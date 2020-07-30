Paxful представил данные по российскому рынку, которые свидетельствуют об активизации криптовалютной торговли

30 июля 2020 года — Paxful, ведущая P2P-платформа для торговли биткоинами (BTC), опубликовала данные о результатах своей деятельности в России. Эта информация появилась вскоре после сообщения о том, что во время пандемии все больше россиян стали использовать наличные и криптовалюту в попытке побороть инфляцию. В конце 2019 года Paxful обратил внимание на российский рынок, и по последним данным можно судить о растущем интересе жителей России к криптовалютным P2P-платформам.

Позиция России в отношении криптовалюты пока не совсем ясна; только недавно Государственная дума приняла законопроект о регулировании цифровых валют. Экономические последствия кризиса еще больше усугубили материальное положение россиян, и для многих создание альтернативной финансовой системы представляется выходом из сложившейся ситуации.

Опубликованные Paxful данные включают в себя годовой рост дохода от торговли, который свидетельствует о более широком использовании криптовалюты. С мая 2019 года по май 2020 года объем сделок возрос на 350% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Что касается прироста по месяцам во время пандемии COVID-19, то в мае рост объема сделок составил +50% за месяц, в апреле — +41%, в марте — +34%. Таким образом, средний рост за месяц составил +42%, причем показатели каждого последующего месяца превышали показатели предыдущего, и, похоже, июль тоже не станет исключением. Кроме того, годовой прирост пользователей за тот же период составил +365%.

“Даже если не принимать во внимание кризис, в России всегда существовала монолитная банковская система с ограниченным числом доминирующих участников. У нас создалось впечатление, что жители России все усерднее ищут альтернативные пути для получения дохода и выхода на финансовые рынки. Биткоин в контексте P2P-финансов дает им такую возможность, что подтверждается статистикой”, — отмечает Антон Козлов, менеджер Paxful по российскому рынку.

Средний ежемесячный объем сделок Paxful на российском рынке составляет 4 млн долларов США. Эти цифры превосходят ожидания компании и показатели других P2P-рынков, поэтому можно предположить, что в России P2P-торговлю ожидает большое будущее. Самыми популярными способами оплаты в стране являются подарочные карты, онлайн-кошельки, банковские переводы, а также кредитные и дебетовые карты.

Недавно компания заявила, что число ее пользователей составило 4,5 млн, объем сделок достиг 4,6 млрд долларов США, а доля оспоренных сделок составила менее 1%. После создания компании каждый год (включая 2020) на платформу приходило по 1 миллиону новых пользователей. Кроме того, Paxful планирует привлечь еще 2 миллиона пользователей до конца этого года.