта, который поможет социально уязвимому населению Бразилии узнать о биткоине и повысить свою финансовую грамотность.

В рамках AfroBit_lab мы выберем 12 специалистов в области технологий, активистов и предпринимателей, которые примут участие в 10-часовом курсе по биткоин-технологиям, вовлечению населения, анализу данных и антирасистскому образованию. После завершения курса они смогут поделиться приобретенными знаниями с другими людьми, у которых теперь появится возможность получить всю необходимую информацию о биткоине и приобрести финансовую свободу.

Это партнерство станет еще одной нашей инициативой, направленной на распространение знаний о биткоине среди африканского населения в разных странах. Эти инициативы включают в себя наши семинары в Кении, Гане, франкоговорящих странах Африки, ЮАР, Ботсване, центр обучения Paxful в Нигерии, а также спонсорство проекта Digital Financial Revolution Tour в США.

Мы верим, что вместе с институтом GUETTO сможем объединить усилия и показать всему миру, как биткоин способен менять жизни к лучшему и как образование может способствовать его распространению.

“Биткоин — это путь к финансовой свободе, поэтому Paxful уделяет особое внимание распространению знаний о биткоине среди населения Латинской Америки. Благодаря AfroBit_lab африканские жители Бразилии смогут получить доступ к инструментам и ресурсам, необходимым для финансового благополучия. мы гордимся нашим партнерством с институтом GUETTO, которое позволит нам открыть мировой рынок для обычных людей, у которых часто нет возможности пользоваться традиционными финансовыми услугами”. – Рэй Юсеф, основатель и директор Paxful

“Африканское население часто скептически относится к возможностям биткоина. Они думают, что обычным людям сложно разобраться в цифровых технологиях, криптовалюте и децентрализованной денежной системе. Но все меняется. На протяжении 15 лет финансовый рынок демократиируется, а технологии развиваются семимильными шагами. Многим удается на этом зарабатывать, но африканское население столкнулось с некоторыми препятствиями. Если они хотят жить по-новому и получить финансовую свободу, им нужно научиться по-новому обращаться с деньгами. Именно это мы хотим предложить в рамках нашего проекта AfroBit_lab, организованного в сотрудничестве с Paxful”.– Алабе Нунжара, директор по общественной политике Института GUETTO